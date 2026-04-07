【永和高CP值拉麵】金海拉麵永和中正店｜打破規矩🍜爽吃百元肉燥乾拌麵、雞白湯拉麵！邪惡明太子和風拌麵必點，超澎湃台式炸物拼盤配唐揚雞太犯規🤤Asahi生啤酒買一送一搭王老吉🍻下班宵夜高CP值首選！

最近永和中正路上開了一家超有趣的麵館，它完全打破了這些死板的框架

這間金海拉麵永和中正店就像是你家樓下那間從小吃到大的老巷口麵攤，卻偷偷換上了超精緻的質感日式濾鏡 ( ᴖ⩊ᴖ )

推開那扇帶著濃濃和風的木質白格門，迎面而來的是店員熱絡又親切的招呼聲。瞬間讓人卸下所有防備，想怎麼吃都可以 ＞ ̫＜.ᐟ.ᐟ

下班後我們最需要的絕對是身心靈的救贖

走進餐廳的第一件事，當然是要先來杯冰涼的飲料潤潤喉嚨，把今天在辦公室受的鳥氣全部都一口氣吞下肚！

店裡舉辦超佛心的活動～～金黃透亮的 Asahi 生啤酒（活動買一送一）🍻直接端上桌

氣泡細緻又綿密，一口灌下真的超爽快，冰涼液體滑過喉嚨的那一秒鐘，彷彿整個世界的煩惱都暫時按下了暫停鍵～只剩下純粹的快樂與微醺感

如果你剛好不喝酒，也完全不用覺得被孤立喔！這裡的冰箱裡居然有賣正宗降火氣的王老吉🧃

在這間充滿日本昭和風情的拉麵店裡喝著鐵罐涼茶，等你開始吃炸物的時候，就會知道這搭配到底有多神 o̴̶̷ ̫ o̴̶̷̥᷅！





說到拉麵店的配菜，一般人不外乎就是想到燙毛豆或是冷豆腐這類無聊的東西

但金海拉麵的老闆根本沒在管那些所謂的傳統日式包袱

他們端上來的是一整盤超澎湃、超有台灣味的炸物拼盤🍢！

裡面到底藏了什麼好料？有炸得胖嘟嘟的甜不辣，還有外酥內Q的米血糕，甚至出現了小熱狗

這畫面簡直像是在逛我家巷口的台灣夜市啊 (՞⸝⸝ɞ̴̶̷ ·̫ ‹⸝⸝)ಣ

剛起鍋的甜不辣外層超級酥脆，裡面又軟又香

稍微沾一點點胡椒鹽就超級無敵涮嘴，配上一口冰涼爽口的啤酒，完全是為了慰勞打工人而生～當然，我也沒放過日系經典的唐揚雞🍗

外皮炸得金黃焦脆，一口咬下去滿滿的鮮甜肉汁直接在嘴裡爆開來

雞肉肉質柔嫩完全不乾柴！！這種將日式經典與台灣夜市文化完美結合的神奇魔力，真的會讓人忍不住把減肥計畫徹底拋到九霄雲外去





接下來要講的這個酷東西，真的讓我當場大開眼界

一碗端上來鋪了滿滿翠綠蔥花的肉燥乾拌麵🥓！

這碗麵用的是日式拉麵那種帶著強烈Q勁的微捲粗麵條，但上面鋪滿的卻是香氣四溢的台式滷肉燥

這碗麵的出現，就像是一個平常總是穿著西裝打領帶的嚴肅上班族，下班後突然脫掉襯衫換上吊嘎和夾腳拖，瞬間變得超級親切好相處

趕緊拿起筷子把麵條拌勻，當你把Q彈的麵條和鹹香的肉燥徹底攪和在一起的那個瞬間，濃郁的醬汁香氣直接撲鼻而來

醬汁緊緊扒在每一根滑順的麵條上

吃起來有台灣古早味的懷舊鹹香，同時又保留了日式麵條獨特的完美咬勁，重點是這碗麵的價格居然不到一百元！

在現在什麼都漲價的雙北地區，這種銅板價美食真的是月底荷包快見底時的最佳救命稻草 ꤮︠ ̫꤮︡





既然招牌都掛著拉麵店了，還是得好好試試他們的主打星，這碗招牌的雞白湯拉麵🍲真的完全沒讓我失望

煮出一鍋好湯的專業濃度控制，其實就像是在談一場轟轟烈烈的戀愛

熬煮的時間如果太短，味道淡淡的就像沒熟的果實一樣毫無記憶點；

但如果熬得太久太濃，又會變得太過黏膩沉重，讓人吃兩口就覺得窒息想逃跑

金海拉麵的這個雞白湯，濃度拿捏得真的是剛剛好，呈現漂亮乳白色的高湯喝起來非常溫潤順口

嘴唇能感受到滿滿的膠質微黏感，卻完全不會讓人覺得胃裡有負擔，配上經過炙燒、帶點焦香的軟嫩叉燒，還有脆口的筍乾，整碗麵吃完心裡有一種被深深擁抱的暖暖感覺

那半顆溏心蛋的熟度也超級完美，真的是一碗挑不出什麼毛病的療癒系好麵





如果你跟我一樣，偶爾就是想要放縱一下，是個不折不扣的重口味愛好者～那你絕對不能錯過這碗超級邪惡的明太子玉子和風拌麵🥚！

麵條上方毫不手軟地鋪了滿滿一層粉紅色的明太子醬，旁邊還靜靜躺著一顆隨時準備爆漿的半熟溫泉蛋

光用看的就覺得體內的膽固醇正在開心歡呼開派對啊！毫不猶豫地用筷子把那飽滿的蛋黃輕輕戳破

看著金黃色的濃郁蛋液緩緩流下，和微辣帶點海味的明太子醬完美混合在一起

這畫面真的太過療癒了，一整天的煩惱早就拋到九霄雲外

每一口Q彈的麵條都裹滿了這濃郁到不行的特製醬汁

那種鮮甜、微辣又帶著濃濃蛋香的複雜滋味，真的會讓人理智線斷裂，欲罷不能地狂嗑





這頓豐盛的晚餐一路吃下來，真的有一種在都市叢林裡發現綠洲的驚喜感

這家店完全不走那種高高在上、把客人當成學生在訓話的嚴肅路線

它用最親民實在的價格，成功打造出了一個讓每個人都能舒服自在用餐的溫暖空間

我們在疲憊的日常裡，需要的只是一個能讓你完全卸下防備的溫馨角落

如果你最近也覺得生活步調有點緊繃，或者是被工作壓得喘不過氣，趕快去犒賞自己吧！

點一盤充滿夜市風情的台式炸物，來一碗溫潤濃郁的雞白湯，或者是點那碗香氣逼人的銅板價肉燥拌麵