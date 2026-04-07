每年一到端午節，其實我都會默默開始關注哪一間粽子又要開賣了，而今年一樣沒有錯過的，就是以彌月油飯聞名的【冊子】。他們家的油飯本來就很有名，這幾年推出的端午粽子禮盒也一直很夯，甚至是那種會「不提早訂就買不到」的狀態。聽說一年可以熱銷到15萬顆，真的不誇張，也難怪每次都要搶。

【冊子】端午粽子禮盒開箱｜年度熱銷15萬顆必吃名店！6款人氣冊粽真實開箱＋韓式炸雞粽、松露肉粽心得推薦

【冊子】端午粽子禮盒開箱｜年度熱銷15萬顆必吃名店！6款人氣冊粽真實開箱＋韓式炸雞粽、松露肉粽心得推薦

這次開箱的禮盒，第一眼其實就被包裝吸引。2026年的保冷袋是Tiffany綠的設計，顏色很清爽又有質感，不會只是節慶用完就丟掉，反而會想留下來日常使用，實用度蠻高的。

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每一顆粽子都是獨立真空包裝，乾淨衛生之外，口味標示也很清楚，不用猜、不怕拿錯，這點在準備或分送的時候真的很方便。

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加熱方式也很簡單，我自己是直接用電鍋處理，完全不用退冰，外鍋倒入大約450ml的水，粽子放進去蒸，跳起來就可以吃了，這種對忙碌生活來說真的很加分，不需要多花時間準備。

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韓式炸雞粽，原本看到名字其實有點好奇，甚至有點懷疑粽子加辣到底合不合，結果第一口咬下去，糯米帶點辣感，真的有一種出乎意料的驚喜，裡面的炸雞不是碎肉，是一整塊薄粉炸雞，口感還保有一點酥感，搭配蛋黃跟栗子，整體味道很有層次，它不像傳統粽子那種滷香，而是偏重口味但又不膩，我自己是蠻喜歡的，會想再回購。

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松露經典肉粽的松露香氣很濃，但這顆粽子處理得很好，不會過頭，反而與豬肉、鹹蛋黃、干貝絲、栗子融合得剛剛好，每一口都能感受到淡淡的松露香氣，是香氣細緻、吃起來很舒服的味道。

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聚香麻油雞腿粽的部分，整體走一個很溫潤的路線，糯米吸滿麻油香氣，裡面有薄薑片跟枸杞，雞腿肉很嫩，不乾柴，吃起來會有一種慢慢釋放的香氣，越吃越順，帶點溫補感但又不厚重，層次蠻討喜的。

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家傳素粽我原本沒有抱太大期待，結果反而覺得蠻有特色的，裡面有猴頭菇、栗子、蓮子、菜圃、豆皮，糯米中還混了一點紫米，整體口感很豐富，胡椒香加上淡淡麻油香氣，雖然沒有肉，但完全不會覺得空虛，反而有一種清爽又耐吃的感覺。

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頂級干貝粽就比較偏奢華路線了，一般粽子裡的干貝大多是絲狀點綴，但這顆是可以吃到完整干貝，存在感很明顯，再加上魷魚、蝦米、菜圃、蛋黃跟滷肉，整體是很濃郁的海陸組合，每一口都很鮮，我自己也蠻喜歡這種層次感很明確的粽子。

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經典栗香肉粽，就是那種從小吃到大的味道，豬肉、栗子、鹹蛋黃、香菇，一樣都沒少，調味也很剛好，不會過鹹或過油，是那種吃完會覺得很安心的經典款，如果是家裡長輩或比較保守口味的人，這款應該會很受歡迎。

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每一顆粽子都各有特色，用料也蠻講究，像是肥瘦均勻的梅花肉，吃起來不乾柴也不油膩；蛋黃選用有產銷履歷的動福蛋鹹蛋黃，整體味道很協調，吃起來也讓人安心，如果要我選最喜歡的兩個口味，我會選韓式炸雞粽跟松露經典肉粽，一個創新又有出乎意料的驚喜，一個香氣細膩、越吃越耐吃，如果你今年也在找端午禮盒，【冊子】我覺得可以放進清單，不管送禮或自己吃都很可以，現在還有早鳥全品項9折，綜合口味粽限量1000組，想入手的話，最好提早訂，免得錯過。

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冊子優惠資訊

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