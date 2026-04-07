2026-04-07 08:56 鍾小殷的幸福玩樂趣
台中大甲火鍋【瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店】平價火烤兩吃，CP值超高，回頭客很多。內用白飯熱食、飲料冰品吃到飽。推薦浮誇宮廷六品盛合烤肉盤，霸氣必點!
看看這個浮誇的海鮮與肉盤，同時吃到火鍋與烤肉，
就在大甲這間瘋鍋 火鍋店!
火烤兩吃，價格又實在。
吃過以後，我個人覺得，
是可以收藏進小資族口袋名單中的餐廳，CP值頗高。
瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店 地理位置
瘋鍋日式涮涮鍋在台中共有兩間店，一間在大甲，一間是沙鹿。
大甲是總店，位於中山路上，
鄰近大甲火車站，還有知名的大甲鎮瀾宮。
其實這邊坐火車來也很方便，從火車站走到瘋鍋，只要短短200公尺的距離。
如果自行開車的話，周邊也有收費停車場。
瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店 餐廳環境
外觀看不出來，進去以後才發現，瘋鍋內用座位不少耶!
全部坐滿的話，應該可以容納50位客人。
難怪他們也會接待遊覽車團體客，
有需要的公司員工、團體聚餐聚會，歡迎包場喔!
我們當天五點用餐，還不到正餐時間，就已有三組客人。
吃到七點要離開時，已經近全滿狀態了。
而且看起來很多都是不只來過一次的客人，感覺熟門熟路，
他們的回頭客真的是挺多。
瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店 菜單
簡單介紹一下他們的菜單，可以單點，也可以選擇雙人套餐。
如果你是想單吃火鍋，或者烤肉，也沒有問題，
但我是比較推薦火烤兩吃的部分。
想吃烤肉的話，可以點宮廷六品盛合系列，
不只是好看好拍照，內容也很豐盛。
他們餐點的品項很多，我就沒有一頁一頁拍攝菜單，
大家可以上瘋鍋的FB，有詳細的菜單內容。
瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店 內用自助吧吃到飽
家裡若有正值青春期很會吃的孩子，
瘋鍋內用的自助吧區，絕對能夠填飽他們的肚子。
像是白飯自己裝，附滷肉，
吃火鍋想配滷肉飯也可以。
不吃飯的話，有泡麵、意麵跟冬粉可以選擇。
像我們小鳥胃的，通常都不會再吃主食，
但這個鴨血不能錯過。
飲料的部分，冷熱飲均有。
看要喝沒氣的果汁，還是有氣的汽水。
醬料區也在自助吧這裡，
話說有人跟我一樣吃火鍋是不沾醬派的嗎?
覺得火鍋味道其實本身就很夠，我也比較喜歡原汁原味。
冰品也是自助吃到飽，除了一般常見的霜淇淋、冰淇淋之外，
還有棒棒冰，以及紅豆牛奶冰棒。
瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店 餐點
我們這天火鍋跟烤肉都想吃的關係，
所以點了宮廷丁骨牛小排六品盛合，
火鍋則是選了海鮮為主的御品綜合海鮮鍋。
宮廷丁骨牛小排六品盛合
認真建議，如果是家人朋友聚餐，
想要吃得飽又吃得開心，這個宮廷系列務必給他點下去，
一端上桌，便是焦點!
肉的品項也很多，
醬燒豬五花、新疆孜然無骨羊小排、韓式厚切銅板牛肉，
紐奧良雞翅、培根牛肉以及丁骨牛排。
可說是牛羊雞豬全包了!
除了肉盤，還會送上泡菜、洋蔥與香菇，
都是讓肉更加美味的最佳配角。
泡菜控的我，最喜歡烤肉配韓式泡菜了!
然後他們家的洋蔥很可以耶!
超甜，生吃也好吃。
對我來說，
我覺得銅盤烤肉比鐵網烤肉好掌控，比較不容易燒焦。
只要無腦把肉片都放在烤盤上，
抹上奶油，等它變色就能吃了。
簡單到連小孩都能駕馭，當然還是要小心燙到。
當天這個丁骨牛排，獲得我們全部肉品品項的第一名。
而且跟臉一樣大的牛排，是不是超級划算!
烤好切成小塊以後，
加點玫瑰鹽，或者跟泡菜一起入口，人間美味啊!
難怪老闆娘大力推薦他們家的牛排，真的很嫩。
御品綜合海鮮鍋
由於已經有烤肉，火鍋部分我們就選海鮮鍋。
他們家的海鮮真的新鮮，是吃得出來的。
蚵仔不僅新鮮，還很大顆。
簡單沾點哇沙米，幸福的滋味。
火鍋會附一盆蔬菜盤，菜量也沒在小氣的。
認真說瘋鍋給的量都很大方，不怕你吃的概念。
魚肉、章魚、蚵仔、鮮蝦、蛤蠣...滿滿的海味。
來瘋鍋吃這餐，有魚有肉，
可以說是集結了山珍海味。
瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店 優惠活動
踏進瘋鍋店裡的時候，
我第一時間就被左手邊，櫃檯後方牆壁掛滿的小玩具給吸引。
在瘋鍋只要消費滿500元，
就可以換一張肉品招待券，或是玩具兌換券。
所以櫃檯後方的玩具，都可以用集點券兌換。
這是餐廳長期的活動，除此之外，餐廳也會不定期舉辦各種活動。
像是最近推出:點「宮廷系列」直接送一盤肉!
瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店 相關資訊
不管是想大口吃肉、還是狂嗑海鮮，
來瘋鍋這裡，一次滿足。
價格不傷荷包，份量也很有誠意喔!
瘋鍋日式涮涮鍋 大甲總店
地址:台中市大甲區中山路一段850號
電話:(04)2676-0018
營業時間:11:00-22:00
店家FB:https://www.facebook.com/p/%E5%A4%A7%E7%94%B2%E7%98%8B%E9%8D%8B-100063762375712/?locale=zh_TW
瘋鍋日式涮涮鍋 沙鹿店
地址:台中市沙鹿區台灣大道七段342號
電話:(04)2652-9393
營業時間:11:00-22:00
店家FB:https://www.facebook.com/share/1E1ATcXtbW/?mibextid=wwXIfr
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