獨旅女子的隨身包：讓旅遊變輕鬆的小東西

2026上半年推薦清單

我喜歡把時間花在旅遊本身，所以更需要事前備妥隨身物品。



以下最新的推薦清單：

1.白金藥用美白精華液

包裝是塑膠軟管，所以沒有壓破的風險。早晚均可塗抹，沒有光敏性，滋潤度有，可以減少脫妝。

2.妝前乳

潤色我選ZA綠色，純防曬ALLIE小管。



台灣也有製作精良的化妝品，從以前在飛的時候，我就選用ZA的兩用粉餅，現在我選他的綠色飾底乳，調整膚色效果很好，又有防曬。



ALLIE防曬係數50，質地清爽，出去遊玩選這隻實在很方便。但我是個黑皮，他調整膚色的效果我覺得還好。



在日本購買價錢超香！喜歡的人不要錯過。

3. Kiss Me 護手霜

在機艙裡，皮膚真的很容易喪失水分。空服員都很重視選購護手霜。

現在雖然不飛，還是會很在意手部的保養。



如果沒有過度頻繁碰水，我推奇士美黃色護手霜。



好處是吸收快、並且在皮膚上留下保護層，不會太油膩。

不然現代人都要滑手機，太油的護手霜會讓你很生氣喔。



重點是在日本唐吉訶德買，現在換算成臺幣50元，價差1.5倍。香～

4.日本大創粉刷

大創的化妝工具其實便宜又好用！刷具種類齊備、還分size，小粉刷好適合塞在化妝包裡出國。

5.LuLuLun紫色面膜

這個牌子的面膜在網路上有些爭議--因為有網友買沖繩限定版，敷起來覺得無感。



我買的是最左側紫色包裝，訴求極潤補水。



我第一次去沖繩的時候只是抱持試用的心態，但一試成主顧！

在旅行中，他有效鎮定日曬的疼痛，以及幫助第二天上妝均勻。所以第二次去我直接補了一年份。



紅色是沖繩限定造型單片包！看說明裡面的圖案是風獅爺。



我自己還沒有開封使用過。主要拿來當禮物，與好朋友分享旅行的喜悅。

5.紓解乾燥眼藥水

小橘罐是在日本藥妝店隨意購買的款式，但效果很好！下次會再回購。



一樣也是價錢美到不行。

6.薰衣草單方純精油

薰衣草主攻鎮定助眠或安撫蟲咬；也可以帶換成茶樹精油。



離開台灣，許多國家的旅館床鋪都有床虱的問題。用茶樹精油，點在衛生紙上（不要點在床單床墊上，旅館的寢具會報廢），放床鋪四角及中央，加強防蟲。



如果你有帶一次丟棄型的紙床單，點在自己的紙床單上沒問題。



去日本住宿的時候，明明訂的是禁菸房，常常房間裡還是煙味。有一罐純精油在身上，能有效解決問題。



此外，有一些體質敏感的朋友，植物精油本身含有很高的正能量！使用可以順便達成能量淨化。

7.紫花油

我去新加坡時為了湊單買的，沒想到意外的好聞👍

新加坡的特產包括虎標萬金油、斧標驅風油、白花油～總之就是薄荷油為主，提神醒腦止暈車，按摩肚子消脹氣。味道有點老派。



紫花油因為加了薰衣草，氣味變得比較溫和、侵略性減低，擦下去還是挺涼！很推給喜歡涼一下的朋友。

8.摺疊削皮刀

這是我亂逛蝦皮發現的好東西😁出去玩，沒吃當地的水果太可惜！



但我削水果的技術很差，所以除了小支摺疊刀，發現這個迷你削皮刀真的太開心🩷



⚠️提醒大家：無論是多小的刀，只要是刀，都要放在大皮箱裡面托運！不能以隨身行李上機。

9.紙膠帶

除了固定東西，在書本或護照上做可以撕掉的記號，還可以當塑膠袋的封條。



有時甚至可以固定散落在旅行袋裡的文件。萬用！

你也有一定要隨身攜帶的小東西嗎？歡迎留言跟我分享喔🩷