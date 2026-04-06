2026-04-06 18:47 卡娃思 / 開心趴趴走
以荷花為首揭開夏天賞花序幕，認識從日人創建到更名超過百年的【台北植物園】（一）
四月荷花開，夏天賞花的儀式從初夏季節賞荷開始，池塘換了夏裝，人們的夏裝也敲然換季了。
台北植物園荷花池畔，台北市中心最近的賞荷熱點，名氣最響亮的荷花池，對它認識多少呢？它，並非是一般公園，是百分之百超過百年植物園。
- 台北植物園1896年由佔領台灣五十年的日本所創建，1921年正式更名為「台北植物園」，從更名到現在有105年，日人創建超過130年。
- 是台灣第一座植物園，佔地8.2公頃，收集植物種類超過2,000種，更是台灣地區植物研究教學的重要場域。
- 園區區域以植物類別劃分的相當清楚，有裸子植物、蕨類植物、植物分類園、民族植物、水生植物、荷花池…等主題展示區。
- 還有二個市定古蹟，一是清領末期的「欽差行臺」建於目前台北市中山堂現址，1933年移築至植物園內，今稱「欽差行臺」；另一個是建於1924年的「腊葉館」，是台灣第一座植物標本館。
- 近幾年新增了一個日式日式建築【南門町三二三】，日本殖民時代昭和初期(1930)所建築，當時作為茶屋。
- 新亮眼：「方舟溫室群」：以新科技和擴增實境改變傳統溫室的概念，並添加了公共藝術和休閒功能，也是這座百年植物園的新亮點，於2022年底至2023年陸續完工啟用。🥹
官網 https://tpbg.tfri.gov.tw/Park.php
現在的台北植物園，依然是林蔭茂密，是台北市內重要的綠色景點，保存了豐富的動植物生態，也提供民眾最佳的教育與休憩場所。
荷花池畔，手持大炮攝影大師漸漸多了，從四月開始到五、六月，是台北植物園最熱鬧的季節，多年來的觀察就是如此，有專人照顧整理的荷花池畔，我們都是享受的遊客。
🔻三月下旬，進入池中整理荷花池的工作人員。
除了拍荷花和鳥之外，更見拿著手機近距離的在園區對著特不起眼的躲在角落小小的花圃「角落花園」，專注的拍著隱藏隱藏版的花兒，趁著賞荷也來認識這些花兒認識其實還蠻有趣。
🔺🔻三月下旬到四月，園區最紅的鶴頂蘭，開花綻放中，位置就在台灣原生植物展示區（靠近花平西路入口）
- 高人一等的台灣原生蘭「鶴頂蘭」🥹
- 鶴頂蘭的美看過的都知道，卻很少人知道，在全台灣海拔1000公尺以下的森林邊緣都有機會看到它的蹤跡，不是開花季節時的雜草般外形固然是原因之ㄧ，花開時的艷麗才是它在野外族群稀少的原因，畢竟它的花朵真的太誘人了。（國立自然科學博物館）
葦草蘭，其形似鶴鳥展翅，故又名鳥仔花（台北植物園臉書資訊）
- 葦草蘭的莖葉類似葦草或竹葉，故名葦草蘭或竹葉蘭，種小名graminifolia指的就是禾草狀葉片，而開花時都是單朵花依序綻放。它每次僅開一朵花，花期只有三天左右，但是它有不錯的的續花性，可以不斷的開花，花期甚長，且容易種植，為不錯的園藝或綠籬植物。
- 賞花地點：台灣原生植物展示區（近和平西路入口）、方舟溫室群
- 方舟溫室群範圍內栽植了兩叢葦草蘭，花色與花朵的開展度表現不太一樣，兩叢目前都正盛開，歡迎來比較賞花！
半日遊台北植物園，還發現小小小花的借落花園，賞花輕鬆愉快！
半日遊台北植物園，還發現小小小花的借落花園，賞花輕鬆愉快！
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