2026-04-06 14:45 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜北區。「台嗑壽司· T A K E S U S H I 」原開元市場老店玉壽司2.0，更換經營者以全新面貌再出發。
深入瞭解
旅遊指南與遊記
食
食物
位在開元路上外頭有掛扛棒很顯眼。
經過開元市場發現「玉壽司」更換全新裝潢，且店名也從「玉壽司」更換成「台嗑壽司· T A K E S U S H I 」的名字，好奇心驅使下才購買回家享用，「台嗑壽司· T A K E S U S H I 」是一對中年夫妻共同經營中，老闆娘說原本「玉壽司」已經歇業了，他們夫妻把這間店面承接下來，重新裝潢更換店名繼續經營，觀察菜單，這間店主要是一間外帶壽司專門店，小高就外帶台味綜合花壽司回家享用，品嚐完覺得不錯吃定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
這店面外觀看起來很台文青很舒服。
深入瞭解
城市與當地指南
天氣
旅遊勝地
這店面不大僅有設置對外銷售的櫃檯。
玻璃櫥窗裡有放置各種壽司供顧客挑選。
這張是店家彩色菜單供客人點餐參考，這裡壽司便當種類很多可挑選，有興趣者敬請自行觀看。
這盒是台味綜合花壽司120元。
這盒花壽司有附上不錯喝的味噌湯。
這盒是台味綜合花壽司總共有8顆。
這盒壽司整體口感算是中規中矩而已。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「台嗑壽司· T A K E S U S H I」銷售空間整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
地址:704臺南市北區開元路124號
營業時間:09:00–13:00, 16:00–19:00（週日、一公休）
電話: 06-235-6963
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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經過開元市場發現「玉壽司」更換全新裝潢，且店名也從「玉壽司」更換成「台嗑壽司· T A K E S U S H I 」的名字，好奇心驅使下才購買回家享用，「台嗑壽司· T A K E S U S H I 」是一對中年夫妻共同經營中，老闆娘說原本「玉壽司」已經歇業了，他們夫妻把這間店面承接下來，重新裝潢更換店名繼續經營，觀察菜單，這間店主要是一間外帶壽司專門店，小高就外帶台味綜合花壽司回家享用，品嚐完覺得不錯吃定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
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這店面不大僅有設置對外銷售的櫃檯。
玻璃櫥窗裡有放置各種壽司供顧客挑選。
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這盒是台味綜合花壽司120元。
這盒花壽司有附上不錯喝的味噌湯。
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這盒壽司整體口感算是中規中矩而已。
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