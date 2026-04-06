2026-04-06 13:58 Suru
夢幻櫻花季太粉嫩！四宮格套餐必吃「TSUJIRI辻利茶舗」
抹茶專賣店辻利茶舗的櫻花季3月開跑，內用改版的四宮格也出了春日花見慢享套餐，百匯的霜淇淋也能改成春櫻莓果口味，加上復刻回歸的抹櫻拿鐵，連假期間很適合來一整桌夢幻系甜點，讓視覺和味蕾一次滿足～
這次櫻花季品項包括套餐、霜淇淋、百匯、巴斯克、冰心大福和飲品抹櫻拿鐵，其中最推薦的就是春日花見慢享套餐，四宮格分別是春櫻莓果霜淇淋、抹櫻巴斯克、抹茶和櫻花白玉串，加上清爽的櫻花水信玄餅；梅果霜淇淋還會插上超級可愛的櫻花形狀手工餅乾，少女感滿滿～
浪漫粉紅色的春櫻莓果霜淇淋非常耐吃，微酸的莓果滋味被奶味綜合得極好，而且很百搭，搭百匯、漂浮或是單吃當主角都很可以！除了套餐有一席之地，也有杯裝或甜筒販售，這款也是這次櫻花季最喜歡的品項～
這次的百匯也很推薦，經典白玉百匯是抹茶凍當基底，加上紅豆、霜淇淋最後點綴白玉串；辻利蕨餅百匯是紅豆泥打底，再撲上滿滿的碎碎，擠上霜淇淋後加上抹茶蕨餅和黃豆粉蕨餅，這款口感多元個人也很愛！
抹櫻拿鐵、抹櫻巴斯克和櫻花冰心大福都是前幾年出現過的限定品項，大福可以放到冷凍變成像是冰淇淋的口感，放冷藏的綿密口感味道會更突出，可以自由選擇喜歡的方式～抹櫻拿鐵也推薦喝熱飲，櫻花的鹽漬鹹味會更明顯～
辻利的店舖位置在遠百信義A13的B3，有一整區的內用空間，假日有每人低消200元的限制，信義區逛累了就來休息吃個櫻花季限定甜點吧～（櫻花季預計販售到5月）
《TSUJIRI辻利茶舗》
📍 地址：台北市信義區松仁路58號B3（遠百信義A13）
🚇 捷運：市政府站，3號出口步行8分鐘
☎️ 電話：（02）2725-1878
🕛 營業時間：一到五1100~2130；六日1100~2200
❌ 公休日：無
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