2026-04-06 13:49 After Thirty
新竹住宿 - 靠近火車站,TOP3新竹飯店民宿
30以後、新竹住宿推薦，新竹擁有豐富的親子景點和迷人的自然秘境，無論是家庭旅遊還是探索大自然，都能滿足各種旅遊需求。除了熱門的新竹六福村遊樂園外，還有寓教於樂的小叮噹科學園區、被稱為上帝部落的「司馬庫斯」，以及眷村博物館等景點。
1. 新竹國賓大飯店
交通：步行 12 分鐘到新竹火車站
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 新竹五星級飯店
💰 參考價格：雙人房 TWD5,000
- 每間優雅氣派的套房都設有獨立的臥室和客廳，讓你享受溫馨的居家氛圍～並提供足夠的空間，面積至少有 19 坪以上，適合家庭入住！
- 新竹市唯一的豪華級總統套房，就位於飯店頂樓，設有可容納 8 人的餐廳、廚房，以及附有蒸汽室、三溫暖、按摩浴缸的豪華大浴室。
新竹國賓大飯店 → BOOKING訂房 | AGODA訂房 | KLOOK訂房 | TRIP.COM訂房
2. 新竹福華大飯店
交通：步行 1 分鐘到鄭氏家廟公車站
💰 參考價格：雙人房 TWD3,300
- 適合全家人入住的「豪華套房」，坐落於飯店高樓層，擁有絕佳視野，日夜盡覽繁華都市景觀。寬敞起居空間獨享舒適的名品家具、親友的交誼空間。
- 位於 14 樓頂樓的健身俱樂部，提供完善的休閒設施，備有室內游泳池、SPA水療池、男女桑拿三溫暖及各式健身設施。
新竹福華大飯店 → BOOKING訂房 | AGODA訂房 | KLOOK訂房 | TRIP.COM訂房
3. 薇閣新竹館
交通：步行 15 分鐘到新竹火車站
💰 參考價格：雙人房 TWD2,700
- 整體設計以「時尚精品」為主軸，所有客房皆以車庫房為主，精心設計出 19 種主題精緻風格，享有奢華浪漫的住宿環境，特別適合雙人情侶入住！
- 設有 KTV 的房間主題，包含標準精品房（部分房間）、奢華房－東方之珠、戀戀峇里、Balivilla、莎曼皇宮。KTV 開放時間為 24 小時，可以盡情歡唱～
薇閣新竹館 → BOOKING訂房 | AGODA訂房 | KLOOK訂房 | TRIP.COM訂房
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數