【潮州美食懶人包】10家潮州美食馬拉松｜燒冷冰、鹹酥雞、包子饅頭、大腸香腸、炒泡麵、泰式奶茶、廟口草茶、全牛料理｜潮州美食精選｜潮州知名小吃名單

2026-04-06 09:00 我是凱南Kenan

潮州鎮，一直是大家喜歡去覓食的聖地，尤其在潮州圓環一帶更聚集高密度的在地小吃和特色美食，這次一口氣介紹出10家潮州美食給大家！有老麵攤口味、宵夜調酒場、實力派鹹酥雞、熱賣70多年全牛料理、40年老店傳承鹽酥雞、潮州最出名的包子饅頭店、圓環燒冷冰名店、廟口古早味大腸香腸、一甲子歷史草茶、南臺灣第一名的泰奶，還有必須在廟口吃碗泡麵，感受潮州夜晚的美食魅力，看到這裡，潮州眾多美食夠讓人期待了吧！趕快把這篇潮州美食懶人包收藏起來！

(本篇店家價格如有變動，請依店內公告為準)

歡迎關注凱南的官方網站》《凱南官方Instagram快來追蹤》《凱南官方粉絲專頁按個讚

【潮麵】

地址：屏東縣潮州鎮新生二巷1號

靠近潮州火車站有一家【潮麵】，此麵店的出現讓人對「吃麵」這件事有全新印象！取麵名為【潮麵】的意思，一來是潮州的麵店，二來則說是擁有最新潮的吃麵環境。

黑色系的主色調，英文字的搭配，外觀有種美式風格，店內店外的設計感富有巧思，若不特別說，還以為是間餐酒館，又像是美式餐廳；但其實是賣著傳統麵食的麵店；而且這裡的麵食水準很高，全是因為老闆家傳自家在枋寮當地開業近50年的老麵攤口味。

▲無論麵食、滷味與湯品都是第三代陳老闆延續枋寮祖店伯公的家傳古早口味。
▲無論麵食、滷味與湯品都是第三代陳老闆延續枋寮祖店伯公的家傳古早口味。

麵食品項分成肉燥麵、麻醬麵、麻辣麵、榨菜肉絲麵、沙茶麵這五個系列，亦有用豬大骨下去熬煮湯頭的餛飩湯、貢丸湯、肝連湯、粉腸湯及嘴邊肉湯。

每一道料理都很經典，沙茶意麵、麻辣細麵、榨菜肉絲寬麵、滷味、貢丸湯及燙青菜…等美食，在【潮麵】好好品嘗那三代相傳、從枋寮45年祖店帶到潮州來的麵攤傳統老滋味。

▲乾的麻辣細麵(小碗)，人氣第一名的麻辣麵，祖傳辣醬是枋寮祖店炒的老味道。
▲乾的麻辣細麵(小碗)，人氣第一名的麻辣麵，祖傳辣醬是枋寮祖店炒的老味道。

小碗的麵同樣會附半粒滷蛋，大碗則會有整粒滷蛋，豬肉片用的是俗稱老鼠肉的部位，麻辣口味正常是中辣的程度，可調小辣或微辣；中辣對凱南來說已經超出極限了，畢竟我平常較少吃辣，但有吃辣的朋友應該會很愛，祖傳40多年的麻辣醬很讚唷！

大力均勻地把麵條拌一拌後香氣變得更濃了！攪拌後也發現多了一層肉燥香，辣醬和肉燥的調味互有加分的效果，鹹鹹香香帶有辣氣，不會死鹹也不會死辣，而且比我想像中可能會有的油膩感幾乎沒有，這一點十分討喜，祖傳辣醬香氣好。

▲【潮麵】的滷味也是傳承枋寮祖店的作法，使用祖傳滷包滷製食材，十分入味！滷味食材處理得很乾淨，豆皮、豬皮、豆干、腸子、海帶、米血等都很好吃！
▲【潮麵】的滷味也是傳承枋寮祖店的作法，使用祖傳滷包滷製食材，十分入味！滷味食材處理得很乾淨，豆皮、豬皮、豆干、腸子、海帶、米血等都很好吃！

聽說就連祖傳滷包都很講究，不買現成滷包，為配合最佳比例，需挑選13種中藥材，淋上些醬油膏、撒點蔥花，美味即可上桌，不過我真心覺得不用醬料就很好吃了。

▲深夜就來體驗「潮麵」最近話題大開的迷人宵夜場！
▲深夜就來體驗「潮麵」最近話題大開的迷人宵夜場！

開業承襲家傳近半世紀的老字號麵店，深夜將跳脫傳統口味，融入時下流行的「餐酒館」風格，招牌麵食不用多誇，這裡的滷味、炸物、水餃及各式下酒菜都大受好評，由店內調酒師親手調製的酒飲更是加分，無論是大學生三五好友出遊、同事下班小酌聚餐、全家大小填飽肚子，來「潮麵」準不會錯啦！

▲「潮麵」的調酒師可是有著專業證照加持，舉手投足間架勢一流、氣場外露，動作行雲流水般完成每一杯特調。
▲「潮麵」的調酒師可是有著專業證照加持，舉手投足間架勢一流、氣場外露，動作行雲流水般完成每一杯特調。

調酒師沉著的動作，眼神尤其專注，格外引人入勝。用簡單專注的心，傾注熱情於一杯調酒中，讓顧客感受到一生懸命的職人精神，不喝酒精飲料的朋友也能來感受宵夜場的魅力，因為這裡也有多款無酒精調飲。

▲美景、美酒、美食當前，酒杯交錯、燈影搖曳，不必在東京或巴黎，不需要one night in北京，身處潮州的夜晚也可以這麼chill、這麼有異國感！
▲美景、美酒、美食當前，酒杯交錯、燈影搖曳，不必在東京或巴黎，不需要one night in北京，身處潮州的夜晚也可以這麼chill、這麼有異國感！

▲不同的飲品，調酒師也會選用相搭配的杯子來展現其特點喔！
▲不同的飲品，調酒師也會選用相搭配的杯子來展現其特點喔！

例如氣泡飲會用胖胖杯身，可以欣賞綿密氣泡漂浮繚繞而上；螺絲起子和潮麵特調則選用寬口杯，讓人不至於一口氣豪飲太多。

【圓環千大鹹酥雞】

地址：屏東縣潮州鎮長興路27號

▲「圓環千大鹹酥雞」是潮州人超愛的下午茶選擇，炸物飄香多年，累積許多忠實顧客。
▲「圓環千大鹹酥雞」是潮州人超愛的下午茶選擇，炸物飄香多年，累積許多忠實顧客。

靠近潮州圓環有一攤人潮多到誇張的實力派鹹酥雞攤「圓環千大鹹酥雞」，只要到下午，這裡排隊等候的畫面已經是潮州人的日常；先拿張號碼牌，然後就開始夾自己想吃的鹹酥雞食材！雞肉、魷魚、黑輪片、魚板、雞心、四季豆、地瓜、米血等，來到攤位前，很自然的每一樣都想吃看看，論炸功非常了得，老闆站在油鍋前炸鹹酥雞的動作俐落，炸雞肉口感軟酥有咬感，而且不會太油膩，雞肉內裡鮮嫩不柴，另外炸魷魚Q軟帶彈，越嚼越香，都有打中我的愛好！

▲檯面上的食材看起來都蠻乾淨新鮮的，每樣食材快賣完時就會再補，當天接近打烊時間來，很多熱門選項剛好都快賣完了。
▲檯面上的食材看起來都蠻乾淨新鮮的，每樣食材快賣完時就會再補，當天接近打烊時間來，很多熱門選項剛好都快賣完了。

▲在潮州工作的好友帶路，讓凱南有機會第一次知道「圓環千大鹹酥雞」的厲害程度。
▲在潮州工作的好友帶路，讓凱南有機會第一次知道「圓環千大鹹酥雞」的厲害程度。

▲終於親眼見識到「圓環千大鹹酥雞」的超高人氣了！從下午3點開賣就陸續聚集很多客人。
▲終於親眼見識到「圓環千大鹹酥雞」的超高人氣了！從下午3點開賣就陸續聚集很多客人。

【牛大福現炒全牛料理/正宗沙茶火鍋】

總店地址：屏東縣潮州鎮太平路165號

▲「牛大福」位於太平路上的十字路口處，店面闊氣大方，頂著可愛牛頭招牌。
▲「牛大福」位於太平路上的十字路口處，店面闊氣大方，頂著可愛牛頭招牌。

來到屏東潮州一定要親口品嚐這家「牛大福」的現點現炒全牛料理，在地熱賣70多年家傳三代的好味道，潮州人熟悉的家鄉味，外地饕客爭相而來，選用台灣本土牛肉，每日新鮮現切，肉質鮮嫩，結合家傳秘方調製特色牛肉料理，不論是一樓的現炒全牛料理還是二樓的正宗沙茶火鍋，風味通通傳統道地人人愛，被譽為潮州必吃三寶之一，不是沒有原因！跟著我大吃特吃超澎派的牛肉料理吧！

▲設置桌數很充足，情侶、家庭、三五好友…不同人數的客群來訪都不成問題。
▲設置桌數很充足，情侶、家庭、三五好友…不同人數的客群來訪都不成問題。

用餐環境寬敞，燈光明亮，環境衛生乾淨，給我很舒服的好印象。現在算是用餐尖峰時段，人潮一批接一批的進來，感覺都是常來的老主顧，我也觀察到幾桌客人邊吃也拿出相機拍照，「牛大福」確實吸引到非常多各地的遊客。

▲哇~豐富澎派的牛肉料理一道一道上桌，四溢著迷人香氣讓人口水直流阿
▲哇~豐富澎派的牛肉料理一道一道上桌，四溢著迷人香氣讓人口水直流阿

我們這次共點了三樣炒類：麻油牛胇、蔥爆牛肉、醬爆蜂巢肚，然後湯品是清燉半筋肉湯和招牌牛雜湯，白飯*2、什錦炒飯*1、一盤高麗菜，這裡有提供無牛肉的菜色，像這道什錦炒飯就是其一，有需要可跟店家詢問。

▲招牌牛雜湯特選台灣牛各個部位的優質牛雜與肉片，現場現燙，感受新鮮，隨湯附個小碟子，盛著店家自行調配的沾醬，上頭放了薑末，帶點鹹辣香氣。
▲招牌牛雜湯特選台灣牛各個部位的優質牛雜與肉片，現場現燙，感受新鮮，隨湯附個小碟子，盛著店家自行調配的沾醬，上頭放了薑末，帶點鹹辣香氣。

「牛大福」家傳的招牌湯頭是以數十種中藥材與牛骨熬製而成，風味獨到，熬煮火候拿捏恰到好處，沒有過重的中藥味，聽說是潮州在地人最愛的牛雜湯。牛雜配料給得好多好滿，處理乾淨無腥味，還伴隨著九層塔香氣，口感滑嫩，煮得挺軟爛的，湯頭甘甜入味，絲毫不油膩，有抓住我的心喔！

自家調製過的沾醬不管是沾牛肉、沾牛筋還是沾牛雜都好對味，不太敢吃辣的我勉強可以接受那辣度。

▲內行老饕必吃清燉半筋肉湯、蔥爆牛肉、麻油牛胇、醬爆蜂巢肚，這幾樣菜也是吃了多年的潮州在地老主顧超愛的熱門菜色
▲內行老饕必吃清燉半筋肉湯、蔥爆牛肉、麻油牛胇、醬爆蜂巢肚，這幾樣菜也是吃了多年的潮州在地老主顧超愛的熱門菜色

精緻炒類、麻油系列、香炒系列、招牌湯頭、清燉湯頭…等等選擇性足夠，份量讓人滿意。

【鹽酥紀-潮州店】

地址：屏東縣潮州鎮中山路185號

▲【鹽酥紀-潮州店】地點位置很明顯，位在潮州火車站前，越晚客人越多，漸漸成為在地人晚餐、宵夜的一種選擇。
▲【鹽酥紀-潮州店】地點位置很明顯，位在潮州火車站前，越晚客人越多，漸漸成為在地人晚餐、宵夜的一種選擇。

推薦給你們這家令人耳目一新的炸物店【鹽酥紀】，我是第一次嘗鮮，聽聞【鹽酥紀】的開始，是因為潮州在地40年老店-真有味鹽酥雞的老老闆即將退休歇業，無人繼承，於是鹽酥紀老闆拜師學藝，將潮州在地人共同的美味回憶延續下去，讓老店新生的鹽酥紀故事正在上演著！

【鹽酥紀】在高雄苓雅區和屏東潮州都有店面，凱南這次選擇離我比較近的【鹽酥紀-潮州店】來吃看看。單看招牌LOGO直接使用店狗阿財(台灣土狗)為設計，代表台灣在地元素之一，店面環境擺脫一般油膩、髒亂的傳統印象，【鹽酥紀-潮州店】乾淨明亮，風格在台味與文青感之間有了巧妙融合，以鹽酥雞店來說，特別有質感！

▲海味魷魚酥和噴香三角骨，對凱南來說是招牌必點！
▲海味魷魚酥和噴香三角骨，對凱南來說是招牌必點！

提供超多樣的炸物選擇，從招牌鹽酥雞、噴香三角骨、海味魷魚酥、黑輪、甜不辣、米血糕、百頁豆腐、銀絲卷、脆皮地瓜酥、花枝丸串、豆皮、豆干……到南部特有的炸龍珠、小肉豆、蛋餅皮等，應有盡有！當然也有蔬菜類如櫛瓜、青椒、高麗菜、杏鮑菇、小黃瓜等。

獨家噴香配料九層塔、生蒜碎、蔥花、秘傳胡椒、辣椒都可以做客製化調味。

▲偶爾就想大吃特吃鹽酥雞美食，紓壓片刻，而凱南的鹽酥雞名單現在也多一家【鹽酥紀-潮州店】了！
▲偶爾就想大吃特吃鹽酥雞美食，紓壓片刻，而凱南的鹽酥雞名單現在也多一家【鹽酥紀-潮州店】了！

傳承經營40年老店「真有味鹽酥雞」的調料、醃製秘方，連老師傅控制油溫火侯時間等經驗法則，都記錄下來！為了讓大家吃得更安心，嚴選食材，自家醃製製作，就連辣椒粉、胡椒粉、五香粉…等都嚴格把關，自主檢驗。而且喔！經特調的中藥秘方胡椒粉是店家靈魂之一，也是凱南我自己這次吃過還會想再回訪的一個原因。

▲豐富的鹽酥雞、魷魚、米血糕、甜不辣…每種食材都是凱南的最愛啊~單價多落在35~50元之間，忍不住每樣都點一份！
▲豐富的鹽酥雞、魷魚、米血糕、甜不辣…每種食材都是凱南的最愛啊~單價多落在35~50元之間，忍不住每樣都點一份！

跟大家分享【鹽酥紀】的蔬菜類會採用離心機脫油，減去油膩，不怕蔬菜吃油喔！

大家去鹽酥雞攤都會點哪一樣呢？相信在【鹽酥紀-潮州店】一定可以找到你們自己很喜歡的口味，無論是招牌的雞系列(鹽酥雞、三角骨、雞皮、雞翅…等)、新鮮海味系列(魷魚酥、龍珠、柳葉魚…等)，甚至豆皮、豆干、蔬菜、丸子、米腸…等炸物，食材琳琅滿目選擇超多，包君滿意！

▲店內販售自製的降火青草茶(三分微甜)、清涼冬瓜茶(冬瓜甜)和解膩烏龍茶(不加糖)等三種涼茶。
▲店內販售自製的降火青草茶(三分微甜)、清涼冬瓜茶(冬瓜甜)和解膩烏龍茶(不加糖)等三種涼茶。

【鹽酥紀】的茶飲區分不同甜度，滿足顧客的多樣需求；而蔬菜類、涼茶類、35元品項還可以任選三樣只要100元，超划算的！

3分微甜的降火青草茶喝起來是我很可以接受的甜度，清涼順口；冬瓜茶則是經典的冬瓜甜香；後來約朋友三個人一起吃鹽酥雞，所以加點解膩烏龍茶，完全沒加糖，喜歡喝無糖飲料的朋友喝這個就對了啦！

【阿明肉包】

地址：屏東縣潮州鎮清水路22-1號

▲創立於西元1973年的「阿明肉包」，店面在潮州清水路上特別顯眼，裝潢充滿特色！
▲創立於西元1973年的「阿明肉包」，店面在潮州清水路上特別顯眼，裝潢充滿特色！

潮州最出名的包子饅頭專賣店「阿明肉包」，早期從三輪車起家，經營至今超過50年，不少名人、媒體節目都推薦過，聽說最早只賣白饅頭、黑糖饅頭、蛋黃肉包，而現在有非常多種包子饅頭口味可以選喔！店家堅持每日純手工新鮮製作，選用的食材品質高，做出來的產品口感和味道就是比機器做的還要好，每次來到潮州，習慣要來買顆招牌肉包，豬肉餡料很滿，鹹香好吃，浸滿肉汁的包子皮層，我真的好愛！如果您也是包子控，記得來試試潮州這家「阿明肉包」，代代相傳50多年的傳統好味道，保證不會失望！

▲店前擺放早期叫賣包子的三輪車，已成為遊客熱門的合影打卡點；「阿明肉包」現有白饅頭、蛋黃肉包、菜包、芋香饅頭、雜糧饅頭、小米饅頭、芝麻包、抺茶紅豆包等多達11種品項可以選。
▲店前擺放早期叫賣包子的三輪車，已成為遊客熱門的合影打卡點；「阿明肉包」現有白饅頭、蛋黃肉包、菜包、芋香饅頭、雜糧饅頭、小米饅頭、芝麻包、抺茶紅豆包等多達11種品項可以選。

▲凱南跟好友們這次也沒有錯過「阿明肉包」，店家推薦肉包、菜包、黑糖饅頭、蔥花捲是近幾個星期最受歡迎的口味喔。
▲凱南跟好友們這次也沒有錯過「阿明肉包」，店家推薦肉包、菜包、黑糖饅頭、蔥花捲是近幾個星期最受歡迎的口味喔。

【阿倫冰店 潮州燒冷冰】

地址：屏東縣潮州鎮新生路149號

▲說到潮州圓環旁這家「阿倫冰店」，大家一定很有印象吧！來潮州吃燒冷冰是基本行程。
▲說到潮州圓環旁這家「阿倫冰店」，大家一定很有印象吧！來潮州吃燒冷冰是基本行程。

說到潮州圓環兩家燒冷冰名店「阿倫冰店 潮州燒冷冰」和「正老牌潮州冷熱冰」，各有支持者，不論平假日，來吃燒冷冰的遊客和在地人沒少過；這兩家店我都吃過，也都喜歡，也都介紹過。

而「阿倫冰店 潮州燒冷冰」創立於民國54年，一路走來60年歷史累積不少死忠饕客，至今堅持保留創始人當年的作法與味道，店裡看得到的配料像是湯圓、花生仁湯、綠豆饌、芋頭、紅豆和糖水等，絕對是店家自行手工處理，製作熬煮，而且我對「阿倫冰店」的芋頭尤其愛，口感香綿Q軟，味道很濃郁很好吃，吃著熱熱的料，加上冷冷的刨冰，感覺還真有意思！

▲燒冷冰美味的靈魂全擺在餐檯上了！花生仁、綠豆饌、芋頭、大湯圓、小湯圓等，配料想吃豐富一點，我推薦點綜合燒冷冰。
▲燒冷冰美味的靈魂全擺在餐檯上了！花生仁、綠豆饌、芋頭、大湯圓、小湯圓等，配料想吃豐富一點，我推薦點綜合燒冷冰。

早期「阿倫冰店」賣的是熱湯圓，有次夏天的客人說熱湯圓太燙，請老闆加些冰進去，就是這一個提議，創造出潮州最經典的美食-燒冷冰。

▲店內牆上貼著非常多張藝人來訪的照片，還有菜單，清楚的品項和價位，以及燒冷冰建議吃法。
▲店內牆上貼著非常多張藝人來訪的照片，還有菜單，清楚的品項和價位，以及燒冷冰建議吃法。

店家貼心提供吃法的建議，就是不要攪拌，然後從旁邊由下舀起來吃，先吃湯圓，我們當天就照這個方式吃，除了吃到溫溫熱熱的配料，慢慢地後來是剉冰的冰涼感，一口接著一口，好幸福！

▲燒冷冰的份量真的蠻多的，我與好友三人合吃兩碗，享受著吃燒冷冰的樂趣，為此次旅程開心劃下句點。
▲燒冷冰的份量真的蠻多的，我與好友三人合吃兩碗，享受著吃燒冷冰的樂趣，為此次旅程開心劃下句點。

▲美味的好料全都藏在燒冷冰的冰底下喔！點綜合燒冷冰，所以全部配料都會有得吃，加上細緻的剉冰，還有甜而不膩的糖水，吃完太滿足了！
▲美味的好料全都藏在燒冷冰的冰底下喔！點綜合燒冷冰，所以全部配料都會有得吃，加上細緻的剉冰，還有甜而不膩的糖水，吃完太滿足了！

我覺得「阿倫冰店」每一樣食材配料都處理得很好，我個人心目中排行的第一名配料當然是芋頭囉！芋頭綿密度恰到好處，香綿鬆軟，芋頭香氣足；第二名配料是手工小湯圓，吃起來口感QQ軟軟，純屬凱南個人愛好，又有綠豆蒜、花生仁、紅豆，配上糖水及剉冰一起吃進嘴裡，豐富的味道與層次，又冰又涼又甜，實在厲害啊！

▲平日到了晚上都還有很多人，假日不用多說，絕對是滿滿的人潮，堪稱潮州必吃名店之一！
▲平日到了晚上都還有很多人，假日不用多說，絕對是滿滿的人潮，堪稱潮州必吃名店之一！

潮州圓環路口有二家燒冷冰「阿倫冰店 潮州燒冷冰」和「正老牌潮州冷熱冰」，其實都有各地觀光客慕名而來，一年四季都會看到吃冰人潮，至於想吃哪家就看個人喜好囉！

【潮州廟口余家大腸香腸】

地址：屏東縣潮州鎮市路33-7號(三山國王廟旁)

▲「余家大腸香腸」是很多潮州在地人成長的美食記憶，下午到晚上總會聚集著等待買古早味大腸香腸的客人。
▲「余家大腸香腸」是很多潮州在地人成長的美食記憶，下午到晚上總會聚集著等待買古早味大腸香腸的客人。

潮州三山國王廟口美食聞名遐邇，「廟口古早味余家大腸香腸」70年老字號名氣更是響亮，下午時間到，攤位前常常齊聚著耐心等待的客人，生意相當好。不論是烤大腸還是烤香腸都熱銷，炭烤的香氣引人垂涎，濃濃的古早味，大腸飽滿肥美，腸衣富有彈勁，是我喜歡的口感，而保有油脂的香腸，肥瘦比例恰恰好，吃起來並不會太油膩，越嚼越好吃，而且炭香十足；能在廟口美食戰區生存這麼久，確實厲害！不愧是連潮州當地友人都激推的潮州台式下午茶好去處。

▲等待是值得的！從下午一開賣，工作人員烤大腸香腸的手就沒停下來過，想吃可得耐心等候囉！
▲等待是值得的！從下午一開賣，工作人員烤大腸香腸的手就沒停下來過，想吃可得耐心等候囉！

▲先從鐵桶裡挑選大腸，再跟店家點幾根香腸；凱南幾次和家人、朋友來，基本上都是大腸香腸3組起跳。
▲先從鐵桶裡挑選大腸，再跟店家點幾根香腸；凱南幾次和家人、朋友來，基本上都是大腸香腸3組起跳。

▲這家陪伴潮州老中青三代人的美食回憶，也是很多外地觀光客的美食名單，吃過回味無窮。
▲這家陪伴潮州老中青三代人的美食回憶，也是很多外地觀光客的美食名單，吃過回味無窮。

【林耀輝草茶】

地址：屏東縣潮州鎮西市路33-5號

▲與好友們一起來喝「林耀輝草茶」，在潮州三山國王廟口無人不知無人不曉，一賣60年。
▲與好友們一起來喝「林耀輝草茶」，在潮州三山國王廟口無人不知無人不曉，一賣60年。

喝一包四角封袋包裝的草茶，充滿古早年代感，還很有特色話題！走過一甲子歷史的「林耀輝草茶」，早期在三山國王廟前，搭著竹棚賣起「正藥茶」，是潮州老中青共同擁有的消暑記憶，堅持以古法熬煮，純中藥獨門配方，煮自家的草茶時會連中藥材的氣味、口感，甚至藥性都兼顧到，喝得到藥草的氣味，但不會太過濃厚也不會苦澀，既甘甜又有著清爽口感，十足順口，重點是很便宜！

▲冰櫃裡擺滿了填裝好的林耀輝草茶，用低溫保存著，復古的白色封袋裝，每包13元，而且買10送1，相當划算。
▲冰櫃裡擺滿了填裝好的林耀輝草茶，用低溫保存著，復古的白色封袋裝，每包13元，而且買10送1，相當划算。

▲潮州最經典的味道之一，插上吸管就能喝草茶，沁涼冰鎮又消暑，茶品的品質真的很好。
▲潮州最經典的味道之一，插上吸管就能喝草茶，沁涼冰鎮又消暑，茶品的品質真的很好。

▲坐落於潮州三山國王廟口，一進大門右手邊的醒目位置，「林耀輝草茶」不只是潮州在地人熟悉的記憶，就連外地觀光客都指名要來喝。
▲坐落於潮州三山國王廟口，一進大門右手邊的醒目位置，「林耀輝草茶」不只是潮州在地人熟悉的記憶，就連外地觀光客都指名要來喝。

【三山國王廟泡麵】

地址：屏東縣潮州鎮西市路33號

▲坐在潮州三山國王廟前吃泡麵的感覺一定要體驗看看，我們真的坐在廟門口正前方的位子，太特別了！
▲坐在潮州三山國王廟前吃泡麵的感覺一定要體驗看看，我們真的坐在廟門口正前方的位子，太特別了！

必須朝聖潮州最有名的宵夜攤，越晚人越多！我個人認為來「三山國王廟泡麵」吃的是一個氛圍，是一個屬於潮州的熟悉感，將常見的統一肉燥麵下鍋燙軟後撈起，放些燙青菜，再加入自製的油蔥提味，看似簡單樸實的老滋味卻緊緊抓住我們這些老饕的心；從上一代傳承下來的油蔥醬是靈魂，若覺得油蔥味道不夠，想再加油蔥只需+10元，推薦大家再點顆蛋來搭配，這裡有蔥蛋、菜脯蛋、荷包蛋、散蛋、豆芽菜蛋、白菜蛋，任君選擇，口味家常，說不上特別美味，但每回夜晚經過潮州，很自然而然地停下了車，走來廟口吃碗泡麵再回家。

▲乾的泡麵加菜脯蛋可以說是我自己必點菜色，偶爾會換蔥蛋或荷包蛋，若再來一份燙青菜，宵夜場會更幸福。
▲乾的泡麵加菜脯蛋可以說是我自己必點菜色，偶爾會換蔥蛋或荷包蛋，若再來一份燙青菜，宵夜場會更幸福。

▲廟口擺起幾張紅色桌子，做起生意，雖然主要賣的是一般外面都吃得到的統一肉燥麵，但坐在這裡吃感覺就是不一樣。
▲廟口擺起幾張紅色桌子，做起生意，雖然主要賣的是一般外面都吃得到的統一肉燥麵，但坐在這裡吃感覺就是不一樣。

【咪丸媽泰式奶茶】

地址：屏東縣潮州鎮清水路15號

▲「咪丸媽泰式奶茶」僅此一家，網評南臺灣第一名的泰奶！就藏身在轉角處這家潮牌店內。
▲「咪丸媽泰式奶茶」僅此一家，網評南臺灣第一名的泰奶！就藏身在轉角處這家潮牌店內。

第一次喝到「咪丸媽泰式奶茶」是我媽媽跟她的同事去潮州玩的時候，帶了一杯泰奶回家，當時我一喝上癮，到現在前前後後來潮州買了至少超過10次以上，非常愛！「咪丸媽泰式奶茶」原以潮牌設計為初衷開業十多年，現在轉型為戶外運動、露營及登山設備精選販售為主。

如今，泰奶成了店家最受矚目的明星級人氣商品，各地粉絲慕名而來，老闆堅持每杯手沖，現點現做，獨特的手標紅茶香與道地繁複工法，品質穩定，之前還特地遠飛泰國，由當地攤販錦囊相授，掌握黃金比例並調整減糖的配方，好符合台灣人的口味；這裡有賣冰泰奶、濃綠奶、花泰奶、泰厚奶、老味奶…等，貼心標示茶味重和奶味重的品項，有機會來到潮州的朋友，推薦一定要買杯泰奶嘗鮮！很多人喝一次就愛上！

▲非常多種的泰式奶茶口味，想喝什麼直接到櫃檯點餐，再到另一個出餐窗口等待拿取飲料。
▲非常多種的泰式奶茶口味，想喝什麼直接到櫃檯點餐，再到另一個出餐窗口等待拿取飲料。

當時剛推出不久便廣受好評，部落客、網紅、新聞媒體紛紛採訪，在潮牌店裡賣的泰式奶茶很有話題性，也常常出現在IG版面上，絕對是整個屏東泰式奶茶界最出名的代表，重點是好喝深受肯定。

▲店內展售著琳瑯滿目的商品，主要為露營、登山用品，戶外運動休閒類型的潮流配件，款式也非常多！
▲店內展售著琳瑯滿目的商品，主要為露營、登山用品，戶外運動休閒類型的潮流配件，款式也非常多！

畢竟泰奶現點現做，客人一多就會需要等待時間，這時候剛好可以在店裡逛逛，凱南之前一直很想入手包款和安全帽，逛著逛著很容易會看見自己喜歡的東西，尤其登山愛好者來到這裡簡直是購物天堂！

▲凱南個人偏愛招牌冰泰奶，茶味較濃，比例調得恰恰好！喝起來香甜不膩，茶香、奶香和整體的甜度，完全打中我的喜好！
▲凱南個人偏愛招牌冰泰奶，茶味較濃，比例調得恰恰好！喝起來香甜不膩，茶香、奶香和整體的甜度，完全打中我的喜好！

「咪丸媽泰式奶茶」每一款口味都有特色，其中我最愛的冰泰奶是屬於茶味較重的，那如果大家喜歡奶味重一點的建議試試泰厚奶，每次來喝冰泰奶，最喜歡的就是那種微微的甜膩感，入口的濃郁度也非常的順，相信「咪丸媽泰式奶茶」一定也是很多人來潮洲的美食口袋名單。

【潮麵】

地址：屏東縣潮州鎮新生二巷1號

【圓環千大鹹酥雞】

地址：屏東縣潮州鎮長興路27號

【牛大福現炒全牛料理/正宗沙茶火鍋】

總店地址：屏東縣潮州鎮太平路165號

【鹽酥紀-潮州店】

地址：屏東縣潮州鎮中山路185號

【阿明肉包】

地址：屏東縣潮州鎮清水路22-1號

【阿倫冰店 潮州燒冷冰】

地址：屏東縣潮州鎮新生路149號

【潮州廟口余家大腸香腸】

地址：屏東縣潮州鎮市路33-7號(三山國王廟旁)

【林耀輝草茶】

地址：屏東縣潮州鎮西市路33-5號

【三山國王廟口泡麵】

地址：屏東縣潮州鎮西市路33號

【咪丸媽泰式奶茶】

地址：屏東縣潮州鎮清水路15號

歡迎關注凱南的官方網站》《凱南官方Instagram快來追蹤》《凱南官方粉絲專頁按個讚

我是凱南Kenan

我是凱南Kenan

部落客/旅遊作家/專題講師，出版《屏時三餐》《凱南帶路遊高雄》《凱南帶路遊高雄2》三本書。 ★旅遊、美食、住宿、活動、出版、演講、商品代售/開箱體驗，歡迎合作邀約：ssss01298@gmail.com

#饅頭 #泡麵 #鹽酥雞 #人氣美食 #屏東旅遊 #美食探店

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
往下滑看更多精彩文章
Karen礁溪老爺酒店住宿心得｜礁溪溫泉飯店推薦，一泊二食晚餐自助餐超豐富、公共設施可以玩一整天

Karen礁溪老爺酒店住宿心得｜礁溪溫泉飯店推薦，一泊二食晚餐自助餐超豐富、公共設施可以玩一整天

2026-03-28 17:54 跟著KarenW.品味人生

有時候生活忙到一個程度，真的會很想按一下暫停鍵。

不是想逃離什麼，只是想暫時離開城市的節奏一下。

不用飛出國

只要找一間可以好好放鬆的飯店，兩天一夜的小旅行，其實就很剛好。

這次我選擇入住的地方

是很多人推薦的👉礁溪老爺酒店

以前其實就常聽朋友說

如果想找 礁溪溫泉飯店推薦👇

礁溪老爺幾乎都是名單上的常客。

但真正住過之後我才發現：

它吸引人的地方，其實不是奢華。

而是一種很舒服的節奏。

其實你一到這裡，整個人就會慢下來。

抵達礁溪老爺酒店，度假的節奏好像自然就開始了

從台北出發到礁溪，其實距離很剛好。

開車大約一個小時左右，就能從城市切換到比較慢的生活步調。

如果像我沒有開車行動也很方便，搭車到礁溪轉運站或者是礁溪火車站就有免費的接駁車🚙

抵達礁溪老爺酒店時

第一個感覺其實是，嗯，空間很舒服。

整體園區被綠意包圍，建築之間的距離也很寬敞。

不像有些飯店，大廳總是很熱鬧、很匆忙。（真別說我也是住過五星飯店，但是大廳很擁擠 不舒服的⋯）

礁溪老爺的氛圍反而比較安靜，有一種遠離塵囂度假的節奏，那種感覺其實很微妙，一進門就會感受到。

好像不用刻意安排什麼行程，只要在飯店待著，就已經是一種旅行。

公共設施非常豐富，不出飯店也可以待一整天

如果要說這次入住，最讓我印象深刻的一件事。

其實是 飯店的公共設施真的很多。

很多飯店房間很漂亮，但公共空間其實不多。

但礁溪老爺完全不是這樣。

整個飯店的設施其實滿豐富的，例如：

• 戶外溫泉風呂

• 室內溫泉設施

• 游泳池

• 健身房

• 桌球與撞球空間

• 閱讀休憩區

• 兒童遊戲空間

光是戶外泳池區，就可以游泳泡溫泉、泡腳、還有我最喜歡的小魚吃腳腳👣

如果真的好好使用，其實可以在飯店待上一整天，估價還不夠用！

我自己最喜歡的是戶外溫泉區♨️

泡著溫泉

看著遠方的山景

整個人會很自然慢下來。

有時候旅行最難得的，不是跑很多景點。

而是有一段時間，可以什麼都不做，只是單純放鬆。

房間氛圍溫暖舒服，住起來很放鬆

房間整體設計，是比較溫暖的日系風格。

不是那種很誇張的設計，但整體住起來很舒服。

最讓人喜歡的就是：房間裡有溫泉浴池。

晚上泡一次

早上起床再泡一次。

套一句我朋友說的；每次來都要泡到筋都鬆掉才要回家🤣

這種放鬆的心情真的其實很簡單，就是單純的享受慢慢生活的小片刻。

一泊二食晚餐自助餐，餐點種類非常豐富

這次訂的是

很多人會選擇的 一泊二食方案。

晚餐是在飯店的雲天自助餐廳享用。

其實我吃過不少飯店Buffet

但礁溪老爺的晚餐自助餐

整體種類真的滿多的。（我真心覺得優秀。）

像是：

• 新鮮海鮮冷盤

• 各式熱食料理

• 日式料理

• 現切肉品

• 沙拉輕食

• 甜點水果區

整體吃下來會覺得：選擇很多，而且用餐空間其實滿舒服的

不是那種很吵雜的Buffet。

反而比較像是可以慢慢吃、慢慢聊天的晚餐，雖然說用餐有限制，因為是分兩個梯次吃晚餐，不過兩個小時真的吃到，我當下飽到差點出不去⋯

對我來說，一泊二食最大的優點就是，不用再思考晚餐要去哪裡。

旅行的時候，有時候少一個決定，反而更輕鬆。

早餐可以選擇雲天自助餐或岩波庭無菜單料理

隔天早餐其實滿有意思的，飯店提供兩種不同的用餐方式。

一個是在

雲天自助餐餐廳。

另一個則是在

岩波庭餐廳享用無菜單料理。

如果喜歡選擇很多

可以到雲天自助餐。

但如果想要比較安靜

岩波庭的早午餐其實也很有特色。

我自己其實滿喜歡這樣的安排。

因為每個人對早餐的期待都不同。

有人喜歡豐富

有人喜歡精緻

但礁溪老爺剛好兩種都有。

再來也是因為昨天晚上吃了自助餐，隔天的早上就是想要來點清爽精緻的料理！

這時岩波庭的早午餐對我來說就是剛剛好的選擇🙋‍♀️

為什麼礁溪老爺酒店一直是礁溪住宿推薦

這次入住之後，我其實可以理解，為什麼很多人會把它放在 礁溪住宿推薦名單裡。

它不是只有華而不實的噱頭，而是一間：很適合好好度假的地方。

公共設施夠多、餐點選擇也很多、整體空間也很舒服。

有時候旅行其實不需要太遠。

兩天一夜

泡溫泉、吃一頓好吃的晚餐

然後慢慢放空，其實就已經很療癒。

如果最近也在找：宜蘭溫泉住宿

或是想安排一趟 礁溪兩天一夜小旅行。

「礁溪老爺酒店」會是一個很不錯的選擇。

有時候生活需要的，其實只是短暫離開日常。

然後再帶著比較輕鬆的心情，回到原本的生活。

#礁溪老爺酒店

#礁溪溫泉飯店

#宜蘭溫泉住宿

#礁溪飯店推薦

#宜蘭住宿推薦

#一泊二食飯店

#礁溪旅行

#宜蘭旅行

#溫泉飯店推薦

#台灣旅行

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#飯店 #五星飯店 #老爺酒店 #打卡景點 #住宿推薦

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
往下滑看更多精彩文章
夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

祖景點推薦：馬祖交通、景點一次看

馬祖必吃美食：馬祖超有特色在地小吃

離島跳島行程大公開：澎湖跳島旅遊推薦

FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
往下滑看更多精彩文章
20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

2026-03-28 21:49 卡娃思 / 開心趴趴走

一年只有20天左右的最佳觀賞期，專人照顧的花園，只在紫藤花開最美的時刻開放入園，只要花費350元，不僅可以享受花開之美，還有那鳥語花香的超自然環境，園區的環境就是會讓人放鬆，心情愉悅的什麼煩惱都離開，超值得划算。更何況20週年推出優惠方案，購買茶樹精油一瓶，可免費入園。

貴嗎？多次參訪後的心得，就是我的答案！


紫藤是需要細心照顧💕

  • 全日照、重修剪、控水分、適度施肥，
  • 需要選擇光照充足處（每日至少6小時直射光），並搭建堅固花架。
  • 紫藤是強力攀緣植物，枝條粗壯，需建立堅固的棚架、涼亭或花
  • 生長季需要水分充足，忌積水。花少或不開花ㄝ 通常是日照不足、氮肥過多或修剪不當（剪去花芽）導致。
  • 冬季落葉期進行重修剪以促進花芽分化，春季與秋季是施肥關鍵期。

🔻紫藤生長迅速，需要耐心等待（有時需3-5年成熟才大量開花）

 


從2014年第一次拜訪一號店的之後，時間過得可快，着迷紫藤花開之美，竟也超過十年了，不論是攀爬在棚架上，或是栽種在大花盆裡、種在土裡栽培的，都好看，三月天最被關注的賞花情報，追蹤官網，隨時掌握即時花況。

🔻巧遇園主分享，照顧管理紫藤花園，一年的人資費用，超過新台幣五百萬，一個人350元觀賞一次，貴嗎？看到就賺到了。

水源園區的淡水紫藤花園，不需要預約，開園時間都可以來賞花，8000坪的園區，想看多久就可以看多久，沒有限制。

🔺園區內供應有簡餐和飲品，每次來都可以待上半天，聞花香賞花，坐在戶外的休憩區放空冥想，或回到室內休憩區喝喝飲品吃吃簡餐，補給能量，悠閒中的享受。

🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。
🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。

🔻販賣部裡書法展，是賴文鏗園主個人分享專區，常見有興趣的遊客，好奇的問，這是園主親筆書寫的嗎？沒錯的！

觀察來到園區的遊客族群有團旅、小團體、個人自由行的都有，全年齡的成年人都有，拍照中擺拍時更是笑聲連連，快樂賞花行！

延伸閱讀

浪漫紫藤花已開，賞花仙子動作要快【淡水紫藤花園】












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#動作 #淡水 #茶樹精油 #打卡景點 #紫藤花海

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
往下滑看更多精彩文章
[嘉義住宿]阿里山隙頂住宿首選，房內欣賞日出雲海、無邊際泳池、頂樓放空、奢華度假｜璦勒芬莊園民宿

[嘉義住宿]阿里山隙頂住宿首選，房內欣賞日出雲海、無邊際泳池、頂樓放空、奢華度假｜璦勒芬莊園民宿

2026-03-25 15:26 Rhsuan

最近在朋友的分享中，被阿里山隙頂一間新開幕的莊園民宿璦勒芬莊園民宿」默默燒到，位置就在以前常追雲海的路線附近。樂爸就趁著假期跟朋友約一約來到阿里山放風啦～璦勒芬莊園民宿 位於隙頂生力農場後側，從阿里山公路轉進小巷，短短約 50 公尺，即可看見佇立在山景之中的民宿。



一下車就被眼前的山嵐美景吸引而拍起照，熱情的小管家上前招呼，原來民宿莊園取名為「璦勒芬」，正是源自藏匿於右前方這座外型神似大象的「象山」。


璦勒芬莊園民宿的外觀相當有設計感與質感，能在這充滿茶香、雲海主題的隙頂民宿區，且鄰近阿里山英迪格酒店落腳，更讓人期待它有所自信能展現自己的獨特魅力。




一樓是接待大廳兼品茶區，聽說未來還會規劃交誼廳與更多娛樂設施。現場提供的茶葉來自生力農場，35 年種茶資歷、獲獎紀錄一字排開，對愛喝茶的人來說，入住期間大概會直接把一樓當成第二個房間（笑）。


從大廳到民宿外觀的設計都能感受到，璦勒芬莊園民宿刻意留白了許多空間，並大量運用大片玻璃，引入自然光線，讓整體視野更加通透，同時把周圍的山嵐景色完整保留下來。這樣被自然包圍的空間感，大概正是現在大家最嚮往的自然系度假氛圍吧。




 

完成 check in及簡單介紹後，我們其實是直接被帶往頂樓，而在接下來的入住期間，絕大多數時間也都待在頂樓活動。有別於我們入住其它旅宿多只把重點放在大廳或房間，璦勒芬莊園民宿似乎把亮點藏在更高的地方——先在這裡賣個關子，接下來就來開箱樂爸今天入住的房間吧！


今天入住的房型除了基本的開放式掛衣區、迷你吧、浴廁空間與戶外浴缸外，還多了一個讓樂樂一看到就失心瘋的小塌塌米區，完全是他的最愛，直接樂歪（笑）。其實這間房是大家抽鑰匙決定的，沒想到運氣這麼好 XD。更貼心的是，管家早早就把浴巾摺成可愛的大象造型，迎接入住的旅客，第一眼就讓人心情大好。



小塌塌米空間還配有高檔音響，本以為這個空間會是樂爸與樂樂入住期間常待之處，殊不知......繼續賣關子，不過我們也在這裡迎接隔日的日出。



房內所有的東西都可以免費使用，也多以阿里山在地產品為主。


一走進房內，滿滿的高規格設備真的讓人小小驚訝了一下，從飲用水、衛浴設備、吹風機、垃圾桶，到床頭的燈光與電源配置等等，每個細節都感受得到非常用心提供奢華的度假感。房內配備了高檔音響、飲水機、吹風機與感應式免治馬桶，而最特別的是，衛浴設備竟然可以在進入浴室前，就先於外部以電子面板調整水溫，這種設計還真的是第一次遇到。







 


木造細節處處到位，邊角還貼心做了消邊設計，細節控(龜毛的樂爸)忍不住讚嘆這份用心。



加碼分享友人的家庭房及無障礙房，以及縮水機!? 連脫水機都使用滾筒！！





頂樓，我們大部分的時間都膩在這，這裡有2台按摩椅，餐廳，而戶外有無邊際戲水池、蒸氣室等設施，並提供食物、飲料等等，所有的東西都是免費使用。

璦勒芬莊園民宿，入住是提供一泊二食(下午茶及早餐)以及頂樓所有餐點都是免費享用，所以會有非常多住客在這裡聊天


啤酒、可樂、雪碧、豆漿、鮮奶、果汁、優格都是自取，還有提供阿里山當地茶種飲品

 



下午茶時間這裡會有甜點師，為大家客製化專屬的水果、蛋糕甜點。



很特別的留窗空間，看出去是整片茶園。



到了傍晚時分，二延平步道的夕陽落下，這裡的天空雲彩也會隨之變化，整個氛圍又是另一種浪漫的感覺，我們就在這裡等待傍晚用餐才離開前往餐廳。



隔日的早餐也在同一空間享用，陽光灑落，帶來另一種溫暖寧靜的感受，餐點大部分都是在地食蔬或食材。




用餐時剛好看到一幕美景，山嵐雲霧繚繞，「太美了！」立馬拿起相機捕捉，整個感覺有點像在日月潭，只想靜靜坐在這裡好好享受。


用完餐，太陽高昇，眼前景致又是另一種清新、開闊的感受，我們就在這裡又坐到了退房前(喝飲料喝回本 XD)~



戶外的戲水池也是一大亮點，規劃有深有淺，小朋友玩水也不用擔心。同行的夥伴還自備了造型泳圈，整個玩得不亦樂乎。在這片寬敞又舒服的環境裡戲水，放空的感覺簡直是一大享受，最後面則是蒸氣室，可惜這次沒使用到~



以上就是簡單的璦勒芬莊園民宿分享，來這裡度假可以看夕陽、看雲海、看日出、看星空銀河，而我們晚餐就直接前往生力農場吃團餐，吃完繼續前往頂樓泡茶聊天~，有時間也來體驗一趟什麼事都不用作的度假吧！附上夜間照片~



 

















Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#民宿 #阿里山

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智

最新文章

寵愛媽媽不手軟！翠庭中餐廳限時雙饗宴 明爐烤鴨、帝王蟹豪華登場

寵愛媽媽不手軟！翠庭中餐廳限時雙饗宴 明爐烤鴨、帝王蟹豪華登場

#烤鴨 #帝王蟹 #母親節 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.04.06 10
初夏國旅熱身 凱撒聯手高鐵推樂齡專案 最低2944元輕鬆出遊

初夏國旅熱身 凱撒聯手高鐵推樂齡專案 最低2944元輕鬆出遊

#台北 #高鐵 #台灣 #住宿推薦

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.04.06 15
吃。台南市。美食｜北區。「台嗑壽司· T A K E S U S H I 」原開元市場老店玉壽司2.0，更換經營者以全新面貌再出發。

吃。台南市。美食｜北區。「台嗑壽司· T A K E S U S H I 」原開元市場老店玉壽司2.0，更換經營者以全新面貌再出發。

#便當 #壽司 #美食探店

樂天小高＠美食之旅 2026.04.06 13
探索亞利桑那主題旅遊系列／賞鳥天堂多元魅力 引領慢活慢遊生態旅遊新風潮

探索亞利桑那主題旅遊系列／賞鳥天堂多元魅力 引領慢活慢遊生態旅遊新風潮

#生態旅遊 #沉浸式體驗 #旅客

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.06 12
夢幻櫻花季太粉嫩！四宮格套餐必吃「TSUJIRI辻利茶舗」

夢幻櫻花季太粉嫩！四宮格套餐必吃「TSUJIRI辻利茶舗」

#甜點 #冰淇淋 #霜淇淋 #台北美食 #抹茶 #櫻花 #美食探店

Suru 2026.04.06 14
新竹住宿 - 靠近火車站,TOP3新竹飯店民宿

新竹住宿 - 靠近火車站,TOP3新竹飯店民宿

#司馬庫斯 #六福村 #住宿推薦 #新竹縣旅遊 #飯店推薦 #台灣

After Thirty 2026.04.06 16
北海岸限定「猴水仔」鮮甜上桌 吮指回味

北海岸限定「猴水仔」鮮甜上桌 吮指回味

#北海岸

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.06 15
【潮州美食懶人包】10家潮州美食馬拉松｜燒冷冰、鹹酥雞、包子饅頭、大腸香腸、炒泡麵、泰式奶茶、廟口草茶、全牛料理｜潮州美食精選｜潮州知名小吃名單

【潮州美食懶人包】10家潮州美食馬拉松｜燒冷冰、鹹酥雞、包子饅頭、大腸香腸、炒泡麵、泰式奶茶、廟口草茶、全牛料理｜潮州美食精選｜潮州知名小吃名單

#饅頭 #泡麵 #鹽酥雞 #人氣美食 #屏東 #屏東旅遊 #美食探店

我是凱南Kenan 2026.04.06 26
【和田玉的歷史風華】by寶石獵人林燃

【和田玉的歷史風華】by寶石獵人林燃

#小說 #台北旅遊 #美食探店 #打卡景點 #展覽帶逛

林燃 2026.04.06 17
[新竹 竹北] 精緻的日式鍋物 | 沐府 Nabemono 🍲 高鐵店 菜色豐富又多選擇

[新竹 竹北] 精緻的日式鍋物 | 沐府 Nabemono 🍲 高鐵店 菜色豐富又多選擇

#高鐵 #火鍋 #美食探店 #日式涮涮鍋

VVN 小安 2026.04.06 77
18+