【潮州美食懶人包】10家潮州美食馬拉松｜燒冷冰、鹹酥雞、包子饅頭、大腸香腸、炒泡麵、泰式奶茶、廟口草茶、全牛料理｜潮州美食精選｜潮州知名小吃名單

潮州鎮，一直是大家喜歡去覓食的聖地，尤其在潮州圓環一帶更聚集高密度的在地小吃和特色美食，這次一口氣介紹出10家潮州美食給大家！有老麵攤口味、宵夜調酒場、實力派鹹酥雞、熱賣70多年全牛料理、40年老店傳承鹽酥雞、潮州最出名的包子饅頭店、圓環燒冷冰名店、廟口古早味大腸香腸、一甲子歷史草茶、南臺灣第一名的泰奶，還有必須在廟口吃碗泡麵，感受潮州夜晚的美食魅力，看到這裡，潮州眾多美食夠讓人期待了吧！趕快把這篇潮州美食懶人包收藏起來！

(本篇店家價格如有變動，請依店內公告為準)

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【潮麵】

地址：屏東縣潮州鎮新生二巷1號

靠近潮州火車站有一家【潮麵】，此麵店的出現讓人對「吃麵」這件事有全新印象！取麵名為【潮麵】的意思，一來是潮州的麵店，二來則說是擁有最新潮的吃麵環境。

黑色系的主色調，英文字的搭配，外觀有種美式風格，店內店外的設計感富有巧思，若不特別說，還以為是間餐酒館，又像是美式餐廳；但其實是賣著傳統麵食的麵店；而且這裡的麵食水準很高，全是因為老闆家傳自家在枋寮當地開業近50年的老麵攤口味。

▲無論麵食、滷味與湯品都是第三代陳老闆延續枋寮祖店伯公的家傳古早口味。

麵食品項分成肉燥麵、麻醬麵、麻辣麵、榨菜肉絲麵、沙茶麵這五個系列，亦有用豬大骨下去熬煮湯頭的餛飩湯、貢丸湯、肝連湯、粉腸湯及嘴邊肉湯。

每一道料理都很經典，沙茶意麵、麻辣細麵、榨菜肉絲寬麵、滷味、貢丸湯及燙青菜…等美食，在【潮麵】好好品嘗那三代相傳、從枋寮45年祖店帶到潮州來的麵攤傳統老滋味。

▲乾的麻辣細麵(小碗)，人氣第一名的麻辣麵，祖傳辣醬是枋寮祖店炒的老味道。

小碗的麵同樣會附半粒滷蛋，大碗則會有整粒滷蛋，豬肉片用的是俗稱老鼠肉的部位，麻辣口味正常是中辣的程度，可調小辣或微辣；中辣對凱南來說已經超出極限了，畢竟我平常較少吃辣，但有吃辣的朋友應該會很愛，祖傳40多年的麻辣醬很讚唷！

大力均勻地把麵條拌一拌後香氣變得更濃了！攪拌後也發現多了一層肉燥香，辣醬和肉燥的調味互有加分的效果，鹹鹹香香帶有辣氣，不會死鹹也不會死辣，而且比我想像中可能會有的油膩感幾乎沒有，這一點十分討喜，祖傳辣醬香氣好。

▲【潮麵】的滷味也是傳承枋寮祖店的作法，使用祖傳滷包滷製食材，十分入味！滷味食材處理得很乾淨，豆皮、豬皮、豆干、腸子、海帶、米血等都很好吃！

聽說就連祖傳滷包都很講究，不買現成滷包，為配合最佳比例，需挑選13種中藥材，淋上些醬油膏、撒點蔥花，美味即可上桌，不過我真心覺得不用醬料就很好吃了。

▲深夜就來體驗「潮麵」最近話題大開的迷人宵夜場！

開業承襲家傳近半世紀的老字號麵店，深夜將跳脫傳統口味，融入時下流行的「餐酒館」風格，招牌麵食不用多誇，這裡的滷味、炸物、水餃及各式下酒菜都大受好評，由店內調酒師親手調製的酒飲更是加分，無論是大學生三五好友出遊、同事下班小酌聚餐、全家大小填飽肚子，來「潮麵」準不會錯啦！

▲「潮麵」的調酒師可是有著專業證照加持，舉手投足間架勢一流、氣場外露，動作行雲流水般完成每一杯特調。

調酒師沉著的動作，眼神尤其專注，格外引人入勝。用簡單專注的心，傾注熱情於一杯調酒中，讓顧客感受到一生懸命的職人精神，不喝酒精飲料的朋友也能來感受宵夜場的魅力，因為這裡也有多款無酒精調飲。

▲美景、美酒、美食當前，酒杯交錯、燈影搖曳，不必在東京或巴黎，不需要one night in北京，身處潮州的夜晚也可以這麼chill、這麼有異國感！

▲不同的飲品，調酒師也會選用相搭配的杯子來展現其特點喔！

例如氣泡飲會用胖胖杯身，可以欣賞綿密氣泡漂浮繚繞而上；螺絲起子和潮麵特調則選用寬口杯，讓人不至於一口氣豪飲太多。

【圓環千大鹹酥雞】

地址：屏東縣潮州鎮長興路27號

▲「圓環千大鹹酥雞」是潮州人超愛的下午茶選擇，炸物飄香多年，累積許多忠實顧客。

靠近潮州圓環有一攤人潮多到誇張的實力派鹹酥雞攤「圓環千大鹹酥雞」，只要到下午，這裡排隊等候的畫面已經是潮州人的日常；先拿張號碼牌，然後就開始夾自己想吃的鹹酥雞食材！雞肉、魷魚、黑輪片、魚板、雞心、四季豆、地瓜、米血等，來到攤位前，很自然的每一樣都想吃看看，論炸功非常了得，老闆站在油鍋前炸鹹酥雞的動作俐落，炸雞肉口感軟酥有咬感，而且不會太油膩，雞肉內裡鮮嫩不柴，另外炸魷魚Q軟帶彈，越嚼越香，都有打中我的愛好！

▲檯面上的食材看起來都蠻乾淨新鮮的，每樣食材快賣完時就會再補，當天接近打烊時間來，很多熱門選項剛好都快賣完了。

▲在潮州工作的好友帶路，讓凱南有機會第一次知道「圓環千大鹹酥雞」的厲害程度。

▲終於親眼見識到「圓環千大鹹酥雞」的超高人氣了！從下午3點開賣就陸續聚集很多客人。

【牛大福現炒全牛料理/正宗沙茶火鍋】

總店地址：屏東縣潮州鎮太平路165號

▲「牛大福」位於太平路上的十字路口處，店面闊氣大方，頂著可愛牛頭招牌。

來到屏東潮州一定要親口品嚐這家「牛大福」的現點現炒全牛料理，在地熱賣70多年家傳三代的好味道，潮州人熟悉的家鄉味，外地饕客爭相而來，選用台灣本土牛肉，每日新鮮現切，肉質鮮嫩，結合家傳秘方調製特色牛肉料理，不論是一樓的現炒全牛料理還是二樓的正宗沙茶火鍋，風味通通傳統道地人人愛，被譽為潮州必吃三寶之一，不是沒有原因！跟著我大吃特吃超澎派的牛肉料理吧！

▲設置桌數很充足，情侶、家庭、三五好友…不同人數的客群來訪都不成問題。

用餐環境寬敞，燈光明亮，環境衛生乾淨，給我很舒服的好印象。現在算是用餐尖峰時段，人潮一批接一批的進來，感覺都是常來的老主顧，我也觀察到幾桌客人邊吃也拿出相機拍照，「牛大福」確實吸引到非常多各地的遊客。

▲哇~豐富澎派的牛肉料理一道一道上桌，四溢著迷人香氣讓人口水直流阿

我們這次共點了三樣炒類：麻油牛胇、蔥爆牛肉、醬爆蜂巢肚，然後湯品是清燉半筋肉湯和招牌牛雜湯，白飯*2、什錦炒飯*1、一盤高麗菜，這裡有提供無牛肉的菜色，像這道什錦炒飯就是其一，有需要可跟店家詢問。

▲招牌牛雜湯特選台灣牛各個部位的優質牛雜與肉片，現場現燙，感受新鮮，隨湯附個小碟子，盛著店家自行調配的沾醬，上頭放了薑末，帶點鹹辣香氣。

「牛大福」家傳的招牌湯頭是以數十種中藥材與牛骨熬製而成，風味獨到，熬煮火候拿捏恰到好處，沒有過重的中藥味，聽說是潮州在地人最愛的牛雜湯。牛雜配料給得好多好滿，處理乾淨無腥味，還伴隨著九層塔香氣，口感滑嫩，煮得挺軟爛的，湯頭甘甜入味，絲毫不油膩，有抓住我的心喔！

自家調製過的沾醬不管是沾牛肉、沾牛筋還是沾牛雜都好對味，不太敢吃辣的我勉強可以接受那辣度。

▲內行老饕必吃清燉半筋肉湯、蔥爆牛肉、麻油牛胇、醬爆蜂巢肚，這幾樣菜也是吃了多年的潮州在地老主顧超愛的熱門菜色

精緻炒類、麻油系列、香炒系列、招牌湯頭、清燉湯頭…等等選擇性足夠，份量讓人滿意。

【鹽酥紀-潮州店】

地址：屏東縣潮州鎮中山路185號

▲【鹽酥紀-潮州店】地點位置很明顯，位在潮州火車站前，越晚客人越多，漸漸成為在地人晚餐、宵夜的一種選擇。

推薦給你們這家令人耳目一新的炸物店【鹽酥紀】，我是第一次嘗鮮，聽聞【鹽酥紀】的開始，是因為潮州在地40年老店-真有味鹽酥雞的老老闆即將退休歇業，無人繼承，於是鹽酥紀老闆拜師學藝，將潮州在地人共同的美味回憶延續下去，讓老店新生的鹽酥紀故事正在上演著！

【鹽酥紀】在高雄苓雅區和屏東潮州都有店面，凱南這次選擇離我比較近的【鹽酥紀-潮州店】來吃看看。單看招牌LOGO直接使用店狗阿財(台灣土狗)為設計，代表台灣在地元素之一，店面環境擺脫一般油膩、髒亂的傳統印象，【鹽酥紀-潮州店】乾淨明亮，風格在台味與文青感之間有了巧妙融合，以鹽酥雞店來說，特別有質感！

▲海味魷魚酥和噴香三角骨，對凱南來說是招牌必點！

提供超多樣的炸物選擇，從招牌鹽酥雞、噴香三角骨、海味魷魚酥、黑輪、甜不辣、米血糕、百頁豆腐、銀絲卷、脆皮地瓜酥、花枝丸串、豆皮、豆干……到南部特有的炸龍珠、小肉豆、蛋餅皮等，應有盡有！當然也有蔬菜類如櫛瓜、青椒、高麗菜、杏鮑菇、小黃瓜等。

獨家噴香配料九層塔、生蒜碎、蔥花、秘傳胡椒、辣椒都可以做客製化調味。

▲偶爾就想大吃特吃鹽酥雞美食，紓壓片刻，而凱南的鹽酥雞名單現在也多一家【鹽酥紀-潮州店】了！

傳承經營40年老店「真有味鹽酥雞」的調料、醃製秘方，連老師傅控制油溫火侯時間等經驗法則，都記錄下來！為了讓大家吃得更安心，嚴選食材，自家醃製製作，就連辣椒粉、胡椒粉、五香粉…等都嚴格把關，自主檢驗。而且喔！經特調的中藥秘方胡椒粉是店家靈魂之一，也是凱南我自己這次吃過還會想再回訪的一個原因。

▲豐富的鹽酥雞、魷魚、米血糕、甜不辣…每種食材都是凱南的最愛啊~單價多落在35~50元之間，忍不住每樣都點一份！

跟大家分享【鹽酥紀】的蔬菜類會採用離心機脫油，減去油膩，不怕蔬菜吃油喔！

大家去鹽酥雞攤都會點哪一樣呢？相信在【鹽酥紀-潮州店】一定可以找到你們自己很喜歡的口味，無論是招牌的雞系列(鹽酥雞、三角骨、雞皮、雞翅…等)、新鮮海味系列(魷魚酥、龍珠、柳葉魚…等)，甚至豆皮、豆干、蔬菜、丸子、米腸…等炸物，食材琳琅滿目選擇超多，包君滿意！

▲店內販售自製的降火青草茶(三分微甜)、清涼冬瓜茶(冬瓜甜)和解膩烏龍茶(不加糖)等三種涼茶。

【鹽酥紀】的茶飲區分不同甜度，滿足顧客的多樣需求；而蔬菜類、涼茶類、35元品項還可以任選三樣只要100元，超划算的！

3分微甜的降火青草茶喝起來是我很可以接受的甜度，清涼順口；冬瓜茶則是經典的冬瓜甜香；後來約朋友三個人一起吃鹽酥雞，所以加點解膩烏龍茶，完全沒加糖，喜歡喝無糖飲料的朋友喝這個就對了啦！

【阿明肉包】

地址：屏東縣潮州鎮清水路22-1號

▲創立於西元1973年的「阿明肉包」，店面在潮州清水路上特別顯眼，裝潢充滿特色！

潮州最出名的包子饅頭專賣店「阿明肉包」，早期從三輪車起家，經營至今超過50年，不少名人、媒體節目都推薦過，聽說最早只賣白饅頭、黑糖饅頭、蛋黃肉包，而現在有非常多種包子饅頭口味可以選喔！店家堅持每日純手工新鮮製作，選用的食材品質高，做出來的產品口感和味道就是比機器做的還要好，每次來到潮州，習慣要來買顆招牌肉包，豬肉餡料很滿，鹹香好吃，浸滿肉汁的包子皮層，我真的好愛！如果您也是包子控，記得來試試潮州這家「阿明肉包」，代代相傳50多年的傳統好味道，保證不會失望！

▲店前擺放早期叫賣包子的三輪車，已成為遊客熱門的合影打卡點；「阿明肉包」現有白饅頭、蛋黃肉包、菜包、芋香饅頭、雜糧饅頭、小米饅頭、芝麻包、抺茶紅豆包等多達11種品項可以選。

▲凱南跟好友們這次也沒有錯過「阿明肉包」，店家推薦肉包、菜包、黑糖饅頭、蔥花捲是近幾個星期最受歡迎的口味喔。

【阿倫冰店 潮州燒冷冰】

地址：屏東縣潮州鎮新生路149號

▲說到潮州圓環旁這家「阿倫冰店」，大家一定很有印象吧！來潮州吃燒冷冰是基本行程。

說到潮州圓環兩家燒冷冰名店「阿倫冰店 潮州燒冷冰」和「正老牌潮州冷熱冰」，各有支持者，不論平假日，來吃燒冷冰的遊客和在地人沒少過；這兩家店我都吃過，也都喜歡，也都介紹過。

而「阿倫冰店 潮州燒冷冰」創立於民國54年，一路走來60年歷史累積不少死忠饕客，至今堅持保留創始人當年的作法與味道，店裡看得到的配料像是湯圓、花生仁湯、綠豆饌、芋頭、紅豆和糖水等，絕對是店家自行手工處理，製作熬煮，而且我對「阿倫冰店」的芋頭尤其愛，口感香綿Q軟，味道很濃郁很好吃，吃著熱熱的料，加上冷冷的刨冰，感覺還真有意思！

▲燒冷冰美味的靈魂全擺在餐檯上了！花生仁、綠豆饌、芋頭、大湯圓、小湯圓等，配料想吃豐富一點，我推薦點綜合燒冷冰。

早期「阿倫冰店」賣的是熱湯圓，有次夏天的客人說熱湯圓太燙，請老闆加些冰進去，就是這一個提議，創造出潮州最經典的美食-燒冷冰。

▲店內牆上貼著非常多張藝人來訪的照片，還有菜單，清楚的品項和價位，以及燒冷冰建議吃法。

店家貼心提供吃法的建議，就是不要攪拌，然後從旁邊由下舀起來吃，先吃湯圓，我們當天就照這個方式吃，除了吃到溫溫熱熱的配料，慢慢地後來是剉冰的冰涼感，一口接著一口，好幸福！

▲燒冷冰的份量真的蠻多的，我與好友三人合吃兩碗，享受著吃燒冷冰的樂趣，為此次旅程開心劃下句點。

▲美味的好料全都藏在燒冷冰的冰底下喔！點綜合燒冷冰，所以全部配料都會有得吃，加上細緻的剉冰，還有甜而不膩的糖水，吃完太滿足了！

我覺得「阿倫冰店」每一樣食材配料都處理得很好，我個人心目中排行的第一名配料當然是芋頭囉！芋頭綿密度恰到好處，香綿鬆軟，芋頭香氣足；第二名配料是手工小湯圓，吃起來口感QQ軟軟，純屬凱南個人愛好，又有綠豆蒜、花生仁、紅豆，配上糖水及剉冰一起吃進嘴裡，豐富的味道與層次，又冰又涼又甜，實在厲害啊！

▲平日到了晚上都還有很多人，假日不用多說，絕對是滿滿的人潮，堪稱潮州必吃名店之一！

潮州圓環路口有二家燒冷冰「阿倫冰店 潮州燒冷冰」和「正老牌潮州冷熱冰」，其實都有各地觀光客慕名而來，一年四季都會看到吃冰人潮，至於想吃哪家就看個人喜好囉！

【潮州廟口余家大腸香腸】

地址：屏東縣潮州鎮市路33-7號(三山國王廟旁)

▲「余家大腸香腸」是很多潮州在地人成長的美食記憶，下午到晚上總會聚集著等待買古早味大腸香腸的客人。

潮州三山國王廟口美食聞名遐邇，「廟口古早味余家大腸香腸」70年老字號名氣更是響亮，下午時間到，攤位前常常齊聚著耐心等待的客人，生意相當好。不論是烤大腸還是烤香腸都熱銷，炭烤的香氣引人垂涎，濃濃的古早味，大腸飽滿肥美，腸衣富有彈勁，是我喜歡的口感，而保有油脂的香腸，肥瘦比例恰恰好，吃起來並不會太油膩，越嚼越好吃，而且炭香十足；能在廟口美食戰區生存這麼久，確實厲害！不愧是連潮州當地友人都激推的潮州台式下午茶好去處。

▲等待是值得的！從下午一開賣，工作人員烤大腸香腸的手就沒停下來過，想吃可得耐心等候囉！

▲先從鐵桶裡挑選大腸，再跟店家點幾根香腸；凱南幾次和家人、朋友來，基本上都是大腸香腸3組起跳。

▲這家陪伴潮州老中青三代人的美食回憶，也是很多外地觀光客的美食名單，吃過回味無窮。

【林耀輝草茶】

地址：屏東縣潮州鎮西市路33-5號

▲與好友們一起來喝「林耀輝草茶」，在潮州三山國王廟口無人不知無人不曉，一賣60年。

喝一包四角封袋包裝的草茶，充滿古早年代感，還很有特色話題！走過一甲子歷史的「林耀輝草茶」，早期在三山國王廟前，搭著竹棚賣起「正藥茶」，是潮州老中青共同擁有的消暑記憶，堅持以古法熬煮，純中藥獨門配方，煮自家的草茶時會連中藥材的氣味、口感，甚至藥性都兼顧到，喝得到藥草的氣味，但不會太過濃厚也不會苦澀，既甘甜又有著清爽口感，十足順口，重點是很便宜！

▲冰櫃裡擺滿了填裝好的林耀輝草茶，用低溫保存著，復古的白色封袋裝，每包13元，而且買10送1，相當划算。

▲潮州最經典的味道之一，插上吸管就能喝草茶，沁涼冰鎮又消暑，茶品的品質真的很好。

▲坐落於潮州三山國王廟口，一進大門右手邊的醒目位置，「林耀輝草茶」不只是潮州在地人熟悉的記憶，就連外地觀光客都指名要來喝。

【三山國王廟泡麵】

地址：屏東縣潮州鎮西市路33號

▲坐在潮州三山國王廟前吃泡麵的感覺一定要體驗看看，我們真的坐在廟門口正前方的位子，太特別了！

必須朝聖潮州最有名的宵夜攤，越晚人越多！我個人認為來「三山國王廟泡麵」吃的是一個氛圍，是一個屬於潮州的熟悉感，將常見的統一肉燥麵下鍋燙軟後撈起，放些燙青菜，再加入自製的油蔥提味，看似簡單樸實的老滋味卻緊緊抓住我們這些老饕的心；從上一代傳承下來的油蔥醬是靈魂，若覺得油蔥味道不夠，想再加油蔥只需+10元，推薦大家再點顆蛋來搭配，這裡有蔥蛋、菜脯蛋、荷包蛋、散蛋、豆芽菜蛋、白菜蛋，任君選擇，口味家常，說不上特別美味，但每回夜晚經過潮州，很自然而然地停下了車，走來廟口吃碗泡麵再回家。

▲乾的泡麵加菜脯蛋可以說是我自己必點菜色，偶爾會換蔥蛋或荷包蛋，若再來一份燙青菜，宵夜場會更幸福。

▲廟口擺起幾張紅色桌子，做起生意，雖然主要賣的是一般外面都吃得到的統一肉燥麵，但坐在這裡吃感覺就是不一樣。

【咪丸媽泰式奶茶】

地址：屏東縣潮州鎮清水路15號

▲「咪丸媽泰式奶茶」僅此一家，網評南臺灣第一名的泰奶！就藏身在轉角處這家潮牌店內。

第一次喝到「咪丸媽泰式奶茶」是我媽媽跟她的同事去潮州玩的時候，帶了一杯泰奶回家，當時我一喝上癮，到現在前前後後來潮州買了至少超過10次以上，非常愛！「咪丸媽泰式奶茶」原以潮牌設計為初衷開業十多年，現在轉型為戶外運動、露營及登山設備精選販售為主。

如今，泰奶成了店家最受矚目的明星級人氣商品，各地粉絲慕名而來，老闆堅持每杯手沖，現點現做，獨特的手標紅茶香與道地繁複工法，品質穩定，之前還特地遠飛泰國，由當地攤販錦囊相授，掌握黃金比例並調整減糖的配方，好符合台灣人的口味；這裡有賣冰泰奶、濃綠奶、花泰奶、泰厚奶、老味奶…等，貼心標示茶味重和奶味重的品項，有機會來到潮州的朋友，推薦一定要買杯泰奶嘗鮮！很多人喝一次就愛上！

▲非常多種的泰式奶茶口味，想喝什麼直接到櫃檯點餐，再到另一個出餐窗口等待拿取飲料。

當時剛推出不久便廣受好評，部落客、網紅、新聞媒體紛紛採訪，在潮牌店裡賣的泰式奶茶很有話題性，也常常出現在IG版面上，絕對是整個屏東泰式奶茶界最出名的代表，重點是好喝深受肯定。

▲店內展售著琳瑯滿目的商品，主要為露營、登山用品，戶外運動休閒類型的潮流配件，款式也非常多！

畢竟泰奶現點現做，客人一多就會需要等待時間，這時候剛好可以在店裡逛逛，凱南之前一直很想入手包款和安全帽，逛著逛著很容易會看見自己喜歡的東西，尤其登山愛好者來到這裡簡直是購物天堂！

▲凱南個人偏愛招牌冰泰奶，茶味較濃，比例調得恰恰好！喝起來香甜不膩，茶香、奶香和整體的甜度，完全打中我的喜好！

「咪丸媽泰式奶茶」每一款口味都有特色，其中我最愛的冰泰奶是屬於茶味較重的，那如果大家喜歡奶味重一點的建議試試泰厚奶，每次來喝冰泰奶，最喜歡的就是那種微微的甜膩感，入口的濃郁度也非常的順，相信「咪丸媽泰式奶茶」一定也是很多人來潮洲的美食口袋名單。

【潮麵】

地址：屏東縣潮州鎮新生二巷1號

【圓環千大鹹酥雞】

地址：屏東縣潮州鎮長興路27號

【牛大福現炒全牛料理/正宗沙茶火鍋】

總店地址：屏東縣潮州鎮太平路165號

【鹽酥紀-潮州店】

地址：屏東縣潮州鎮中山路185號

【阿明肉包】

地址：屏東縣潮州鎮清水路22-1號

【阿倫冰店 潮州燒冷冰】

地址：屏東縣潮州鎮新生路149號

【潮州廟口余家大腸香腸】

地址：屏東縣潮州鎮市路33-7號(三山國王廟旁)

【林耀輝草茶】

地址：屏東縣潮州鎮西市路33-5號

【三山國王廟口泡麵】

地址：屏東縣潮州鎮西市路33號

【咪丸媽泰式奶茶】

地址：屏東縣潮州鎮清水路15號

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