【動力炒飯】南投草屯必吃美食｜川味水煮牛招牌推薦！平價熱炒、炒飯份量超有誠意

這次來到南投草屯，發現一間在地人氣很高的小店【動力炒飯】，附近就有付費停車場，對於像我們這種開車出門覓食的人來說真的很加分，不用繞來繞去找車位，整個用餐前的心情就先輕鬆一半。

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【動力炒飯】南投草屯必吃美食｜川味水煮牛招牌推薦！平價熱炒、炒飯份量超有誠意

一走進店裡，會發現它不是那種走浮誇路線的餐廳，反而是很樸實的風格，沒有多餘裝飾，但整體環境乾淨、明亮，桌數不算多，用餐時間很快就會客滿，是那種在地人會一直回訪的店。

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餐具跟醬料都是自取的，整體動線算順，點完餐後就可以等著餐點現點現做上桌。

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這裡的菜單真的會讓人有點猶豫，品項很多，從炒飯、炒麵到熱炒類都有，一不小心就會點一整桌（笑）。

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先來說這碗古早味乾拌麵，一上桌其實有點出乎意料，因為蔬菜給得很多，不會只是單純的麵條而已，看起來就很有誠意，麵條吸附滿滿醬汁，吃起來滑順不乾，搭配油蔥酥的香氣，層次很夠，是那種會默默一口接一口的味道。

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韓式泡菜豬也是蠻推薦的，米飯粒粒分明、帶點Q度，炒得不油不膩，裡面有豬肉絲、青蔥、紅蘿蔔絲還有雞蛋，再加上微辣的泡菜提味，整體辣度是舒服的，不會過頭，但很開胃，肉量也給得不手軟，吃完會有一種很紮實的飽足感。

【動力炒飯】南投草屯必吃美食｜川味水煮牛招牌推薦！平價熱炒、炒飯份量超有誠意

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如果你喜歡重口味一點的，那川味水煮牛真的可以點，這道算是店裡的招牌之一，整碗又大又深，上桌時那個紅通通的辣油真的很有存在感，底下鋪著豆芽菜，上面堆滿蔬菜、鴨血還有軟嫩的牛肉，吃起來麻香夠味，辣度也很過癮，是會讓人印象蠻深的一道。

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炸物的部分，腐皮蝦捲我覺得很適合點來大家一起分，一份有五條，外皮炸得酥酥的但不油，裡面的蝦餡吃得到鮮味，沾點番茄醬是那種大人小孩都會喜歡的組合。

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香滷鴨血表現也不錯，口感滑嫩，沒有腥味，帶點香麻但不會辣到壓過味道，是比較耐吃型的那種。

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薑絲大腸則是另一種完全不同的風格，咬起來有彈性又帶點軟潤，搭配酸菜跟薑絲，酸度很明顯，整個非常開胃，真的很適合配飯。

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宮保皮蛋算是比較少見的料理，皮蛋本身的醬香很濃，搭配洋蔥、青蔥跟辣椒一起快炒，整體香氣很足，辣度也偏有感，這道重口味料理，我自己私心超愛！

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青菜的部分，我覺得他們也沒有隨便做，蝦醬高麗菜吃得到高麗菜本身的清甜，加上蝦醬的香氣，很下飯。

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香筍空心菜則是另一種清爽路線，空心菜脆口、筍子嫩，兩個搭在一起意外很加分，剛好可以平衡前面那些比較重口味的菜。

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整體吃下來，會覺得【動力炒飯】是一間很實在的店，價格親民、份量給得大方，而且幾乎每一道都是熱騰騰現做，吃起來就是會有一種簡單但滿足的感覺，如果你剛好在草屯，想找一間可以吃得飽、選擇又多的餐廳，這間真的可以收進口袋名單。

【動力炒飯】南投草屯必吃美食｜川味水煮牛招牌推薦！平價熱炒、炒飯份量超有誠意

動力炒飯

電話：0975 861151

地址：南投縣草屯鎮敦和路14-2號

營業時間：週一到週日10:30–14:00、16:30–21:00（週三公休）

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