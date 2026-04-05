2026-04-05 11:08 Enhsin
《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！
為了紀念《名偵探柯南：高速公路的墮天使》即將於4月10日在日本上映，日本連鎖壽司品牌「藏壽司」和劇場版《名偵探柯南》於4月3日~5月14日展開期間限定的聯名活動。除了有三款原創餐點之外，還有扭蛋及滿額贈品等內容！
這次的《名偵探柯南》聯名活動於4月3日~5月14日在日本全國門市展開，而這也是它們第15次的聯名活動！
首先來看看三款聯名餐點。
江戶川柯南的機關鮪魚
以柯南的領結型變聲器為靈感的「江戶川柯南的機關鮪魚」（江戸川コナンのトリックまぐろ），在熟成鮪魚底下還有厚厚一層蔥花鮪魚泥。
另外附上的領結型變聲器紙卡，加上安全別針或是繩子的話，可以固定在衣服上做造型！
- 售價：含稅300日圓~（以門市公告為準）
千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲
再來是以這次劇場版的重要角色萩原千速及橫溝重悟為主題的「千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲」（千速と重悟のコーヒーミルクフロート），有附上一張貼紙贈品。
使用鮮奶油及香草冰淇淋象徵白色摩托車隊員萩原千速，再加上因為橫溝重悟有飲用黑咖啡的習慣，所以還加了咖啡凍及咖啡粉，此外還有淋上巧克力糖漿。牛奶味道相當濃醇，攪拌均勻之後可以感受到一點咖啡的微苦，是一杯味覺層次蠻豐富的飲品。
- 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）
松田和萩原的巧克力&莓果聖代
最後是「松田和萩原的巧克力&莓果聖代」（松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ），也有附上一張貼紙贈品。
使用微苦巧克力代表松田陣平，還有牛奶鮮奶油及草莓果醬表現出荻原研二溫柔的一面。此外還有巧克力脆片、巧克力布丁、海綿蛋糕以及一根可可味香煙糖，配料可說是相當豐富！
- 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）
而這次同樣也有扭蛋活動！如果是用手機掃點餐螢幕上的QRcode進行手機線上點餐的話，除了每5盤可以進行的扭蛋遊戲之外，點指定餐點每滿550日圓還可以多扭喔！
最後是消費含稅滿2500日圓的滿額贈品，4月3日起送的是第一彈的資料夾（共4款），4月17日起是第二彈的橡膠杯墊（共4款），最後5月1日起則是第三彈的小抱枕吊飾，三種都是限量28萬份送完為止！
以上就是劇場版《名偵探柯南》和日本藏壽司自4月3日起展開的聯名活動，如果最近有預計要到日本旅遊，有興趣的話不妨就把藏壽司加入待去清單裡吧！
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