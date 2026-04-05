【屏東美食懶人包】一日遊美食精選10家！就要大口大口吃進屏東市！從早吃到晚通通好安排了！

外縣市南下屏東旅遊的朋友們，可別只往墾丁去，屏東市區的旅遊精采度絕對超乎期待，除了有歷史悠久的古蹟建築和廟宇外，轉型為文創園區的日式勝利星村、年輕族群熱門打卡地職人町、更有持續活化的屏菸1936文化基地、屏東縣民公園等新興景點，還有全新開幕的屏東美術館，使屏東市區煥然一新，玩味更勝從前，也讓這座城市提升內涵與價值。

而一段行程要好玩、要玩得豐富，美食絕對是一大重點，一日遊美食精選出十家在地名店，有飄香逾50年炭烤玉米、40年歷史私房低調麵攤、夜市必點鮮美肉羹、屏東版台式厚片、在地人私藏老牌楊桃湯、屏東眷村麵食NO.1牛肉麵、超酥脆臭豆腐、巷子內古早味紅茶飲料、超激推豆花甜品，以及蓋滿雞絲的雞肉飯，本篇一次精選十家，從早吃到晚通通好安排，準備好展開一段美食饗宴了嗎？現在就要大口大口吃進屏東市囉！

(本篇店家價格如有變動，請依店內公告為準)

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【大埔烤玉米】

地址：屏東市重慶路36號

這家炭烤玉米攤飄香屏東市大埔逾50年屹立不搖，一個禮拜只賣星期五、六、日這3天，開賣時間還沒到，早早圍著等待人潮。檯面上每支玉米看來個頭都不小，用心挑選良好品質，大小規格實在，店家會事先將新鮮玉米預烤過一遍，待客人點餐後，經第二次炭火烤熱，並塗抹一層又一層調製好的醬料，濃厚入味，焦深色香，看了垂涎欲滴。香氣四溢的烤玉米，咬起來口感飽實，較Q又有咬勁，醬汁鹹鹹甜甜的，也因為噴了檸檬汁，鹹甜中帶點酸，清爽美妙的滋味在嘴裡不斷挑動，順口好吃，越啃越涮嘴，是屏東別處吃不到的烤玉米口味，廣受在地老饕口碑支持。

▲靠雙手不停轉動烤玉米，均勻受熱，厚厚的烤醬黏附於玉米表層，鹹甜多汁，食慾大開。

處理乾淨的玉米，刷上店家獨門醬料，放上烤台上炭火慢烤加溫，並沒有自動化翻轉的機器，每支玉米都是靠店家手不停翻動，要好吃就真的靠多年經驗累積及烤功了，放心交給店家吧！

▲碳香四溢的烤玉米，外層微微焦色像是必須存在似的，會越嚼越香，停不下口的涮嘴感！

烤玉米塗抹上的醬汁鹹甜交幟，甜多於鹹一點，甜度讓我感覺很爽口，這家的玉米粒烤到有點凹陷，吃起來軟硬適中，用紮實來形容應該不為過。

【老頭麵】

地址：屏東市自由路西段232號

即使已過中午用餐時間，店內人潮仍絲毫不減，座位供不應求，我站在一旁等候空位時不禁好奇問起「為什麼店名會取名叫老頭麵呢？」現任老闆娘則笑笑的回說：「老頭是我媽媽(第一代老闆娘)常常對我爸爸的稱呼啦。」久而久之就成了店名的由來。攤儘管低調卻也經營超過40多年歷史，至今換過三個地方，早期曾經在鶴聲國小旁的眷村賣過一段時間，後來搬到自由路現址，位置並不醒目，只有遮雨棚上簡單寫著「老頭麵」三個字，從早上6點開門營業起，便陸續走進絡繹不絕的人潮，這裡也養成屏東人早餐吃麵的一種習慣了呢！

▲早期從屏東眷村發跡的眷村美食，在地一賣40多年，傳承老一輩的私房老滋味，無論是麻醬麵、醡醬麵、小菜還是蛋湯都很值得一嚐。

麻醬麵、醡醬麵、餛飩麵、湯麵…店裡販售的麵食品項比起一般麵店來說並不多，但每樣都令人讚嘆，麵條可挑選細麵條與手工粗麵條，我尤其偏愛手工粗麵條，口感更好更Q彈，麻醬麵以肉燥、豆芽菜、菜脯、青蔥花佐味，肉燥肥瘦適中，鹹香入味不油膩，拌麵幾下讓肉燥麻醬更均勻，攪拌過程中四溢著的濃郁醬香好挑逗人心，才吃一口就立刻上癮；醡醬麵的味道又比麻醬麵還更加濃烈些，口味偏重的醡醬非常鹹香可口、鹹味恰到好處不油膩，同樣搭配豆芽菜和青蔥花增添層次感，也相當受到歡迎。

▲隨乾麵會送上清湯，而我習慣點一碗超佛心價的蛋湯來配，保證美味超值。

熟門熟路的老顧客一定會多點一盤入味的小菜和一碗蛋湯，讓這一餐更為豐富滿足。挖開半生熟的蛋黃，讓汁液混著湯頭多了些許濃稠，洋溢著淡淡蛋香，有獨特討喜的滑順感受，非常好喝！

【王朝香菇肉羹】

地址：屏東市民族路與民權路交叉口(屏東夜市內72、74號攤)

▲【王朝香菇肉羹】攤位上販賣著肉羹、炒麵、炒米粉等多樣傳統台灣小吃。

這家開了四十多年的老字號小吃【王朝香菇肉羹】在屏東民族路觀光夜市內佔有一席之地，位於民族路與民權路交叉口，範圍跨足72、74兩攤號的店位，販售著旗魚羹、香菇肉羹、蛋炒飯、炒麵、炒米粉這類台灣傳統小吃，而這裡還有一種相當獨家的組合吃法，那就是把炒飯和肉羹加在一起，很有意思吧！最初只有內行老饕才會知道的隱藏版菜單，不過聽說被美食節目紛紛報導出來之後，也讓許多客人一到現場開口就是一碗「炒飯肉羹」，儼然成為眾所皆知的人氣招牌，相當受到歡迎。

▲一碗肉羹搭配蛋炒飯或炒米粉，堪稱夜市必點的美味組合。

炒飯炒得粒粒分明，呈現金黃油亮色澤，簡單基本的調味，相當乾爽不油膩。

▲泡進肉羹裡的炒飯，入口濕潤好嚼，兩者味道非常密合，米粒的紮實與油香依舊在。

【大埔肉燥粿】

地址：屏東市大埔里柳州街32號

▲每回有外縣市的朋友來屏東找我，我都會推薦他們來吃這家肉燥粿。

早餐吃肉燥粿，是屏東人津津樂道的飲食文化，來到屏東市實在不得不提這家「大埔肉燥粿」，超過一甲子的祖傳好味道是許多在地人從小到大的美味回憶，良好口碑也讓不少外地饕客慕名而來且一吃成主顧，不再變心。店家秉持『不做最大，只做最好』的經營理念，始終沒開分店也不擴大營業，就是為了更能確保自家純手工製作出來的肉燥粿口味不變調，品質如一。

將掺有紅蔥頭、蝦米、五花肉、蘿蔔絲等豐富食材拌炒調味後，倒入米漿與高湯均勻攪拌再放入竹製蒸籠炊蒸，從備料料理到蒸熟、放涼這段製作過程需經過十多道繁複步驟才能完成，堅持祖傳手工做法，在不添加凝固劑的製程條件下，得更加費時費力，也因如此才能呈現出六十多年來仍保有的傳統肉燥粿風味。由竹籠蒸出帶有些許竹子香氣的粿，本身彈性讓人咀嚼起來感到舒服，倒上經調製過的醬料後魅力更是提升，色香味美，清甜濃郁。問熟客就知道，每日限量的肉燥粿相當搶手，想吃動作就要加快喔！

▲肉燥粿未加入黏著劑，製作講求傳統天然，比起外面很多賣的速成粿，口感明顯大不相同。而且光看這厚度頗驚人，誇它為“屏東版的台式厚片”再貼切不過。

口感香Q紮實，淋上濃郁特調醬料看似很多卻不會過鹹，每次來吃總會習慣加些桌上的蒜泥，讓入口香味更帶勁。

【大埔松仔腳楊桃湯】

地址：屏東市信義路4-2號

還記得幾年前頭一次光顧「大埔楊桃湯」時，看見店家兩塊招牌上分別寫著50年老店和60年老店，基於好奇向二代老闆詢問才知道店齡早就超過70年了，雖在屏東市大埔一帶累積非常深的資歷，網路上卻鮮少被分享曝光，只能說一直被我們屏東在地人偷偷私藏著。為了維持自家楊桃湯的傳統滋味與好品質，屹立至今還是延續古法煉製，每一顆楊桃都是老闆親自採買，特選種植在長治鄉的優質楊桃，再經切片、風乾、醃製等製作過程，成就出一杯杯果香濃厚的楊桃湯，剛喝入口，酸酸甜甜的好滋味已徹底綻放開來，不但不澀口還相當回甘呢。

吃楊桃好處很多，養生食療裡標榜著具止咳、潤喉、舒嗓、退火及促進消化等等的功效，尤其每到炎熱夏天，一杯生津止渴的楊桃湯可謂是最佳解暑聖品，必喝推薦。在「大埔楊桃湯」可選擇加進楊桃切片的楊桃湯或單純只喝楊桃湯，因人喜好，就論風味上有些許差異，我偏愛邊喝楊桃湯還能一邊品嘗清爽脆口的楊桃片，細嫩多汁的果肉伴隨一股清香，酸甜甘爽，好教人再三回味。

▲相當古早味的楊桃湯，可以喝出很甘醇、清爽的甜味，而不會顯得又鹹又澀。

楊桃汁入口很醇香清爽，涼度適中不會太冰。楊桃湯和楊桃湯加片都很受顧客愛戴，若覺得喝不夠，還可以買1250cc瓶裝的楊桃湯帶回家。

▲坐在攤子前享用楊桃湯也別有一番風味。光看到碗中給了滿滿的楊桃片，心情就莫名大好。

楊桃片處理得好，份量十足，嚐起來酸v呀~酸v~果香濃郁又好脆口，就是這種酸中帶甜，甜中帶鹹香的滋味，抓住不少死忠顧客的芳心。

剛喝下一口楊桃湯，濃郁的果香完全在嘴裡釋放，氣味甘醇，不澀不稀，相當消暑解渴。加了爽脆的楊桃切片更是不得了，果肉多汁，酸甜回甘，還伴隨些許鹹香，滋味妙不可言。店家精選屏東長治鄉出產的優質楊桃，秉持古法製作，延續70年不變的好味道。有機會走進屏東市大埔這一帶，別忘了要來這家老牌「大埔松仔腳楊桃湯」喝喝生津止渴的古早味楊桃湯喔！

【阿秀小吃部牛肉麵】

地址：屏東市光復路388-2號

▲說起屏東眷村裡好吃的、道地的美食，阿秀小吃部的牛肉麵一定會出現在口袋名單。

「阿秀小吃部牛肉麵」一直是屏東六塊厝眷村裡很有名的麵店，曾獲選2014年眷村文化節麵食選拔的麵條組第一名，美味度大受肯定。店面從原本位在眷區大鵬七村光大巷的簡陋矮房搬到六塊厝火車站斜對面現址，經過裝潢整潔，用餐空間比以前寬敞且環境更加舒適乾淨。每到夏天，坐在店裡一邊吹著冷氣一邊品嚐著充滿道地眷村味的牛肉麵，真是特別、特別棒的享受呢！

而這裡的每一碗招牌牛肉麵看似樸實單純的配料，不過加些蒜末、蔥花和地瓜葉陪襯，卻已是色香味樣樣兼具，再加上擁有大塊軟嫩入味牛肉與鹹香帶辣的牛肉湯頭，完完全全能抓住每位客人的味蕾。另外，店裡賣的滷味小菜和辣漬小黃瓜也都很值得一吃，尤其是辣漬小黃瓜更是口味保證，吃起來又辣又麻，麻中還帶清爽香氣，和牛肉麵搭配起來特別合拍，滋味令人回味無窮。

相信很多人都是衝著這一味而來到屏東市六塊厝眷村的喔，我自己也不例外。

▲道地眷村口味的牛肉麵，帶筋牛肉多又大塊，肉質軟嫩不柴，因為浸泡在湯裡，讓每塊牛肉一咬下便流出好多汁呢。

▲來店必點招牌辣漬小黃瓜，愛吃辣的朋友絕對給您推薦！

一入口辣勁瞬間湧出，既辣又麻，嗆辣夠味，有些熟客更將小黃瓜盤中的辣汁直接淋到牛肉麵裡和著牛肉湯增添風味，看了都覺得好辣…

【愛家臭豆腐】

地址：屏東市瑞光路一段450號

▲餐臺上熬煮著麻辣滷臭豆腐的鍋底，也是店內招牌，光是紅通通的色澤看的我舌頭都麻了…

『來屏東一定要試試這家賣的超級酥脆的臭豆腐！吃過一次絕對還會想再來吃！』我總自豪的對身邊朋友拍胸保證。以招牌“脆皮臭豆腐”賣出知名度的「愛家臭豆腐」，店面位在瑞光路上靠近瑞光夜市口，早年從小貨車販賣起家。每當高溫油鍋裡開始油炸起臭豆腐，又香又臭的獨特氣味立刻飄散馬路上，下午三點開店就可見到人潮不絕前來，站滿門口等候且不分平、假日皆是如此，不難想像它的高人氣。

這家的臭豆腐以純天然低溫發酵，之所以受這麼多人喜歡，那是因為老闆改良研發配方，選用了20多種中藥材、蔬果製作釀成的汁液醃漬臭豆腐，老闆又說了光是醃漬過程就需花上一個星期，目的是要將中藥精華完全吸收進去，炸足15分鐘後起鍋會快速瀝乾，以至於外酥內軟的臭豆腐不僅僅爽口少油膩，吃進嘴裡還能感受到一股相當自然清爽的香氣，就連蒜泥醬料也是經過純天然的蔬果等食材發酵特調，填滿中央挖了洞的脆皮臭豆腐，再灑上些許香菜，並夾著酸酸甜甜的爽脆泡菜一起入口，種種多層次的美味非常容易迷倒愛吃臭豆腐的饕客們阿！在「愛家臭豆腐」另外還有麻辣滷臭豆腐和麻辣豆腐泡麵這兩種選項，同樣廣受好評，浸泡在麻辣湯底的滷豆腐相當入味，吸飽香辣鮮美的滷汁，味道豐盈，辣度溫和而不刺激，很值得品嚐看看。

▲每一塊臭豆腐都有驚人體型，天然蔬果發酵製成，口味、口感獨特，讓不少在地人一吃成主顧。

▲外皮酥脆的臭豆腐咬起來卡滋作響，特調醬料佈滿柔軟內層，伴隨著香菜與泡菜更襯風采。

【紅茶老店】

地址：屏東市廣東路258巷28號

▲「紅茶老店」低調藏身在廣東路的巷子內，沒有醒目的招牌，鮮少廣告，全靠老顧客們口碑相傳。

以住家外的騎樓做起飲料生意的「紅茶老店」，攤位隱藏在廣東路其中一條巷弄裡，招牌低調不顯眼，卻也單賣紅茶就賣了超過30年。與一般市面上的連鎖飲料店製作方式不同，這裡的紅茶使用傳統沖泡茶葉的方式，就像在自己家裡泡茶一樣，簡單一杯古早味紅茶，味道單純樸實，口感自然回甘。小攤子並沒有特別對外宣傳，以至於上門光顧的，幾乎都是常客(在地人、附近居民)居多，也靠著這些喝了十幾二十年的老顧客們口碑相傳，「紅茶老店」的生意始終維持穩定。

▲如果初次光顧，當然首推店家的招牌紅茶；另外，紅茶牛奶也可以試試，紅茶與牛奶的比例調得恰到好處，且添加鮮奶而非奶精，雖沒有想像中那麼甜，卻很自然順口。

▲仔細一看，每一杯紅茶上層均佈有泡沫喔！好有古早味泡沫紅茶的樣子呢。

紅茶喝起來氣韻濃郁，茶香甘醇不苦澀，清爽留香口齒間，讓人一喝還想再喝。

【薏仁伯豆花】

地址：屏東市民權路63-1號

▲店內空間寬敞乾淨，陳設簡單，是一家超過50年歷史的傳統手工豆花老店。

這家擁有50多年歷史的「薏仁伯豆花」鄰近中央市場圓環一帶，據葉老闆說早期在屏東夜市裡的三角窗擺起豆花攤，後來才搬至民權路上現址開設店面，而那些吃好幾年的死忠老饕也都跟著轉移陣地繼續光顧，美味可想而知。精選上等黃豆磨製豆花，製程遵循手工古法，無化學添加物、無色素，吃得安心也能感受到滿滿天然豆香繚繞於口中的古早豆花滋味，口感滑嫩綿密，入口即慢慢地化了開來，口齒間留下的餘味非常舒服。我自己高中時期很常來報到，只要花個銅板價點碗豆花，坐在店裡邊吃邊看漫畫，心情輕鬆愉快地度過一個悠閒下午。

▲綜合豆花厲害在於口感更多層次、不同變化，稍微重甜的糖水恰如其分，值得品嚐。

▲豆花本身相當冰涼，毫無豆腥味，放入煮到鬆鬆綿綿卻不會過爛的花生，柔軟度讓人感覺舒服，吃進嘴裡會慢慢化掉，非常好吃，傳統花生豆花也是店家極力推薦的招牌之一喔！

【屏東夜市雞肉飯】

地址：屏東市民權路21號(屏東民族路夜市內)

▲從早到晚、甚至到半夜總能看到這家雞肉飯的攤位前坐著用餐人潮。

位在屏東夜市內民族路與民權路交叉的這家雞肉飯很有名氣，多年來沒有店名，但只要提到【屏東夜市雞肉飯】人人皆知。出餐速度快，招牌雞肉飯是將雞胸肉切成細嫩不乾柴的雞肉絲鋪滿整碗飯，搭配鹹甜的醃蘿蔔，以及調製過的獨門雞汁充分攪拌其中，香氣特別誘人，扒起第一口濕潤的米飯放入口中後，便忍不住一口接著一口，停不下來了呢！而且我很喜歡再點一碗下水湯，料多有嚼勁，湯頭清爽好喝。

▲蓋滿雞絲的雞肉飯一直是我從小到大記憶裡難忘的屏東夜市美食之一。

▲下水湯和雞肉飯超絕配，湯裡放入酸菜、薑絲提味，喝完超暖身子。

【大埔烤玉米】

地址：屏東市重慶路36號

【老頭麵】

地址：屏東市自由路西段232號

【王朝香菇肉羹】

地址：屏東市民族路與民權路交叉口(屏東夜市內72、74號攤)

【大埔肉燥粿】

地址：屏東市大埔里柳州街32號

【大埔松仔腳楊桃湯】

地址：屏東市信義路4-2號

【阿秀小吃部牛肉麵】

地址：屏東市光復路388-2號

【愛家臭豆腐】

地址：屏東市瑞光路一段450號

【紅茶老店】

地址：屏東市廣東路258巷28號

【薏仁伯豆花】

地址：屏東市民權路63-1號

【屏東夜市雞肉飯】

地址：屏東市民權路21號(屏東民族路夜市內)

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