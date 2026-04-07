《100Y 山林有時：＿＿＿》特展：與森林共舞的時間之河 百年林業的節奏與轉身

《100Y 山林有時：＿＿＿》特展希望引導觀眾意識到「山林有自己的時間尺度，林業也始終在不同節奏中前行」。 圖：林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由農業部林業及自然保育署主辦的《100Y 山林有時：＿＿＿》特展，即日期起至07/26於「臺灣設計館」03展間登場，以「百年林業的四個轉身」為主軸，回顧臺灣自戰後接收以來的森林經營歷程，從資源調查、林業政策的幾度轉變，再到當代的人與自然和諧共生，呈現人與山林關係的演變。展覽結合歷史文獻、影像資料與沉浸式動線設計，帶領觀眾理解林業如何在不同時代中持續調整步伐。

▲特展沿著時間之河向下游行走，看見制度如何在歷史洪流中變化，「永續林業，生態臺灣」象徵臺灣林業從過去的「經濟伐採」轉型為「保林優先」與「永續利用」。 圖：林業及自然保育署／提供

當你踏進展場的那一刻，眼前所展開的，既是一段百年歷史，也是一座仍在呼吸的森林。腳下不只是展場的地板，而是百年來無數人與山林往返、協調、對話所交織而成的行動軌跡。多數人熟悉森林的樣貌，卻不一定理解森林如何被丈量、被規劃、被保護，又如何在不同年代承載著國家經濟與生態保育的期待。《100Y 山林有時：＿＿＿》特展希望向觀眾傳達：山林有自己的時間尺度，林業也始終在不同節奏中前行。

一百年前，在日本時期的臺灣，總督府山林課的林業人員花費超過十年時間，精算森林面積與木材蓄積量，編列第一套系統性的森林經營計畫，希望讓森林能夠源源不絕地供應木材，同時兼顧水土保持與國土保安。1945 年戰後，中華民國接收臺灣，森林經營接力由林務局承擔。隨著行政組織調整，2023年在農業部成立後，林業及自然保育署正式掛牌，延續百年來的林業治理脈絡，也標誌臺灣森林治理的再一次轉向。

《100Y 山林有時：＿＿＿》與較早推出的《0km：重訪山林課》形成一組跨越百年的對話，《0km》回到科學化的林業經營體制，而《100Y》則沿著時間之河向下游行走，看見制度如何在歷史洪流中變形、修補、重構。若說這是一部林業制度的演變史，卻也同時呈現了人類在不同時代中，反覆調整「使用、管理與共存」間的關係。

展覽以「百年林業的四個轉身」為主軸，鋪陳臺灣與森林關係的關鍵節點，第一個轉身聚焦於戰後初期。臺灣的森林在第二次世界大戰之時，被大量砍伐，供軍方使用。戰後初期的林務機關祭出「保林優先」的林業政策，試圖挽救森林。

第二個轉身是「林業作為拉動經濟的火車頭」，戰後在美援支持下，林業快速發展，大規模造林逐步展開。

而第三個轉身為「退居後方的森林角色」，隨著禁伐天然林政策推動，林業不再是經濟主力，而轉為國土保安與環境守護的後盾，生態保育、水土保持等森林多元的價值開始被重新重視。

最後一個轉身，則是「走向共生的當代林業」，從永續經營到生態保育思維，並以2023年林業及自然保育署成立作為象徵，宣告臺灣林業正式走向與自然共存、與在地社會協力的新階段。

策展空間以河流蜿蜒的意向作為動線設計，讓觀眾如同行走在一條時間之河中。展間播放太平山的森林聲景，搭配歷史照片、航照影像、實體木材、經緯儀與水準儀等文物交錯呈現，觀眾在行走與停留之間，逐步感受林業的時間感－從測量到砍伐，從開發到守護，也從過去的急速狂奔，走向今日的緩步堅定前行。

早期林業教科書常引用孟子之語：「斧斤以時入山林，材木不可勝用也。」意指唯有理解森林的「時」，才能在利用與保育之間取得平衡。

如今，林業及自然保育署更引入日本「里山」概念，將森林、河川、聚落與海洋視為一體的生活地景，讓人重新回到山林之中，學習如何共處。透過各種政策、結合山村部落、林業耆老與經營者重返山林，透過公私協力傳承經驗，邀請更多人攜手守護森林。

▲套圈圈互動區「共同想像的未來森林」，觀眾可將象徵不同元素的壓克力片放置於等高線牆面。 圖：林業及自然保育署／提供

展區特別設置套圈圈互動區「共同想像的未來森林」，觀眾可將象徵不同元素的壓克力片放置於等高線牆面，深綠色是針葉樹、淺棕色是闊葉樹、橘色代表動物、黃色是聚落、深棕色是與森林共存的人為活動。邀請觀眾一起來想像未來森林的理想樣貌。

本展定名《100Y 山林有時：＿＿＿》，空白處不是要大家給出標準答案，而是希望把展覽從回顧歷史轉為思考未來：在下一個百年，我們希望與森林維持什麼樣的關係？當林業從狂飆走向緩行，臺灣正重新學習如何觀看樹上的蘭花、腳下的苔蘚，以及與我們錯身而過的野生動物，山林有時，時有風雨，時有晴，在不斷變動的世界裡，臺灣與森林的故事，仍等待我們共同書寫。

・展覽名稱｜100Y 山林有時：＿＿＿

・展覽地點｜臺灣設計館03展間（松山文創園區）

・展覽期間｜2026/02/06~07/26

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