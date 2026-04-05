2026-04-05 00:10 Opia
【台中生日餐廳推薦】在 PARK2 遇見地中海浪漫！TOASTERiA CAFE 壽星專屬驚喜，不限平假日送超人氣甜點
每個生日，都值得一場儀式感滿滿的慶祝。無論是與姐妹淘的微醺午茶，還是與另一半的浪漫晚餐，挑選餐廳時，「氛圍」與「誠意」缺一不可。
今天分享一家我的私藏清單 ——TOASTERiA CAFE（吐司利亞），這次造訪的是位於台中草悟道PARK2 分店！
走進 PARK2 的地中海秘境： TOASTERiA CAFE
每次來到台中PARK2草悟廣場 ，都有一種瞬間出國的錯覺，這裡被綠植與沙漠系建築包圍，位於 B1 的 TOASTERiA CAFE 就像是一個充滿生命力的地中海驛站。那天我坐在窗邊，看著光影灑在工業風的裝飾上，再看到菜單上寫的「Every minute counts!」，心裡突然覺得：「是的，你值得享受美好的時刻。」這裡不只是用餐的地方，更是一個能讓心靈充電的蔽所。
關於那些「好東西」：我對地中海料理的重新定義
隨著健康意識提升，我聽過太多關於「低脂」、「控卡」的飲食教條，但 TOASTERiA CAFE 的理念卻深深打動了我：
「這裡沒有零卡可樂，沒有低脂牛奶，只有好好好東西。」
對我們女生來說，其實是一種非常溫柔的提醒。愛自己，就要給身體最真實、最純粹的養分。 為了飲控，我點了一份Toasteria Salad 吐司利亞沙拉(NT$385)，有綜合炒菇、烤甜椒騷莎、美生菜、西洋菜、蕃茄、紅蔥頭酥、蒜片，佐義大利孜然油醋， 還附壓烤麵包。與義大利西西里咖啡 （NT$195），濃縮咖啡和新鮮檸檬汁的完美融合，讓炙熱的午後格外清爽。
壽星限定驚喜：Ocard 會員專屬領取生日甜點「提拉米蘇」
重點來了！我一定要分享這個超有誠意的壽星優惠：
- 下載 Ocard APP： 搜尋「TOASTERiA CAFE」並加入會員。
- 領取生日禮： 系統會自動發送「生日快樂兌換券」。
- 驚喜甜點： 不限平日或假日，只要到店消費，就能兌換一份 『超人氣提拉米蘇』。
當那份提拉米蘇送到桌上時，我真的被它的誠意嚇到了。濃縮咖啡、瑪茲卡朋起司、西班牙白蘭地、黑巧克力碎片，淋上自製巧克力醬，酒香與咖啡香平衡得剛剛好，還可以加價香草冰淇淋（NT $45）。整體質地絲滑如綢緞，吃一口就知道這不是那種隨便應付的贈品。
收藏妳的慶生據點：TOASTERiA CAFE 全台資訊
不論妳在哪座城市，都能尋覓到這份地中海的優雅。建議提前預約，並在訂位時備註慶生，讓服務人員為妳安排最舒適的位置。
TOASTERiA CAFE (台中PARK2店)
- 地址：403台中市西區英才路534號B1
- 電話：04-23020093
TOASTERiA CAFE (永康店)
- 地址：台北市大安區信義路二段200號
- 電話：02-23210073
TOASTERiA CAFE (敦南店)
- 地址：台北市大安區敦化南路一段169巷3號
- 電話：02-27520033
TOASTERiA CAFE
我們常說「儀式感」，其實就是對生活的熱愛。在 TOASTERiA CAFE，妳感受到的不只是食物的飽足，更是一種地中海生活態度。在特別的日子裡，放下對熱量的焦慮，去擁抱真正的奶油、真正的起司、真正的好東西。因為妳值得被最好的事物圍繞。
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