2026-04-04 19:32 塵霜
【內有影片】地底下的連結：關門海峽人行道行旅
海風在關門海峽上呼嘯，巨大的「關門大橋」如鋼鐵巨龍般橫亙天際，讓無數車流得以快速往返於本州與九州之間。然而，身為一個喜歡探尋城市肌理的旅人，我選擇了一條更隱密、更具儀式感的路徑——關門海峽人行道——潛入地下 60 米，用雙腳丈量這兩塊土地的距離。
在下關側的「御裳川公園」準備深入地底前，海風帶來了一絲鹹澀的歷史氣息。遙想著距離壇之浦約1公里處，那棟名為「春帆樓」的建築對於來自台灣的旅人而言，感受尤為複雜。
1895 年，清朝全權大臣李鴻章與日本全權代表伊藤博文，在「春帆樓」進行了舉世矚目的談判。那一紙《馬關條約》，將台灣與澎湖硬生生地割離了故土，開啟了長達五十年的殖民命運。如果說春帆樓象徵著歷史上殘酷的「分離」與「斷裂」，那麼我眼前這座深埋海底的隧道，則代表著人類渴望「連結」與「修復」的意志。
帶著這份沉甸甸的歷史感搭乘電梯往下，氣溫瞬間變得恆定而涼爽，彷彿將地表上那段紛擾百年的恩怨情仇，都隔絕在厚厚的地層之外。
這條海底國道全長 780 米，完工於 1958 年（昭和 33 年），是世界上罕見的雙層海底隧道結構。在那個年代，人們克服海流與地質壓力，鑿通這條連接本州與九州的命脈，無疑是工程史上的奇蹟。
想當年，這隧道的開通讓兩地居民的生活圈終於融合。原本需要乘船渡海的距離，變成了 15 分鐘的散步路程。它不僅是交通要道，亦是一種無聲的宣示：即便大海能阻隔土地，歷史能割裂情感，人類總會想盡辦法，在深處重新建立連結。
行旅中最有趣的莫過於「蓋紀念章」，在地下隧道口可以拿取一張圓形的印章紙，必須由門司與下關各蓋一半的圖案，才能拼成一個完整的圓。這小小的設計，似乎也在呼應著我的心境——在這曾發生過歷史缺憾的海峽旁，我們透過這段海底散步，努力拼湊出一份「圓滿」。
走著走著，地板上出現了一條明顯的界線。右邊寫著「山口縣」，左邊寫著「福岡縣」。這就是整條隧道的高潮——位於海峽正中央的縣界。遊客們在這裡總是玩心大起，一隻腳踩在九州，一隻腳踏在本州。這種「身處兩地卻又合而為一」的奇妙感覺，只有在這裡（海底）才能體會。
站在縣界線上，我不禁思考，地圖上的界線往往是為了區隔，但這條隧道存在的意義卻是為了「連結」。
關門大橋在天空中展示著人類征服自然的雄心，1公里外的春帆樓在岸邊訴說著歷史的無情與分離；而關門隧道則在海底默默守護著本州與九州的日常與聚合。
旅行不一定要追求高處的風景，有時候，潛入深處，在看不見海浪的地方，更能聽見海峽渴望癒合的心跳。
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