丼飯推薦｜巧克力豬排丼太出乎意料！高CP值大份量日式丼飯・飲品無限暢飲" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/555/f_29406555_1.JPG"> 【新丼】中山站丼飯推薦｜巧克力豬排丼太出乎意料！高CP值大份量日式丼飯・飲品無限暢飲

這次來到台北中山站附近吃飯，發現這間人氣一直很高的【新丼】，位置真的很方便，從捷運中山站走過來大概三分鐘就到了，這一帶本來就很熱鬧，百貨公司也很多，所以吃完飯之後，其實還蠻適合順便走走晃晃。

【新丼】中山站丼飯推薦｜巧克力豬排丼太出乎意料！高CP值大份量日式丼飯・飲品無限暢飲

【新丼】中山站丼飯推薦｜巧克力豬排丼太出乎意料！高CP值大份量日式丼飯・飲品無限暢飲

一走進店裡，第一個感覺就是空間蠻明亮的，擺放了不少可愛的貓咪擺件，小細節會讓人覺得有被用心佈置，座位分布在走道兩側，不會太擁擠，用餐起來是舒服的。

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點餐前先去看了一下飲料區，發現是可以無限暢飲的，這點真的蠻加分，有冬瓜檸檬、日本煎茶、可爾必思可以選，我自己最喜歡冬瓜檸檬，喝起來酸酸甜甜的，很清爽，搭配丼飯剛剛好。

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菜單的選擇算是蠻多的，而且都有圖片可以參考，點餐的時候其實不太會有選擇障礙，加98元就可以升級套餐，而且還不收服務費，以現在的餐廳來說，這點真的會讓人覺得蠻可以的。

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這次看到新品「無敵巧克力豬排丼」，老實說一開始真的有點好奇，甚至有點猶豫，但還是決定點來試試看，結果一吃有點出乎意料，厚切豬排用的是腰內肉，份量有200克，外層炸得很酥，裡面還保有嫩度，單吃就已經很好吃了。搭配上巧克力醬，原本以為會很奇怪，但實際吃起來反而有一種甜鹹交錯的感覺，意外地和諧，下面鋪的是滑蛋，再搭配池上米一起入口，會忍不住一口接一口，令人印象深刻。

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黃金泡菜，比起韓式泡菜多了一點清爽感，搭配丼飯剛好可以解膩。

甜蜜月見溫泉蛋，半熟的蛋黃帶點膏狀口感，拌進飯裡會讓整體變得更滑順，是那種會讓人默默加分的小細節。

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另外一碗「韓美新丼」也是蠻有特色的組合，上面是美式起司加韓式泡菜，還有一顆高葉黃素視好蛋，起司經過炙燒之後會牽絲，香氣很明顯，配上帶點辣度的泡菜，剛好可以平衡掉起司的厚重感，吃起來不會膩，底下是滿滿的五花肉，如果不吃牛也可以換成豬肉，整碗份量吃完是會有飽足感的那種。

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日本進口的起司可樂餅，外酥內綿，裡面的起司吃起來很香，還有貼心對半切開，分食很方便。

日式炸雞外皮酥脆，裡面還保有肉汁，吃起來不會油膩，是那種大人小孩都會喜歡的味道。

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爽嫩炸魚用的是竹筴魚，幾乎沒有細刺，魚肉細緻又軟嫩，小朋友吃也很OK。

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海洋炸牡蠣也蠻讓人驚喜，外層炸粉不會太厚，裡面的牡蠣鮮嫩沒有腥味。

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味噌湯的部分也沒有馬虎，裡面有豆腐跟海帶，料給得算多，喝起來是有誠意的。

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整體吃下來，會覺得【新丼】的餐點種類真的很多，而且份量也很實在，再加上飲料無限暢飲，CP值算是蠻高的。不管是想要簡單吃個飯，還是朋友聚餐、情侶約會，其實都蠻適合的，是一間會讓人想再回訪的店。

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最後補充一下他們最近的十二週年活動資訊，如果剛好有安排要來，可以順便參考看看。活動期間到5月31日，只要兩人同行點主餐，分享指定文章就可以兌換豬排，四人同行還會再加碼牡蠣。另外還有一個蠻有話題性的活動，就是如果覺得不好吃，可以現場登記賠100元（每人限一次），整體活動滿吸引人的，也滿有話題性的。

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新丼

電話：02 25559292

地址：臺北市大同區長安西路66號1F

營業時間：週一至週日11:30–21:00

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