2026-04-04 16:28 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜歸仁區。「香夫子牛肉麵」老字號牛肉麵店，原汁原味香濃紅燒湯頭整體CP值偏高。
位在中正南路上有掛扛棒外觀很顯眼。
這間「香夫子牛肉麵」創辦人叫「阿香」婆婆，早年是向佳里知名的「老夫子牛肉麵」習得廚藝，當初開店時也是掛「老夫子牛肉麵」的扛棒，之後因「老夫子牛肉麵」開放連鎖加盟關係，顧及區隔才更改成「香夫子牛肉麵」，目前家族分別在學甲、新營、善化及歸仁等區設立分店，小高今天利用平日時段前來外帶，發現店面應是母子共同掌理中，觀察菜單是主打牛肉麵料理，就外帶牛肉麵和牛肉炒飯回家享用，品嚐完覺得美味定價親民，值得樂天小高推薦給您品嚐。
店面前方有擺放料理台作為廚房，檯面上有擺放各種滷味和小菜供參考。
裡頭有放置熱炒台來料裡餐點。
牆面有掛菜單供客人點餐參考，菜色品項偏少有牛肉麵、生炒牛肉麵、生炒牛肉飯、生炒牛肉....等等。
這室內開放式用餐空間環境很整潔，座位數很多提供客人坐下來用餐。
這碗是牛肉麵（小）110元和生炒牛肉飯130元。
這碗是牛肉麵（小）110元。
這碗牛肉麵份量足夠定價親民。
這紅燒湯頭很濃郁甘醇很好喝。
這牛肉份量足切得比較小塊ㄧ些，牛肉帶筋肉質入味很嫩很好吃。
這是生炒牛肉飯130元。
這牛肉炒飯份量很多定價合理，這炒飯沙茶味濃米飯稍微軟爛，整體口感只能說中規中矩而已。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「香夫子牛肉麵」用餐空間整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：香夫子牛肉麵
地址:711臺南市歸仁區中正南路一段95號
營業時間:11:00–21:00
電話: 06-230-0812
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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