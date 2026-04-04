2026-04-04 15:15 萍姐愛分享
7-11限定甜點｜Flair杜拜巧克力蛋糕
最近真的不誇張欸，無論滑手機、逛社群，幾乎到處都在講「杜拜巧克力」，而且變化多端，結果沒想到，連7-11也直接跟上這波熱潮，上次在7-11看到進口巧克力有開心果口味，這次竟然發現這款「Flair杜拜巧克力蛋糕」，產地還是來自阿拉伯聯合大公國的甜點，直接買起來嚐鮮，外層包裹可可，裡面上層是開心果脆脆、下層是巧克力蛋糕，咬下去鬆軟鬆軟的，每一口都吃得到脆脆，口感很讚！我喜歡，單吃需要配無糖熱紅茶，配牛奶也不錯，4/1-4/14止，全台7-11有特價$99/條，大家趕緊去嚐鮮❤️
Flair杜拜巧克力蛋糕
一條雖然原價要$149元，但包裝做的完全不馬乎
產地是阿拉伯聯合大公國，這讓我覺得有點期待甜度跟口感（哈！）
外層是紙盒設計，不是那種隨便的塑膠盒，打開之前還會有一點小小的儀式感，有點像在拆一個小甜點禮物的感覺（哈！）
整條杜拜巧克力蛋糕被巧克力包覆住，用手拿巧克力還會融化
剝開後，上面是滿滿的開心果脆脆、下面是可可蛋糕體，看起來就很好吃！！
整體就是「巧克力＋開心果＋蛋糕」三層結構，咬下去鬆軟鬆軟的，每一口都吃得到脆脆，雖然開心果香氣沒有這麼濃郁，但整體口感很讚！我喜歡💕
甜但不膩口，很適合邊用電腦工作，拿起來咬一口，慢慢吃的那種甜點，如果要直接單吃的話，就需要配無糖熱紅茶，才不會太甜喔！
我自己嘗試過，蛋糕配上牛奶也不錯吃，如果不配任何飲品，整體甜度是螞蟻人的最愛
這款蛋糕在脆上討論度蠻高的，口味算是很兩極，我認為這種國外的甜點，不甜就感覺不地道，有的人喜歡、有的人不喜歡，蠻建議想吃的人可以去買來吃吃看
現在4/1-4/14止，全台7-11有特價$99/條，趁特價大家趕緊去嚐鮮吧❤️
一起看看影片吧！
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