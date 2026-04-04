吃。高雄市。美食|楠梓區。「陳記荊州鍋盔楠梓總店」正宗湖北口味鍋盔燒餅店，店家採用手工現點、現桿、現烤的製程來製作燒餅。

2026-04-04 10:47 樂天小高＠美食之旅





位朝明路上騎樓下放置料理台很顯眼。


「陳記荊州鍋盔」是許多電視媒體競相前來報導的店家，老闆旅居大陸多年接觸到鋼盔餅美食，決定當地老師傅習得這項製作技術，學成後回台決定選在高雄創業，經過多年也有多間連鎖店，總店也從常德路搬家到建仁醫院附近，「陳記荊州鍋盔楠梓總店」目前店面是夫妻兩人掌理中，小高發現這裡燒餅都是現點、現桿及現烤來製作的，雖然製作繁複，但是老闆手腳俐落不會久候，觀察菜單，這裡燒餅種類很多可選擇，小高就點鋼盔燒餅回享用，品嚐完覺得美味定價可接受範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



騎樓下有擺放料理台環境看起來很整潔，白麵鍋盔45元、紅糖鍋盔45元、豬肉鍋盔50元、怪味鍋盔50元、梅菜豬肉鍋盔50元、榴槤鍋盔60元...等等。



料理廚房裡老闆負責製作燒餅，老闆娘則在後面幫忙服務顧客。




老闆手腳俐落現桿及現烤來製作燒餅。




這張是店家點菜單供客人直接畫選，這裡燒餅有鹹的和甜的兩種口味，再細分這裡燒餅口味種類很多可挑選。


小高就外帶豬肉鍋盔50元和梅菜豬肉鍋盔50元。






這燒餅餅皮酥脆鹹香開胃真好吃。

樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「陳記荊州鍋盔楠梓總店」銷售空間整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。


店家資訊:陳記荊州鍋盔楠梓總店


地址:811高雄市楠梓區朝明路116巷4號

營業時間:14:00–18:00（週日、一公休）

電話:0919-883-309

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID:0937318086(不是電話喔！）


樂天小高＠美食之旅

樂天小高＠美食之旅

想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: s6967391@gmail.com

#高雄 #美食探店

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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2026-03-28 17:54 跟著KarenW.品味人生

有時候生活忙到一個程度，真的會很想按一下暫停鍵。

不是想逃離什麼，只是想暫時離開城市的節奏一下。

不用飛出國

只要找一間可以好好放鬆的飯店，兩天一夜的小旅行，其實就很剛好。

這次我選擇入住的地方

是很多人推薦的👉礁溪老爺酒店

以前其實就常聽朋友說

如果想找 礁溪溫泉飯店推薦👇

礁溪老爺幾乎都是名單上的常客。

但真正住過之後我才發現：

它吸引人的地方，其實不是奢華。

而是一種很舒服的節奏。

其實你一到這裡，整個人就會慢下來。

抵達礁溪老爺酒店，度假的節奏好像自然就開始了

從台北出發到礁溪，其實距離很剛好。

開車大約一個小時左右，就能從城市切換到比較慢的生活步調。

如果像我沒有開車行動也很方便，搭車到礁溪轉運站或者是礁溪火車站就有免費的接駁車🚙

抵達礁溪老爺酒店時

第一個感覺其實是，嗯，空間很舒服。

整體園區被綠意包圍，建築之間的距離也很寬敞。

不像有些飯店，大廳總是很熱鬧、很匆忙。（真別說我也是住過五星飯店，但是大廳很擁擠 不舒服的⋯）

礁溪老爺的氛圍反而比較安靜，有一種遠離塵囂度假的節奏，那種感覺其實很微妙，一進門就會感受到。

好像不用刻意安排什麼行程，只要在飯店待著，就已經是一種旅行。

公共設施非常豐富，不出飯店也可以待一整天

如果要說這次入住，最讓我印象深刻的一件事。

其實是 飯店的公共設施真的很多。

很多飯店房間很漂亮，但公共空間其實不多。

但礁溪老爺完全不是這樣。

整個飯店的設施其實滿豐富的，例如：

• 戶外溫泉風呂

• 室內溫泉設施

• 游泳池

• 健身房

• 桌球與撞球空間

• 閱讀休憩區

• 兒童遊戲空間

光是戶外泳池區，就可以游泳泡溫泉、泡腳、還有我最喜歡的小魚吃腳腳👣

如果真的好好使用，其實可以在飯店待上一整天，估價還不夠用！

我自己最喜歡的是戶外溫泉區♨️

泡著溫泉

看著遠方的山景

整個人會很自然慢下來。

有時候旅行最難得的，不是跑很多景點。

而是有一段時間，可以什麼都不做，只是單純放鬆。

房間氛圍溫暖舒服，住起來很放鬆

房間整體設計，是比較溫暖的日系風格。

不是那種很誇張的設計，但整體住起來很舒服。

最讓人喜歡的就是：房間裡有溫泉浴池。

晚上泡一次

早上起床再泡一次。

套一句我朋友說的；每次來都要泡到筋都鬆掉才要回家🤣

這種放鬆的心情真的其實很簡單，就是單純的享受慢慢生活的小片刻。

一泊二食晚餐自助餐，餐點種類非常豐富

這次訂的是

很多人會選擇的 一泊二食方案。

晚餐是在飯店的雲天自助餐廳享用。

其實我吃過不少飯店Buffet

但礁溪老爺的晚餐自助餐

整體種類真的滿多的。（我真心覺得優秀。）

像是：

• 新鮮海鮮冷盤

• 各式熱食料理

• 日式料理

• 現切肉品

• 沙拉輕食

• 甜點水果區

整體吃下來會覺得：選擇很多，而且用餐空間其實滿舒服的

不是那種很吵雜的Buffet。

反而比較像是可以慢慢吃、慢慢聊天的晚餐，雖然說用餐有限制，因為是分兩個梯次吃晚餐，不過兩個小時真的吃到，我當下飽到差點出不去⋯

對我來說，一泊二食最大的優點就是，不用再思考晚餐要去哪裡。

旅行的時候，有時候少一個決定，反而更輕鬆。

早餐可以選擇雲天自助餐或岩波庭無菜單料理

隔天早餐其實滿有意思的，飯店提供兩種不同的用餐方式。

一個是在

雲天自助餐餐廳。

另一個則是在

岩波庭餐廳享用無菜單料理。

如果喜歡選擇很多

可以到雲天自助餐。

但如果想要比較安靜

岩波庭的早午餐其實也很有特色。

我自己其實滿喜歡這樣的安排。

因為每個人對早餐的期待都不同。

有人喜歡豐富

有人喜歡精緻

但礁溪老爺剛好兩種都有。

再來也是因為昨天晚上吃了自助餐，隔天的早上就是想要來點清爽精緻的料理！

這時岩波庭的早午餐對我來說就是剛剛好的選擇🙋‍♀️

為什麼礁溪老爺酒店一直是礁溪住宿推薦

這次入住之後，我其實可以理解，為什麼很多人會把它放在 礁溪住宿推薦名單裡。

它不是只有華而不實的噱頭，而是一間：很適合好好度假的地方。

公共設施夠多、餐點選擇也很多、整體空間也很舒服。

有時候旅行其實不需要太遠。

兩天一夜

泡溫泉、吃一頓好吃的晚餐

然後慢慢放空，其實就已經很療癒。

如果最近也在找：宜蘭溫泉住宿

或是想安排一趟 礁溪兩天一夜小旅行。

「礁溪老爺酒店」會是一個很不錯的選擇。

有時候生活需要的，其實只是短暫離開日常。

然後再帶著比較輕鬆的心情，回到原本的生活。

#礁溪老爺酒店

#礁溪溫泉飯店

#宜蘭溫泉住宿

#礁溪飯店推薦

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#一泊二食飯店

#礁溪旅行

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#溫泉飯店推薦

#台灣旅行

跟著KarenW.品味人生

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#飯店 #五星飯店 #老爺酒店 #打卡景點 #住宿推薦

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

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藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

2026-03-28 21:49 卡娃思 / 開心趴趴走

一年只有20天左右的最佳觀賞期，專人照顧的花園，只在紫藤花開最美的時刻開放入園，只要花費350元，不僅可以享受花開之美，還有那鳥語花香的超自然環境，園區的環境就是會讓人放鬆，心情愉悅的什麼煩惱都離開，超值得划算。更何況20週年推出優惠方案，購買茶樹精油一瓶，可免費入園。

貴嗎？多次參訪後的心得，就是我的答案！


紫藤是需要細心照顧💕

  • 全日照、重修剪、控水分、適度施肥，
  • 需要選擇光照充足處（每日至少6小時直射光），並搭建堅固花架。
  • 紫藤是強力攀緣植物，枝條粗壯，需建立堅固的棚架、涼亭或花
  • 生長季需要水分充足，忌積水。花少或不開花ㄝ 通常是日照不足、氮肥過多或修剪不當（剪去花芽）導致。
  • 冬季落葉期進行重修剪以促進花芽分化，春季與秋季是施肥關鍵期。

🔻紫藤生長迅速，需要耐心等待（有時需3-5年成熟才大量開花）

 


從2014年第一次拜訪一號店的之後，時間過得可快，着迷紫藤花開之美，竟也超過十年了，不論是攀爬在棚架上，或是栽種在大花盆裡、種在土裡栽培的，都好看，三月天最被關注的賞花情報，追蹤官網，隨時掌握即時花況。

🔻巧遇園主分享，照顧管理紫藤花園，一年的人資費用，超過新台幣五百萬，一個人350元觀賞一次，貴嗎？看到就賺到了。

水源園區的淡水紫藤花園，不需要預約，開園時間都可以來賞花，8000坪的園區，想看多久就可以看多久，沒有限制。

🔺園區內供應有簡餐和飲品，每次來都可以待上半天，聞花香賞花，坐在戶外的休憩區放空冥想，或回到室內休憩區喝喝飲品吃吃簡餐，補給能量，悠閒中的享受。

🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。
🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。

🔻販賣部裡書法展，是賴文鏗園主個人分享專區，常見有興趣的遊客，好奇的問，這是園主親筆書寫的嗎？沒錯的！

觀察來到園區的遊客族群有團旅、小團體、個人自由行的都有，全年齡的成年人都有，拍照中擺拍時更是笑聲連連，快樂賞花行！

延伸閱讀

浪漫紫藤花已開，賞花仙子動作要快【淡水紫藤花園】












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#動作 #淡水 #茶樹精油 #打卡景點 #紫藤花海

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[嘉義住宿]阿里山隙頂住宿首選，房內欣賞日出雲海、無邊際泳池、頂樓放空、奢華度假｜璦勒芬莊園民宿

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2026-03-25 15:26 Rhsuan

最近在朋友的分享中，被阿里山隙頂一間新開幕的莊園民宿璦勒芬莊園民宿」默默燒到，位置就在以前常追雲海的路線附近。樂爸就趁著假期跟朋友約一約來到阿里山放風啦～璦勒芬莊園民宿 位於隙頂生力農場後側，從阿里山公路轉進小巷，短短約 50 公尺，即可看見佇立在山景之中的民宿。



一下車就被眼前的山嵐美景吸引而拍起照，熱情的小管家上前招呼，原來民宿莊園取名為「璦勒芬」，正是源自藏匿於右前方這座外型神似大象的「象山」。


璦勒芬莊園民宿的外觀相當有設計感與質感，能在這充滿茶香、雲海主題的隙頂民宿區，且鄰近阿里山英迪格酒店落腳，更讓人期待它有所自信能展現自己的獨特魅力。




一樓是接待大廳兼品茶區，聽說未來還會規劃交誼廳與更多娛樂設施。現場提供的茶葉來自生力農場，35 年種茶資歷、獲獎紀錄一字排開，對愛喝茶的人來說，入住期間大概會直接把一樓當成第二個房間（笑）。


從大廳到民宿外觀的設計都能感受到，璦勒芬莊園民宿刻意留白了許多空間，並大量運用大片玻璃，引入自然光線，讓整體視野更加通透，同時把周圍的山嵐景色完整保留下來。這樣被自然包圍的空間感，大概正是現在大家最嚮往的自然系度假氛圍吧。




 

完成 check in及簡單介紹後，我們其實是直接被帶往頂樓，而在接下來的入住期間，絕大多數時間也都待在頂樓活動。有別於我們入住其它旅宿多只把重點放在大廳或房間，璦勒芬莊園民宿似乎把亮點藏在更高的地方——先在這裡賣個關子，接下來就來開箱樂爸今天入住的房間吧！


今天入住的房型除了基本的開放式掛衣區、迷你吧、浴廁空間與戶外浴缸外，還多了一個讓樂樂一看到就失心瘋的小塌塌米區，完全是他的最愛，直接樂歪（笑）。其實這間房是大家抽鑰匙決定的，沒想到運氣這麼好 XD。更貼心的是，管家早早就把浴巾摺成可愛的大象造型，迎接入住的旅客，第一眼就讓人心情大好。



小塌塌米空間還配有高檔音響，本以為這個空間會是樂爸與樂樂入住期間常待之處，殊不知......繼續賣關子，不過我們也在這裡迎接隔日的日出。



房內所有的東西都可以免費使用，也多以阿里山在地產品為主。


一走進房內，滿滿的高規格設備真的讓人小小驚訝了一下，從飲用水、衛浴設備、吹風機、垃圾桶，到床頭的燈光與電源配置等等，每個細節都感受得到非常用心提供奢華的度假感。房內配備了高檔音響、飲水機、吹風機與感應式免治馬桶，而最特別的是，衛浴設備竟然可以在進入浴室前，就先於外部以電子面板調整水溫，這種設計還真的是第一次遇到。







 


木造細節處處到位，邊角還貼心做了消邊設計，細節控(龜毛的樂爸)忍不住讚嘆這份用心。



加碼分享友人的家庭房及無障礙房，以及縮水機!? 連脫水機都使用滾筒！！





頂樓，我們大部分的時間都膩在這，這裡有2台按摩椅，餐廳，而戶外有無邊際戲水池、蒸氣室等設施，並提供食物、飲料等等，所有的東西都是免費使用。

璦勒芬莊園民宿，入住是提供一泊二食(下午茶及早餐)以及頂樓所有餐點都是免費享用，所以會有非常多住客在這裡聊天


啤酒、可樂、雪碧、豆漿、鮮奶、果汁、優格都是自取，還有提供阿里山當地茶種飲品

 



下午茶時間這裡會有甜點師，為大家客製化專屬的水果、蛋糕甜點。



很特別的留窗空間，看出去是整片茶園。



到了傍晚時分，二延平步道的夕陽落下，這裡的天空雲彩也會隨之變化，整個氛圍又是另一種浪漫的感覺，我們就在這裡等待傍晚用餐才離開前往餐廳。



隔日的早餐也在同一空間享用，陽光灑落，帶來另一種溫暖寧靜的感受，餐點大部分都是在地食蔬或食材。




用餐時剛好看到一幕美景，山嵐雲霧繚繞，「太美了！」立馬拿起相機捕捉，整個感覺有點像在日月潭，只想靜靜坐在這裡好好享受。


用完餐，太陽高昇，眼前景致又是另一種清新、開闊的感受，我們就在這裡又坐到了退房前(喝飲料喝回本 XD)~



戶外的戲水池也是一大亮點，規劃有深有淺，小朋友玩水也不用擔心。同行的夥伴還自備了造型泳圈，整個玩得不亦樂乎。在這片寬敞又舒服的環境裡戲水，放空的感覺簡直是一大享受，最後面則是蒸氣室，可惜這次沒使用到~



以上就是簡單的璦勒芬莊園民宿分享，來這裡度假可以看夕陽、看雲海、看日出、看星空銀河，而我們晚餐就直接前往生力農場吃團餐，吃完繼續前往頂樓泡茶聊天~，有時間也來體驗一趟什麼事都不用作的度假吧！附上夜間照片~



 

















Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#民宿 #阿里山

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