2026-04-04 10:47 樂天小高＠美食之旅
吃。高雄市。美食|楠梓區。「陳記荊州鍋盔楠梓總店」正宗湖北口味鍋盔燒餅店，店家採用手工現點、現桿、現烤的製程來製作燒餅。
位朝明路上騎樓下放置料理台很顯眼。
「陳記荊州鍋盔」是許多電視媒體競相前來報導的店家，老闆旅居大陸多年接觸到鋼盔餅美食，決定當地老師傅習得這項製作技術，學成後回台決定選在高雄創業，經過多年也有多間連鎖店，總店也從常德路搬家到建仁醫院附近，「陳記荊州鍋盔楠梓總店」目前店面是夫妻兩人掌理中，小高發現這裡燒餅都是現點、現桿及現烤來製作的，雖然製作繁複，但是老闆手腳俐落不會久候，觀察菜單，這裡燒餅種類很多可選擇，小高就點鋼盔燒餅回享用，品嚐完覺得美味定價可接受範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
騎樓下有擺放料理台環境看起來很整潔，白麵鍋盔45元、紅糖鍋盔45元、豬肉鍋盔50元、怪味鍋盔50元、梅菜豬肉鍋盔50元、榴槤鍋盔60元...等等。
料理廚房裡老闆負責製作燒餅，老闆娘則在後面幫忙服務顧客。
老闆手腳俐落現桿及現烤來製作燒餅。
這張是店家點菜單供客人直接畫選，這裡燒餅有鹹的和甜的兩種口味，再細分這裡燒餅口味種類很多可挑選。
小高就外帶豬肉鍋盔50元和梅菜豬肉鍋盔50元。
這燒餅餅皮酥脆鹹香開胃真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「陳記荊州鍋盔楠梓總店」銷售空間整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊:陳記荊州鍋盔楠梓總店
地址:811高雄市楠梓區朝明路116巷4號
營業時間:14:00–18:00（週日、一公休）
電話:0919-883-309
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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