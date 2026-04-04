2026-04-04 10:03 卡娃思 / 開心趴趴走
清明連假景點推薦：一生一世浪漫步道【溪海埤塘生態公園】⟫＆【2026彩色海芋季】（散步趣桃園一）
罐子埤（溪海埤塘生態公園/甕仔埤），以豐富鳥類生態、環湖步道和彩色海芋季浪漫裝置藝術聞名。
位在桃園市大園區聖德北路附近，溪海休閒農業區彩色海芋季展區旁，特色…
- 豐富的植物生態，有苦楝、烏桕⋯多種類樹種
- 面積約10公頃。
- 更是鳥類棲息地，常見的有黑臉鵐、粉紅鸚嘴、翠鳥等等，埤塘裡的魚大多又肥又大。
- 全長正好1314公尺步道，象徵一生一世被稱為浪漫罐子埤。
- 設施有觀景平台、景觀涼亭，可悠閒散步與放鬆休憩。
2026桃園彩色海芋季有二個可以居高眺望的觀景台，一個在入口的右側，另一個就在展場最裡面，觀景台的另一側就是罐子埤塘，一生一世浪漫步道。
以「園夢奇芋季」為主軸2026 桃園彩色海芋季資訊💕
- 結合花季盛放與樂天桃猿 2025 年逆襲封王的城市記憶，彩色海芋所象徵的堅韌與希望，就像樂天桃猿在比賽中逆勢奮戰、逆轉封王的執著態度般從努力到成就，從期待到盛開，這不只是花季，更是一段關於「桃園圓夢」的城市故事。🫠
- 展期：3.27~4.12
- 官網資訊
https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/6731
入口處的和春花卉農場，門前紫藤盛開，好攝遊客的第一站。
午後散步趣來看彩色海芋，原來只是想快閃，被旁的一生一世罐子埤塘步道留下精彩回憶，待到近黃昏有了倦意，甘願離開，難忘的散步趣。
🔻遇見莫文蔚的分身，有像耶！小農攤位的「番婆蜂場」
🔻排隊人潮在這個裝置前，幾乎不曾空著。
美食區，就台灣夜市最常見到街頭美食和古早味的傳統炒米粉、羹類、炸雞排、煎類和烤香腸和飲料冰品⋯⋯
自由行散步趣，從高鐵搭免費的接駁車，平日來算方便，返程若越晚遊客越多，接駁車要等喔！
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