2026-04-06 20:04 女子漾／編輯周意軒
2026母親節蛋糕推薦TOP4！吉伊卡哇爆紅、紅寶石巧克力必吃，質感系甜點一次看
每年母親節最讓人頭痛的不是送什麼禮物，而是蛋糕要選哪一顆才不踩雷。2026這波母親節甜點戰場直接升級，從爆紅IP聯名、日系千層、到高級法式甜點與話題紅寶石巧克力，各品牌幾乎全力出招，不只好吃，還要好拍、好送、好分享。這篇直接幫你整理今年最值得入手的4大母親節蛋糕，從可愛系到質感系通通有，照著選基本不會錯。
COLD STONE吉伊卡哇冰淇淋蛋糕
如果你今年想走「可愛爆擊路線」，這顆幾乎不用猶豫。COLD STONE首度把吉伊卡哇直接做成蛋糕，五吋頭型設計幾乎神還原角色臉型，圓潤外型搭配表情細節，一拿出來就會讓人忍不住拍照。
口味也不只是外表可愛，內層選用草莓冰淇淋搭配小麻糬，增加Q彈口感，再疊上蜂蜜冰淇淋，整體吃起來偏溫和甜感，不會膩，很適合全家一起吃，另外還有加價300元就能帶走吉伊卡哇造型瓷盤，這波幾乎已經預告會被搶光。
2026/4/3起限量預購，價格為1680元
母親節檔期冰淇淋蛋糕最高可享85折優惠（聯名款除外）
摩斯漢堡千層蛋糕
摩斯漢堡今年母親節主打兩款千層蛋糕，包含茶香濃郁的英式伯爵千層蛋糕，以及芋頭控會愛的濃芋香緹千層蛋糕。英式伯爵千層將皇家伯爵紅茶融入鮮奶油，層層抹在岩燒蛋皮上，入口先是明顯茶香，接著帶出溫潤奶香，口感滑順不膩。另一款濃芋香緹千層蛋糕則以高達69%的芋頭內餡為主打，選用台灣在地芋頭製成綿密芋泥，搭配鮮奶油與岩燒黃金蛋皮層層堆疊，整體芋香濃厚、層次分明。
價格落在999～1099元
訂購方式：可直接宅配到家
全台限量1800組，預購到4/22
open it.法式芋泥慕斯蛋糕
如果你今年想走高級感路線，這顆會直接贏。open it.把母親節蛋糕做成珍珠項鍊造型，整體以純白霧面設計呈現，搭配LOVE插牌，視覺上就是一款一看就很貴、很有儀式感的甜點。內層也不只是單純芋泥，而是以法式甜點結構層層堆疊，從沙布列餅底到芋泥、杏仁奶油、卡士達與蛋糕體交織出豐富層次，口感細緻且平衡。整體甜度偏成熟不膩口，特別適合送給重視質感與儀式感的媽媽。
預購價1280元（原價1350）
4/1～4/20早鳥95折＋免運
亞尼克紅寶石系列
今年討論度最高的關鍵字之一就是「紅寶石巧克力」，亞尼克直接把這個話題元素延伸成一整系列母親節甜點，從蛋糕到生乳捲通通包辦，整體以夢幻粉紅色為主視覺，一推出就很有送禮氛圍。像是以康乃馨造型打造的「花綻紅寶石」，一上桌就是母親節代表；還有結合台灣水果的「紅寶石紅心芭樂」，酸甜層次更有記憶點，以及外型少女感十足的「粉紅露比派」，每一款都兼顧顏值與話題性。
紅寶石巧克力本身帶有天然莓果酸香，和一般偏甜的巧克力相比更清爽耐吃，也讓整體甜點吃起來不膩口，反而多了一種輕盈又優雅的風味，很適合當作今年母親節的亮點選擇。
4/1～4/30預購95折
兩顆88折
販售到5/10