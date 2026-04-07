2026-04-07 18:02 旅遊經
深澳鐵道自行車 風光加碼「市集」，4、5月指定週末草地舉行！
全臺最美海岸線旁的深澳鐵道自行車將於 4、5 月週末迎來「鐵道．海．故事」環保市集，邀請遊客在依山傍海的絕景草地上享受永續生活時光。
【旅遊經 洪書瑱報導】
「深澳鐵道自行車」（Rail Bike）自轉型以來，成功將昔日的廢棄軌道活化為充滿生命力的觀光廊帶，自推出後，深受國內外遊客喜愛，今年邁入深耕在地的第7年，為深化綠色旅遊與地方共好的理念，營運廠商規劃於4月與5月於精選週末，在八斗子站旁的海岸草地舉辦「鐵道．海．故事」環保市集。活動舉行日分別為：4月4日、4月5日、4月18日、4月19日、5月16日、5月17日登場，6個場次時間於每日上午11時至下午5時舉行。透過這場融合自然景觀、減塑行動與文創能量的盛會，期盼帶領民眾在全臺最美海岸線旁，與家人、孩童及寵物共同實踐純粹的永續生活。
可愛的河豚車穿梭在綠意盎然的鐵道廊帶中，展現出將廢棄軌道成功活化並帶動區域共好的核心價值。
深澳鐵道自行車「鐵道．海．故事」環保市集，將於 4、5 月週末盛大展開，融合在地美食與職人手作，邀請大家來到深澳，體驗最療癒、最有溫度的山海派對。
市集不僅是一場假日的商業集會，更是一個聚焦環保與在地連結的整合平台。環保市集與「不務正業市集」合作，攤位特別規劃三大核心類別，包括：展現在地風味的「在地美食」、匯聚文創能量的「職人手作」，以及倡導資源循環利用的「拾光寶物（二手商品）」。透過多元攤位，讓遊客不僅能品嚐地方特色，更能挖掘充滿故事的舊物與工藝品，讓永續消費落實於日常生活。
為了守護珍貴的海洋資源，環保市集嚴格落實減塑原則，所有攤位均不主動提供一次性塑膠製品，並呼籲民眾自備購物袋及環保餐具。主辦單位更注入慢活元素，規劃「療癒野餐墊」租借服務，民眾凡在市集消費滿500元，即可免費租借野餐墊乙張，讓遊客在八斗子站遼闊的海岸草地上，伴隨海風享受午後「食」光！
除了現場豐富的市集活動，後續更將加碼抽獎送出深澳鐵道自行車來回遊程！
遊客深度遊「深澳」時，在海天一色的絕景中，除了搭乘鐵道自行車外，走訪在地商家，感受山海共好的魅力。除了實質折價，深澳鐵道自行車官網後續也將抽獎送出鐵道自行車來回遊程。此外，為了促進在地觀光產值，活動特別推出「消費互惠方案」，透過雙向導流點亮在地商機：民眾凡在市集消費滿300元，即可獲得在地合作店家50元抵用券；反之，在合作店家消費滿300元，亦可獲贈市集50元折價券。優惠券每日限量100份，限當日使用！
相關訊息可至深澳鐵道自行車官網(https://www.railbike.com.tw/)、深澳鐵道自行車粉絲團或新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/)、新北旅客Facebook粉絲團查詢！
以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供