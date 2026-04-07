2026-04-07 20:02 旅遊經
樂齡搭高鐵．5-6月出遊住凱撒「優」遊又「贈」式！
樂齡搭高鐵．5-6月出遊住凱撒「優」遊又「贈」式！圖／凱撒飯店連鎖提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
台灣高鐵於2007 年通車以來，已從單純的「交通工具」，演變成台灣西半部不可或缺的生活基礎建設，實現了北高生活圈的空間革命，因此凱撒飯店連鎖瞄準國旅初夏商機，再度與台灣高鐵攜手合作，針對55歲以上「樂齡族」，於5月1 日至6月30日，推出「搭高鐵．凱撒樂齡遊好禮」年度專案！
「搭高鐵．凱撒樂齡遊好禮」年度專案，於即日起開放預訂凱撒飯店連鎖旗下台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、台北趣淘、台南趣淘、阿樹旅店及內湖凱旋共八間飯店，雙人同行住宿含早餐每晚2,944元起，並享官網加購高鐵車票平日78折、假日85折優惠。搭乘高鐵指定班次，再加碼贈送飯店限量好禮，包括：阿原聯名禮盒、台北捷運24小時暢遊券，或是續住第二晚享優惠價、贈送手工麵包等。
凱撒飯店連鎖為暑前鋪路，看準樂齡族群具備高度生活實力、擁有更多時間的旅遊商機，推出適用全台八間飯店「搭高鐵．凱撒樂齡遊好禮」含早餐主題專案。
一、「台北凱撒」：每晚3,699元起，連住兩晚再享房價85折，搭乘指定班次加贈捷運24小時暢遊券兩張。
板橋凱撒每晚5,899元起入住豪華客房，附贈蓮花南洋餐廳雙人套餐、加購高鐵票再贈官網訂房9折優惠券。圖／凱撒飯店連鎖提供
二、「板橋凱撒」：每晚5,899元起入住豪華客房，附贈蓮花南洋餐廳雙人套餐、加購高鐵票再贈官網訂房9折優惠券。
墾丁凱撒推出「花園客房」每晚5,999元起，贈送自助式晚餐2客、迎賓點心與飲料，平日續住第二晚可享含早餐3,999元住房優惠價並加贈大廳酒吧手工麵包。圖／凱撒飯店連鎖提供
三、「墾丁凱撒」：針對60歲以上民眾，推出「花園客房」每晚5,999元起，贈送自助式晚餐2客、迎賓點心與飲料，平日續住第二晚可享含早餐3,999元住房優惠價並加贈大廳酒吧手工麵包。
台北凱達住宿3,399元起，加購高鐵指定班次即贈價值480元阿原聯名禮盒。圖／凱撒飯店連鎖提供
四、「台北凱達」：緊鄰萬華火車站的「凱達」，推住宿3,399元起，加購高鐵指定班次即贈價值480元阿原聯名禮盒。
內湖凱旋則是推出連續住宿兩晚5,888元起，等同每人只要1,472元含早餐，同時加贈樂活咖啡隨行杯。圖／凱撒飯店連鎖提供
五、「內湖凱旋」：推出連續住宿兩晚5,888元起，等同每人只要1,472元(含早餐)，同時加贈樂活咖啡隨行杯。
六、阿樹國際旅店：一直以來以精品風格設計主題著稱，提供每晚4,600元起，加購高鐵票即贈質感手機架。
七、台北趣淘漫旅：是喜愛生活的旅宿品牌、創造不同旅遊節點，可選擇入住每晚3,699元起，贈送「桂格活靈芝滋補液」為長輩補元氣。
八、「台南趣淘漫旅」：每晚3,399元起入住豪華景觀客房，專案含六項冒險活動體驗及曾文水庫入園票，平日入住更有6-11歲兒童免費招待，適合樂齡族群與孫輩同遊。