2026-04-07 09:28 旅遊經
全台賞花集 清明、兒童連假賞花「趣」！
全台賞花集 清明、兒童連假賞花「趣」！(圖：彰化縣政府、旅遊經提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
2026 年清明兒童連假，將於明(3)日起至 4 月 6 日，將有一連4天連假，目前正值花卉接力綻放的季節，從北部的海芋到南部的平地櫻花等，為讀者蒐羅北中南賞花推薦！
※.北部：海芋、杜鵑花與玫瑰、流蘇─
竹子湖海芋季(攝影：洪書瑱)
一、陽明山竹子湖馬蹄蓮：正值竹子湖海芋季，竹子湖一片的雪白海芋正亭亭玉立的綻美著，活動預計持續到 4 月底，建議搭乘大眾運輸避開交通管制。
杜鵑花(攝影：洪書瑱)
二、陽明山的杜鵑花：目前杜鵑花花開正美，除了到草山欣賞各色杜鵑外，可與竹子湖，來個一日雙花，或到花卉試驗中心，欣賞「君子蘭」、「孤挺花」、流蘇、紫藤與杜鵑！
玫瑰象徵愛情(攝影：洪書瑱)
三、士林官邸、台北玫瑰園玫瑰：各色各樣的玫瑰，大方展顏，遊一場象徵愛情的浪漫天地！
錫葉藤近拍(攝影：洪書瑱)
四、大安森林公園杜鵑、錫葉藤：雖然「2026台北杜鵑花季」已落幕，但「拾花號」花屋、侏儸紀恐龍展區，以及觀傳局「花伴野餐」的可愛皮卡丘氣偶，將延展至4月6日；「杜鵑花心心」杜鵑及繡球花展區，也將展至4月15日，另外，也有錫葉藤可欣賞！
流蘇(攝影：洪書瑱)
五、台北街頭、公園流蘇：臺北欣賞流蘇的去處很多，如：士林官邸公園、大安森林公園、南港公園、花卉試驗中心、新生公園等，或是街道旁的行道樹上，都可以看到流蘇花的身影。另外，台灣大學校園內的流蘇也相當著名，甚至有棵已超過70年樹齡的老流蘇，不僅見證學子的成長歲月，也為學府增添詩意氛圍！
六、淡水天元宮（吉野櫻）：3 月底至 4 月中是天壇周圍吉野櫻的滿開期，是北部賞櫻的最後一波高峰，提醒落雨為影響花況！
桃園彩色海芋季(圖：桃園農業局提供)
七、桃園彩芋：「2026桃園彩色海芋季」在大園溪海休閒農業區登場，相關活動至4月12日止，藝術裝置、彩色海芋、小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉，並設置約6,000平方公尺、12萬株波斯菊花海，展現花海繽紛。
※.中部：蜀葵花、繡球花與桐花前哨──
一、苗栗繡球花與油桐花：
繡球花(攝影：洪書瑱)
苗栗卓蘭「花露休閒農場繡球花季」已經開跑，農場內有多種多色繡球花爭美，其花牆及牆與花廊造景，提供一種浪漫的賞花體驗！另外，苗栗或新竹，部分低海拔地區的桐花開始「初綻」，雖然「五月雪」盛景預計在 4 月中旬後，但連假期間前往步道健行，已有機會見到枝頭點點白花。
武陵山莊紫藤(檔案照)(攝影：洪書瑱)
紫藤花之美(攝影：洪書瑱)
二、武陵紫藤：台中市和平武陵農場將進入紫藤花季，目前已有花開訊息，推薦至武陵山莊賞紫花！
三、彰化員林蜀葵花、木棉花：
彰化二林木棉花全開檔案照片__施志穎攝（圖：二林鎮公所提供）
員林蜀葵花季，蜀葵比人還高，有花中巨人之稱，又名一丈紅(圖：彰化縣政府提供)
二水車站花旗木(圖：彰化縣政府提供)
「2026 員林蜀葵花季」已開幕，高達兩公尺的「花中巨人」蜀葵花田非常壯觀，是連假期間拍照的熱點。另埤頭一直到二林，火紅的木棉花全面盛開、二水花旗木及杜鵑花等！
※.南部：阿里山櫻花與「南」「高」花旗木──
一、嘉義阿里山櫻花：阿里山櫻花季將持續到 4 月 15 日，雖然櫻王（吉野櫻）已進入尾聲，但大島櫻、八重櫻等品種仍在盛開。
二、梅山瑞里：鄰近阿里山的梅山瑞里，目前紫藤花也正值最佳觀賞期，可以安排兩天一夜雙重賞花。
將軍木棉花(圖：台南市觀旅局提供)
學甲蜀葵花(學甲區公所提供)
三、台南木棉、蜀葵：臺南花訊真不少，如：木棉花、蜀葵花、苦楝花、柚花、風鈴木、羊蹄甲及花旗木等接力盛開，民眾到臺南進行賞花行程時，還能串聯周邊景點，如：台南西港金砂里花旗木，或是學甲蜀葵文化季搭配頑皮世界野生動物園及濱海行程；白河林初埤木棉花搭配雅聞湖濱療癒森林或菁寮老街等，都是賞花旅遊的好去處。
四、高雄（花旗木）：高雄六龜，被稱為「平地櫻花」的花旗木於4月進入盛開，整片粉紅色的花海在陽光下非常耀眼。
提醒，戶外賞花也要注意安全，如：夾竹桃、曼陀羅、海檬果、杜鵑花、黃金葛、馬纓丹、相思樹，甚至大家所熟悉的「海芋」，可能是花朵、枝葉、果實或全株有毒，請不隨意採食，甚至在採襭時建議配戴手套，避免汁液等接觸皮膚，而引發不適！另，連續假期，如：阿里山、陽明山等景點均有交通管制，建議多利用接駁車或提早出發。另出發前也請透過新聞、媒體確認最新花況，以免因氣候溫差而撲空。