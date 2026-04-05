2026-04-05 13:03 旅遊經
晶華泰市場歡慶二周年 四人同行現折千元，秒入曼谷，端出夜市最夯料理！
歡慶泰市場重新開幕二周年，推出二周年歡慶活動，活動期間晶華會APP會員可享兩人現折500元、四人最高折抵1,000元。圖台北晶華提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
台灣的自助餐文化相當蓬勃，因菜色多樣化非常受消費者喜歡，其中以泰式主題自助餐廳，目前台灣最具代表性，也是全台唯一泰式海鮮自助餐廳，隸屬晶華國際酒店集團的「泰市場」，從原先誠品信義店，遷至大直英迪格酒店 4 樓，至今屆滿二年，為感謝舊雨新知的大力支持，特別於即日起至5月31日止，一連二個月於午、晚餐時段推出二周年歡慶活動，除在餐檯上持續推出深受大家喜愛的巨無霸火山排骨外，主廚更以泰國街邊小吃為靈感，端出泰式脆皮燒肉、醬烤大魷魚、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等多道特色料理，搭配現場充滿泰式風情的氛圍，讓食客有一種秒飛泰國味覺享受。活動期間凡下載「晶華會」APP成為會員即可領取限時折價券，結帳時出示即享兩人現折500元、四人最高折抵1,000元的專屬優惠，邀您一起慶生。
深受大家喜愛的「巨無霸火山排骨」也將持續供應。圖台北晶華提供
為泰市場二周年歡慶活動，行政主廚孔德望在菜單上也有新規劃，讓食客在滿足味蕾的同時，也能兼具視覺張力與互動感，讓賓客在取餐之際便能感受到濃厚的異國美食氛圍。為大家推薦五大必吃新菜色──
泰市場二周年歡慶活動中，吸睛菜色包含炭香四溢的「現烤海鮮檯」。圖台北晶華提供
一、「現烤海鮮檯」：炭香四溢的現烤海鮮為熱食首推，海鮮種類包括：個頭碩大的泰國蝦、肉質彈牙的大魷魚以及油脂細緻的午仔魚，搭配傳統石臼辣醬與花生香蒜汁一同享用，更加襯托海鮮的鮮甜滋味。
泰國經典料理「泰式脆皮燒肉」，滋味清爽不膩口。圖台北晶華提供
二、「泰式脆皮燒肉」：嚴選帶皮豬五花以香料醃製後慢火烘烤，接著將熱油淋於表皮，使外皮酥脆、肉質多汁，佐以主廚特製的鮮檸羅望果醬與椰糖黑醋汁，酸甜清爽的滋味完美平衡燒肉的豐潤油脂。
賓客於現煮湯品區可看見臨場感十足的「泰式船麵」，讓饕客彷彿置身泰國運河邊的小船麵攤。圖台北晶華提供
三、「泰式船麵」：為活動亮點，主廚以醇厚的豬龍骨高湯為基底，搭配米粉與黃麵兩種麵體，接著加入豬肉片、貢丸、新鮮豬血、炸豬皮、豆芽菜及空心菜等經典配料，最後淋上特製辣醬提味，堆疊出濃郁香辣的道地風味，讓饕客彷彿置身在泰國運河邊的小船麵攤，感受熱鬧迷人的街頭食趣。
充滿南洋風情的「酸辣蝦披薩」，由服務人員定時派送，熱騰騰上桌。圖台北晶華提供
四、窯烤披薩：於每整點出爐，由主廚發揮巧思，將泰式酸辣風味融入其中，打造酸香鮮明的「酸辣蝦披薩」，以酸辣醬鋪底，搭配鮮蝦、香茅與辣椒等辛香料，再撒上濃郁起司進行高溫窯烤，酸、辣、鮮、香層層交織，帶來充滿南洋風情的創意美味。
甜點區亦不容錯過，必吃的「香蕉煎餅」。圖台北晶華提供
五、「香蕉煎餅」：以手桿餅皮包入新鮮現切香蕉，煎至外層金黃酥香後，再淋上滿滿的煉乳與巧克力醬，入口外酥內軟、香甜涮嘴令人愛不釋口
泰市場於二周年慶活動期間，飲品新增「龍眼冰茶」、「西瓜冰沙」與創意調酒「香茅摩西多」，增添清爽迷人的熱帶風情。圖台北晶華提供
泰市場各餐檯中，具豐富的海陸盛宴，甜點與飲品同樣精彩，除了上述菜色，飲品選項新增甘甜順口的「龍眼冰茶」、沁涼消暑的「西瓜冰沙」，以及香茅入味的創意調酒「香茅摩西多」，清新的草本香氣與微醺風味相互襯托，為饗宴增添舒爽迷人的熱帶風情。
提醒您，飲酒過量，有礙健康。