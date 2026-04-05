2026-04-05 11:02 旅遊經
世界級美人湯療癒小旅行 金泉榮耀加冕，春遊礁溪「十泉十美」！
礁溪溫泉公園湯圍溝公共空間，礁溪舊名「湯圍」，擁有深厚的溫泉文化底蘊。
【旅遊經 洪書瑱報導】
宜蘭礁溪溫泉是全台知名的溫泉區之一！礁溪舊名「湯圍」，源自清代開墾時期，先民在溫泉湧出之地築圍而居，溫泉自此成為生活的一部分。清道光年間，「湯圍溫泉」就成為了宜蘭「蘭陽八景」的代表景緻之一，讓礁溪成為北台灣最早被記錄的溫泉聚落。時至今日，溫泉依然是礁溪最重要的靈魂，街道間仍可見自然湧泉與公共湯池，這份「日常」與「生活」緊密相連的風景，成為礁溪旅遊的底氣，同時也為各飯店集團兵家必爭之地，而這裡的旅遊風情與人文厚度，在交通部觀光署的評選中發揮助力，也因此奪下「十泉十美獎」肯定！
礁溪溫泉榮獲 2025 年台灣好湯「十泉十美獎」首獎肯定，展現全台最高人氣與卓越的服務品質。
礁溪具備全球罕見的「酚鈦鹼」碳酸氫鈉泉，與義大利齊名，被譽為「溫泉中的溫泉」。
2025年的「金泉獎」評選結果，再次為礁溪溫泉增添了實質的肯定與專業註腳，礁溪溫泉區憑藉環境美學、服務品質及完善的周邊串連，成為獲獎的底蘊，並獲得專家與民眾共同肯定，從全台競爭者中脫穎而出，榮獲當屆最高榮譽「十泉十美獎」首獎，也展現在全台溫泉觀光中的競爭力。！
礁溪溫泉屬於近中性碳酸氫鈉泉（pH約7.5），水質清澈無色、無硫磺氣味，富含鈉、鈣、鎂等礦物質，溫度約64℃，觸感細緻溫潤，最大特色在於含有罕見的「酚鈦鹼」成分，全球僅義大利與礁溪擁有，因此被譽為「溫泉中的溫泉」，也是廣為人知的「美人湯」。雖說春季氣溫回暖，泡湯不是禦寒的「必然」，卻成為調整身體節奏、舒緩肌肉與促進循環的養生方式。提醒「湯友們」，溫泉不必久泡，若搭配戶外活動後短時間浸湯，更能感受礁溪溫泉帶來的柔和修復力。
※.春季礁溪旅遊懶人包：走山林、吃在地、泡好湯──礁溪素有「台北後花園」之稱，自然與人文資源豐富，適合安排一至二日的小旅行。
抹茶山美景(攝影：洪書瑱)
抹茶山美景(攝影：洪書瑱)
五峰旗瀑布風景區(攝影：洪書瑱)
喜愛健行的旅人──可挑戰視野遼闊的「抹茶山」（聖母登山步道），或選擇親子友善的林美石磐步道，在溪谷與林蔭中感受春季山林的清新氣息，想輕鬆漫遊，也可造訪五峰旗瀑布，聽水聲、賞綠意，感受春日的愜意風情。
礁溪旅行絕對不能錯過春初限定的金柑採果，以及著名的客家與蘭陽小吃。
滿足味蕾的饕客──礁溪與宜蘭市區串連方便，蔥油餅、花生捲冰淇淋、小卷米粉等經典小吃不可錯過；春初還能體驗金柑、番茄採果，感受農村的季節風味。白天走山林、吃在地，夜晚回到溫泉旅宿泡湯，正是礁溪最舒服的旅行節奏。
入住礁溪金獎認證的指標性旅宿，享受高品質的硬體設施與貼心服務。
在「台灣好湯」推動下，溫泉不再只是季節限定，而是一種可以融入四季、結合運動與自然的健康生活方式。礁溪溫泉以其溫潤泉質、便利交通與豐富周邊資源，成為春季泡湯旅行的最佳示範。在一年之計在於春之際，不妨安排一趟礁溪小旅行，走進蘭陽平原，用美人湯，為身體與心靈補充剛剛好的能量。
相關礁溪溫泉與全台溫泉區資訊，可至「台灣好湯」官方網站(https://taiwanhotspring.net/)查詢！
以上圖片：花東縱谷國家風景區管理處提供