2026-04-05 10:07 旅奇傳媒 TR Omnimedia
泡湯賞櫻大滿足！人氣溫泉渡假旅館連住晚8折起、週三最高再折3,000元
【旅奇傳媒/編輯部報導】近年旅遊型態逐漸從景點踩點，轉向療癒慢旅與深度體驗，越來越多旅客不只追求行程豐富度，更重視旅遊能否帶來真正的充電與放鬆。其中，結合景觀與溫泉體驗的度假型飯店，也成為當前熱門選擇。看準旅客需求，Klook宣布全面上架日本知名「共立集團」旗下溫泉渡假品牌「共立 Resort」（Kyoritsu Resort）全系列40間飯店，主打名勝地溫泉、在地旬味料理，強調短天數也能享有完整放鬆體驗，社群的討論度也持續升溫。
歡慶上架，Klook 同步推出限時優惠，即日起至04/10預訂指定飯店連住兩晚享8折起，每週三輸入指定優惠碼再折最高3,000元。若於04/30前使用「國泰世華 CUBE信用卡」付款，輸入限量優惠碼享88折，切換日本賞權益再享6%小樹點（信用卡）回饋，旅客可趁賞櫻行程之餘，輕鬆安排溫泉療癒體驗，一次滿足春季旅遊需求。
共立 Resort 打造日式款待體驗 宵夜拉麵、私湯等細節成亮點
「共立集團」在日本擁有廣泛據點，旗下涵蓋溫泉渡假品牌「共立 Resort」與商務旅宿「Dormy Inn」，共計138間飯店皆可於 Klook 預訂。其中，「共立 Resort」以結合景觀、溫泉與款待服務聞名。館內提供多項貼心體驗，包括迎賓飲品、可自由選擇的館內浴衣和枕頭、免費使用的個人包場湯屋，以及泡完湯提供冰棒和冷飲等。此外，招牌的「夜鳴蕎麥」更是不少旅客心中的經典記憶，在宵夜時段免費供應，成為泡湯後的療癒收尾，也展現品牌在細節上的用心。
精選5間熱賣共立 Resort 飯店 賞櫻輕鬆搭配溫泉住宿
京都｜嵐山溫泉 花傳抄
2026年全新整修開幕，地點鄰近嵐山渡月橋與嵯峨野竹林等人氣賞櫻名所。館內以日式傳統風格打造，設有大浴場「平安之湯」與五間風格各異的包場湯屋，讓旅客可盡情體驗湯巡樂趣；另設有茶室與閱覽空間，營造濃厚京都氛圍。客房分為「京都町屋」、「京都和風」與「京都現代」三種風格，從家具、寢具到香氛細節皆講究用心，打造沉浸式住宿體驗。
京都｜梅小路 花傳抄
坐落於京都市區，鄰近梅小路公園、京都塔等熱門景點，地理位置便利。飯店以現代日式風格融合京都文化元素，營造沉穩典雅的住宿氛圍。館內設有大浴場與五種風格的私人湯屋，並提供桶浴、岩盤浴與桑拿等多元設施，讓旅客在市區也能享有完整放鬆體驗。餐飲主打京都旬味懷石料理，一樓另設有紀念品商店「花扇」，提供多款京都特色甜點與紀念品，增添旅途儀式感。
山梨｜La Vista 富士河口湖
坐落於河口湖畔，春季周邊櫻花與富士山同框景色極具代表性，是日本最具人氣的賞櫻地之一！飯店以南法普羅旺斯風格打造，從建築外觀到室內設計皆融入花卉與自然元素，多數房型可直接眺望富士山與湖景。館內設有大浴場與多間主題式私人湯屋，從男浴池和女浴池都可以看到富士山，結合溫泉、景觀與異國氛圍，營造出獨特的度假體驗。
東京｜La Vista 東京灣
位於東京豐洲，鄰近豐洲市場與 teamLab Planets，地理位置十分便利。飯店主打都會景觀溫泉，頂樓設有天然溫泉大浴場，可俯瞰東京灣與城市天際線，白天與夜晚各具不同風情，並提供乾桑拿、霧基岩浴與瀑布浴等多元設施。館內無邊際泳池、SKY BAR與健身房同樣坐擁開闊景觀，自助早餐則主打豐富海鮮與在地特色料理，適合想結合賞櫻與城市度假的旅客。
北海道｜La Vista 函館灣
位於函館灣畔，鄰近金森紅磚倉庫、函館朝市與函館山纜車，春季可前往五稜郭公園欣賞北海道代表性櫻花景點！飯店整體融合大正時代浪漫古典風格，設有多樣溫泉設施與桑拿空間，其中頂樓露天溫泉可遠眺函館夜景，為世界知名三大夜景之一，女性專屬化妝間也坐擁壯麗景色。餐飲方面，早餐以函館風味美食聞名，包含魷魚與海鮮蓋飯，晚餐則提供西式、中式及北海道代表美食如成吉思汗烤肉與湯咖哩，讓旅客在賞櫻之餘也能盡享北海道風味。
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