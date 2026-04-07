玩美春遊！美國2026最新旅遊亮點一次掌握 繽紛慶典精采絕倫

紐約州昆斯伯里舉行的「阿迪朗達克熱氣球嘉年華」，色彩繽紛的熱氣球升空點綴天際。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著美國即將迎來「建國250週年」（America250），美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）邀請全球旅客一同探索最新旅遊亮點。

Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「全美各地正積極推出嶄新旅遊亮點歡迎全球旅客，隨著 FIFA 世界盃、美國建國250週年以及66號公路百年紀念等大型盛事接連登場，這些新亮點也進一步具體化地呈現出節慶氣氛。對於希望掌握最新趨勢與熱門體驗的國際旅客而言，現在正是開始規劃美國之旅的最佳時機。」

▲「傳奇66號公路」的西端終點，加州聖塔莫尼卡碼頭的 End of the Trail 標誌。 圖：美國國家旅遊局／提供

重磅盛會輪番登場 引領玩美熱潮

「FIFA 世界盃」2026將於美國11座主辦城市舉行賽事，包括亞特蘭大、波士頓、達拉斯、休士頓、堪薩斯市、洛杉磯、邁阿密、紐約／紐澤西、費城、舊金山與西雅圖。此外各參賽隊伍亦將設立專屬訓練基地與駐地營區，地點將於賽事開始前陸續公布。

體驗美國「建國250週年」經典風貌親子同遊的最佳時機，其中「Sail250」將以經典海事文化形式慶祝此一歷史時刻，匯聚來自全球的高桅帆船，預計今年5月至7月期間輪流於路易斯安那州紐奧良、維吉尼亞州諾福克、馬里蘭州巴爾的摩、紐約港區及紐澤西，以及麻薩諸塞州波士頓等五大城市巡迴舉辦適合親子同遊的系列活動。

橫跨美國的「傳奇66號公路」將於2026/11/11迎來「Route 66 Centennial」百年紀念沿，著母親之路展開探索旅程，造訪沿線豐富的博物館與公路景點，從懷舊餐館、復古蘇打吧，到新興的美食與創意景點，滿足各式旅行想像與味蕾體驗。

▲田納西州鄉村音樂主題樂園 Dollywood 全新設施 NightFlight Expedition 適合全家同遊。 圖：Dollywood Company／提供

美國南部（阿肯色州、德州、佛羅里達州、路易斯安那州、北卡羅來納州、田納西州、阿拉巴馬州、密西西比州、肯塔基州）

今年6月鄉村音樂傳奇人物「桃莉芭頓」將於田納西州納許維爾（Nashville, Tennessee）開設全新飯店「Dolly Parton’s SongTeller Hotel」，作為她獻給「音樂之城」的致敬之作。飯店將設有 245 間風格獨具的客房，並打造「桃莉多彩多姿博物館」（Dolly’s Life of Many Colors Museum）呈現其音樂生涯完整展覽內容。

同樣位於田納西州，2026年底旅客可造訪位於田納西州曼菲斯（Memphis）市中心河畔的全新「孟菲斯藝術博物館」。該館為區域內規模最大的藝術博物館之一，將原有9,000件館藏遷移至全新建築，同時導入更多元的展覽與體驗內容。

德州奧斯汀天際線迎來全新高度，隨著74層樓的複合式建築「Waterline」啟用，成為德州目前最高建築。該建築內包含奢華生活風格飯店「1 Hotel Austin」，融合永續設計與現代美學。飯店坐落於歷史悠久的雷尼街歷史區（Rainey Street District）與柏德女士湖（Lady Bird Lake）交會處，設有251間客房與頂樓泳池，可俯瞰德州丘陵的壯麗景致。

同樣位於德州，首座專為親子家庭打造的主題樂園全新「環球兒童度假村主題樂園」（Universal Kids Resort）即將登陸德州弗里斯科（Frisco）推出。園區規劃七大主題區域，包含兒童友善遊樂設施、角色互動、互動式表演與感官花園，將經典角色與故事轉化為沉浸式體驗。

肯塔基州推出全新「非裔美國人遺產步道」（Kentucky African American Heritage Trail），串聯超過50個重要據點呈現非裔美國人對當地歷史、文化與未來的深遠影響，並將於2026年春季持續擴展站點。今年10月路易維爾（Louisville）將揭幕互動式博物館（The Dot Experience）透過沉浸式體驗帶領旅客探索無視覺的生活方式，並可了解海倫凱勒相關故事，以及透過觸覺學習的全新體驗。

位於阿肯色州本頓維爾（Bentonville, Arkansas）的「水晶橋美國藝術博物館」（Crystal Bridges Museum of American Art）正進行大規模擴建工程，新增114,000平方英尺空間，整體館區面積將提升50%。該計畫將導入全新展覽空間、教育場域與戶外體驗區，預計於2026年6月正式對外開放。

佛羅里達州坦帕灣（Tampa Bay, Florida）正迎來飯店發展熱潮，「Pendry Tampa」飯店預計於2026年於市中心著名的河濱步道（Riverwalk）區域開幕，為旅客帶來全新五星級現代奢華住宿體驗。

美國國家鐵路客運公司（Amtrak）近期推出全新「狂歡節客運服務」（Mardi Gras Service）串聯路易斯安那州紐奧良與阿拉巴馬州莫比爾，並沿密西西比灣岸停靠貝聖路易斯（Bay St. Louis）、格爾夫波特（Gulfport）、比洛克西（Biloxi）與帕斯卡古拉（Pascagoula）等城市，為旅客提供探索南方文化的新交通選擇。

北卡羅來納州阿什維爾（Asheville, North Carolina）的比爾特摩莊園（Biltmore Estate）推出沉浸式夜間體驗「Luminere」，透過光影、影像與聲音，為歷史莊園帶來全新感官體驗，於03/26~10/18登場。

喬治亞州薩凡納（Savannah, Georgia）則將於2026年秋季迎來全新生活風格飯店「Recess Hotel & Club」，打造結合在地社交與旅遊體驗的城市新據點。

▲加州1號公路「大蘇爾」（Big Sur）被譽為全美最壯麗的海岸景觀公路。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國西部（亞利桑那州、加州、蒙大拿州、內華達州、新墨西哥州、猶他州、科羅拉多州）

近期中華航空與星宇航空紛紛開通台北到鳳凰城的直飛航班，進一步強化亞洲與美國亞利桑那州（Arizona）以及西南地區之間的連結，其中亞利桑那州內的旗桿鎮（Flagstaff）不僅是「66公路」的重要路段，更是一個四通八達的城市，是為連接州內大峽谷國家公園及格倫峽谷國家公園的重要樞紐。

新墨西哥州（New Mexico）以境內長達465英里的「母親之路」路段稱霸全美，並透過多元活動展現其公路文化魅力。其中位於阿布奎基（Albuquerque）的「Route 66 Summerfest」為代表性活動之一，全新「Route 66 Remixed」計畫，將「Central Avenue」轉化為一段「沉浸式公路之旅」此計畫攜手 Meow Wolf、Refract Studio 與在地藝術家，共同打造大型藝術裝置與數位互動體驗。此外，阿布奎基首任桂冠詩人 Hakim Bellamy 亦將擔任此次旅程的敘事者與故事引導者，帶領旅客以全新視角感受「Route 66」的文化魅力。同時，新墨西哥州亦與《米其林指南》合作推出首本美國西南地區版本，並迎來聖塔菲（Santa Fe）全新「Heritage Market」美食廣場，預計於2026年正式開幕。

作為傳奇「母親之路」66 號公路的西端終點，加州聖塔莫尼卡將於2026年迎來這條歷史路線的百年紀念。旅客不可錯過沿線經典地標，包括位於聖塔莫尼卡碼頭的「End of the Trail」標誌，以及代表性的美式餐廳「Mel’s Drive-In」，在充滿懷舊氛圍的裝潢與經典美式料理中，重溫公路文化的魅力。

加州帕薩迪納（Pasadena）亦將於「Colorado Boulevard」沿線慶祝「66號公路」百年紀念，2026年全年將透過老爺車巡遊、現場音樂演出及社區節慶活動，呈現這條歷史公路的文化魅力。

▲鐵粉必訪！好萊塢環球影城最新雲霄飛車「玩命關頭：好萊塢飄移」。 圖：美國國家旅遊局／提供

同場加映加州1號公路「大蘇爾」（Big Sur）路段耗時超過三年修復現已全面重新開放，使這條被譽為全美最壯麗的海岸景觀公路之一，再度啟動完整通行的公路旅行路線。

此外，加州好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）將於今夏推出全新遊樂設施《速度與激情：好萊塢飄移》為園區首座高速戶外雲霄飛車。該設施採用創新的360度車體旋轉設計，軌道全長達4,100英呎，最高時速可達72英哩，成為「Universal Destinations & Experiences」系列中速度最快的雲霄飛車之一。

2026拉斯維加斯將以全新亮點再度吸引全球目光，包括位於「The Cromwell」的全新奢華「Vanderpump Hotel」隆重登場，鄉村音樂傳奇明星「桃莉芭頓」重返拉斯維加斯大道的經典演出，匯聚全新娛樂動能。沉浸式場館「Sphere」《綠野仙蹤》放映活動將延長至年底。

猶他州「鹿谷度假村」（Deer Valley, Utah）預計將滑雪區域面積擴大至原有規模的兩倍以上。計畫包含新增近100條滑雪道、10座全新纜車，以及可容納10人的 East Village Express 纜車系統，同時打造全新 Deer Valley East Village 區域，並全面升級既有設施與重新規劃 Snow Park 基地，為滑雪旅客帶來更完善且升級的度假體驗。

位於蒙大拿州大天空（Big Sky）「Lone Mountain」山後側的「One&Only Moonlight Basin Resort」，預計於2025–2026冬季滑雪季正式開幕，坐擁優越地理位置，為旅客提供便捷直達滑雪場的頂級體驗。度假村由多棟建築組成，包含73間客房與套房，以及19棟獨立小屋，並設有6間餐廳與酒吧及先進水療設施，打造全方位的山林奢華度假體驗。

猶他州鹽湖城將於2026年4月「洛磯山之光」（Rocky Mountaineer）推出全新鐵道旅程「峽谷精神號」（Canyon Spirit）為旅客帶來結合景觀與舒適體驗的全新鐵道之旅。

此外，猶他州「拱門國家公園」與加州「優勝美地國家公園」於2026年起將不再實施入園時段預約制度，提供旅客更具彈性的遊覽安排；而科羅拉多州「洛磯山國家公園」（Rocky Mountain National Park, Colorado）則仍將於05/22至10月中旬旅遊旺季期間，於特定時段持續實施入園預約管理措施。

美國中西部（印第安納州、伊利諾州、密蘇里州、俄亥俄州、威斯康辛州、堪薩斯州、密西根州）

隨著美國迎來「建國250週年」，位於密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）的「國家第一次世界大戰博物館與紀念館」（National WWI Museum and Memorial）亦於今年迎來百週年紀念。該館收藏全球最完整的一戰文物，同時也是歷史第二悠久的公共一戰博物館。近期全面升級展廳與展覽內容，並將推出全新展覽與紀念活動。此外2026年夏季「FIFA 世界盃」期間，館方亦將舉辦免費的 FIFA 球迷嘉年華 FIFA Fan Festival 進一步提升參訪體驗。

位於伊利諾州芝加哥海德公園的「歐巴馬總統中心」（Obama Presidential Center）預計於2026年夏季開幕，將成為城市重要的文化與公共空間地標。園區內設有博物館、演講廳、芝加哥公共圖書館分館（Chicago Public Library）、社區與運動空間，以及景觀花園與全年活動，致力於促進公共對話與公民參與。

威斯康辛州綠灣（Green Bay, Wisconsin）西側，由奧奈達族（Oneida Nation）打造的新博物館目前正在興建中，預計於2026年春季開幕。擴建後的空間將提供更多展示歷史文物與檔案的場域，並設有文化展示與社區活動空間，進一步傳承與推廣在地文化。

俄亥俄州的克里夫蘭（Cleveland）與哥倫布（Columbus）隨著交通連結優化，區域文化旅遊魅力亦持續升溫，著名的「搖滾名人堂」（Rock & Roll Hall of Fame）正進行約50,000平方英呎的擴建計畫，強化其作為指標性文化地標的吸引力。

密西根州大急流城（Grand Rapids, Michigan）將於5月迎來全新河岸戶外地標「Acrisure Amphitheater」。這座可容納12,000人的戶外表演場地坐落於市中心大急流河（Grand River）沿岸，專為大型巡演與社區活動打造。場地規劃包含草地觀演區、露台座位、高級包廂及專屬 VIP 區域，提供多元觀演體驗。

玩美春遊！美國2026最新旅遊亮點一次掌握 繽紛慶典精采絕倫【圖 / 旅奇傳媒】

美國東北地區（紐約州、新澤西州、賓州、維吉尼亞州、華盛頓特區、麻州、緬因州）

長榮航空將自今年06/26將開通台北直飛華盛頓特區（Washington, D.C.）航線，每週營運四班，採用波音787-9客機執飛，旅客抵達後可順遊附近主要城市，其中作為全美焦點城市，華盛頓特區將領銜展開為期一整年的美國「建國250週年」慶祝活動，於全市各地推出多元且精彩的系列盛事。

從博物館、劇院、餐廳到地標景點，城市各角落都將規劃限定展覽、表演節目、特色美食體驗與公共藝術裝置，串聯呈現自1776年建國至今的文化脈絡與歷史演進，帶領旅人全方位感受美國豐富多元的文化面貌。其中，全新亮點包括位於華盛頓特區的國家檔案館（National Archives），這裡是全球唯一可親眼見到美國歷史性建國文獻的場所，收藏包括《獨立宣言》、《美國憲法》與《權利法案》等重要原件，為此次里程碑慶典增添深刻歷史意義。

位於華盛頓特區（Washington, DC）的「史密森尼國家航空與太空博物館」（Smithsonian National Air and Space Museum）於完成大規模整修後迎來50週年里程碑，多數展廳已重新開放，全面展示人類在航空與太空探索領域的重要歷史時刻。博物館並將於2026/07/01推出七大全新展區，主題涵蓋宇宙運行的奧秘、人類未來於太空生活的可能性，以及全新「飛行與藝術中心」等，帶領觀眾從科學、科技到文化多面向探索飛行與太空的無限想像。

位於費城的「國家憲法中心」（National Constitution Center）於2026年2月全新開幕一座展廳，透過沉浸式展示生動呈現美國建國歷史的重要篇章；並預計於5月推出另一座以「三權分立」為主題的全新展區，進一步帶領訪客深入理解美國憲政體系的核心精神。此次展廳升級為自2003年開館以來首次大型整修的一部分，內容亮點包含展出全球僅存14份官方印製版本之一的《美國憲法》原件，並同步呈現多件珍貴歷史文獻，為迎接美國「建國250週年」重要里程碑揭開序幕。

全球規模最大的女性運動、音樂與生活風格盛會「Super Girl Festival」將於2026年迎來20週年里程碑並於09/05~09/07在「維吉尼亞海灘」（Virginia Beach）盛大登場。這場免費入場的年度盛事，預計匯聚超過1千位來自不同領域的傑出女性運動員，橫跨10項運動項目，全面展現女性力量與多元風采；現場同時規劃系列精彩活動，包括現場音樂演出、免費健身課程以及名人講座等多元體驗，打造結合運動、娛樂與生活風格的全方位節慶氛圍。

紐約「新當代藝術博物館」（New Museum）於3月揭幕全新擴建計畫《New Humans: Memories of the Future》作為擴建後的開幕首展，將橫跨整棟博物館空間展出，集結超過200位藝術家與文化創意人士，透過多元媒材與觀點，探索人類未來形態與身份認同的演變，帶來一場前瞻且充滿想像力的藝術體驗。

此外，所有活動將與「2026惠特尼雙年展」（Whitney Biennial 2026）同步登場，展出來自世界盃主辦城市與各國的藝術家作品，並與 Edward Hopper、Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat 等美國經典藝術巨匠的代表作同場呈現，激盪出跨文化的藝術對話。25 歲以下觀眾全年皆可免費入館。

經典籃球表演團隊「哈林環球旅行者籃球隊」（Harlem Globetrotters）迎來創立100週年，推出紀念巡迴演出，致敬這支橫跨一世紀的傳奇歷程。本次世紀巡演將帶來一連串令人驚嘆的高難度灌籃、炫目花式技巧與充滿歡笑的互動演出，延續其結合運動與娛樂的獨特魅力，為各年齡層觀眾打造難忘的觀賞體驗。這場千載難逢的盛事，也邀請全球旅人親身感受美國體育娛樂文化中最具代表性的經典之一，見證百年傳奇的魅力與活力。

位於馬里蘭州坎伯蘭（Cumberland, Maryland）歷史市中心的山區地帶，一項活化再利用計畫為一棟長期閒置的維多利亞時期建築注入新生命。全新精品旅宿「Wills Hotel」預計於6月正式迎接首批旅客，這座三層樓、共20間客房的現代風格酒店，將成為當地首間精品飯店，特別適合規劃自行車旅行或戶外探險的旅客入住。

另一方面位於緬因州的「阿科底亞國家公園」（Acadia National Park）持續實施交通管制措施：每年05/20~10/ 25期間，前往熱門景點「Cadillac Summit Road」需提前預約車輛通行以維持交通順暢並提升旅遊品質。

太平洋西北地區（華盛頓州、奧勒岡州、愛達荷州）

愛達荷州「太陽谷」（Sun Valley）將於6月迎來全新奢華度假酒店「Observatory Sun Valley, A Viceroy Resort」。該度假村位於凱徹姆（Ketchum）市中心，設有73間客房，結合「中央愛達荷暗空保護區」（Central Idaho Dark Sky Reserve）的自然優勢，打造獨具特色的星空體驗。

華盛頓州的「雷尼爾山國家公園」以及蒙大拿州的「冰川國家公園」自2026年將不再實施分時段入園預約制度，旅客可更彈性地規劃行程，輕鬆探索壯麗自然景觀。

美國本土以外（夏威夷、波多黎各、阿拉斯加）

2026 年將是前往阿拉斯加展開難忘旅程的絕佳時機，多家郵輪品牌紛紛擴大航線與航程布局。

「麗思卡爾頓遊艇系列」（The Ritz-Carlton Yacht Collection）首次推出阿拉斯加航線；頂級郵輪品牌「水晶郵輪 」（Crystal Cruises）亦於睽違七年後重返阿拉斯加市場；「維珍郵輪」（Virgin Voyages）則以全新郵輪「輝煌女士號」（Brilliant Lady）首度進軍該區域；「公主遊輪」將以全新 Sphere 級郵輪「星辰公主號」（Star Princess）展開阿拉斯加航程；「風星郵輪」（Windstar Cruises）旗下「尋星者號」（Star Seeker）迎來其首個阿拉斯加航季。

璽寶郵輪（Seabourn Cruise Line）亦以全套房、全陽台郵輪「璽寶安可號」（Seabourn Encore）提供高端航旅體驗。MSC 地中海郵輪則首度以「詩歌號」（MSC Poesia） 進入阿拉斯加市場。「迪士尼郵輪公司」（Disney Cruise Line）則加碼航次，新增「迪士尼魔法號」（Disney Magic）與既有的「迪士尼奇妙號」（Disney Wonder）一同投入阿拉斯加航線，為旅客提供更多元的海上探索選擇。

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