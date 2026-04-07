玩美春遊！美國2026最新旅遊亮點一次掌握 繽紛慶典精采絕倫

2026-04-07 10:06 旅奇傳媒 TR Omnimedia
紐約州昆斯伯里舉行的「阿迪朗達克熱氣球嘉年華」，色彩繽紛的熱氣球升空點綴天際。　圖：美國國家旅遊局／提供
紐約州昆斯伯里舉行的「阿迪朗達克熱氣球嘉年華」，色彩繽紛的熱氣球升空點綴天際。　圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著美國即將迎來「建國250週年」（America250），美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）邀請全球旅客一同探索最新旅遊亮點。

Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「全美各地正積極推出嶄新旅遊亮點歡迎全球旅客，隨著 FIFA 世界盃、美國建國250週年以及66號公路百年紀念等大型盛事接連登場，這些新亮點也進一步具體化地呈現出節慶氣氛。對於希望掌握最新趨勢與熱門體驗的國際旅客而言，現在正是開始規劃美國之旅的最佳時機。」

▲「傳奇66號公路」的西端終點，加州聖塔莫尼卡碼頭的 End of the Trail 標誌。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲「傳奇66號公路」的西端終點，加州聖塔莫尼卡碼頭的 End of the Trail 標誌。　圖：美國國家旅遊局／提供

重磅盛會輪番登場 引領玩美熱潮

「FIFA 世界盃」2026將於美國11座主辦城市舉行賽事，包括亞特蘭大、波士頓、達拉斯、休士頓、堪薩斯市、洛杉磯、邁阿密、紐約／紐澤西、費城、舊金山與西雅圖。此外各參賽隊伍亦將設立專屬訓練基地與駐地營區，地點將於賽事開始前陸續公布。

體驗美國「建國250週年」經典風貌親子同遊的最佳時機，其中「Sail250」將以經典海事文化形式慶祝此一歷史時刻，匯聚來自全球的高桅帆船，預計今年5月至7月期間輪流於路易斯安那州紐奧良、維吉尼亞州諾福克、馬里蘭州巴爾的摩、紐約港區及紐澤西，以及麻薩諸塞州波士頓等五大城市巡迴舉辦適合親子同遊的系列活動。

橫跨美國的「傳奇66號公路」將於2026/11/11迎來「Route 66 Centennial」百年紀念沿，著母親之路展開探索旅程，造訪沿線豐富的博物館與公路景點，從懷舊餐館、復古蘇打吧，到新興的美食與創意景點，滿足各式旅行想像與味蕾體驗。

▲田納西州鄉村音樂主題樂園 Dollywood 全新設施 NightFlight Expedition 適合全家同遊。　圖：Dollywood Company／提供
▲田納西州鄉村音樂主題樂園 Dollywood 全新設施 NightFlight Expedition 適合全家同遊。　圖：Dollywood Company／提供

美國南部（阿肯色州、德州、佛羅里達州、路易斯安那州、北卡羅來納州、田納西州、阿拉巴馬州、密西西比州、肯塔基州）

今年6月鄉村音樂傳奇人物「桃莉芭頓」將於田納西州納許維爾（Nashville, Tennessee）開設全新飯店「Dolly Parton’s SongTeller Hotel」，作為她獻給「音樂之城」的致敬之作。飯店將設有 245 間風格獨具的客房，並打造「桃莉多彩多姿博物館」（Dolly’s Life of Many Colors Museum）呈現其音樂生涯完整展覽內容。

同樣位於田納西州，2026年底旅客可造訪位於田納西州曼菲斯（Memphis）市中心河畔的全新「孟菲斯藝術博物館」。該館為區域內規模最大的藝術博物館之一，將原有9,000件館藏遷移至全新建築，同時導入更多元的展覽與體驗內容。

德州奧斯汀天際線迎來全新高度，隨著74層樓的複合式建築「Waterline」啟用，成為德州目前最高建築。該建築內包含奢華生活風格飯店「1 Hotel Austin」，融合永續設計與現代美學。飯店坐落於歷史悠久的雷尼街歷史區（Rainey Street District）與柏德女士湖（Lady Bird Lake）交會處，設有251間客房與頂樓泳池，可俯瞰德州丘陵的壯麗景致。

同樣位於德州，首座專為親子家庭打造的主題樂園全新「環球兒童度假村主題樂園」（Universal Kids Resort）即將登陸德州弗里斯科（Frisco）推出。園區規劃七大主題區域，包含兒童友善遊樂設施、角色互動、互動式表演與感官花園，將經典角色與故事轉化為沉浸式體驗。

肯塔基州推出全新「非裔美國人遺產步道」（Kentucky African American Heritage Trail），串聯超過50個重要據點呈現非裔美國人對當地歷史、文化與未來的深遠影響，並將於2026年春季持續擴展站點。今年10月路易維爾（Louisville）將揭幕互動式博物館（The Dot Experience）透過沉浸式體驗帶領旅客探索無視覺的生活方式，並可了解海倫凱勒相關故事，以及透過觸覺學習的全新體驗。

位於阿肯色州本頓維爾（Bentonville, Arkansas）的「水晶橋美國藝術博物館」（Crystal Bridges Museum of American Art）正進行大規模擴建工程，新增114,000平方英尺空間，整體館區面積將提升50%。該計畫將導入全新展覽空間、教育場域與戶外體驗區，預計於2026年6月正式對外開放。

佛羅里達州坦帕灣（Tampa Bay, Florida）正迎來飯店發展熱潮，「Pendry Tampa」飯店預計於2026年於市中心著名的河濱步道（Riverwalk）區域開幕，為旅客帶來全新五星級現代奢華住宿體驗。

美國國家鐵路客運公司（Amtrak）近期推出全新「狂歡節客運服務」（Mardi Gras Service）串聯路易斯安那州紐奧良與阿拉巴馬州莫比爾，並沿密西西比灣岸停靠貝聖路易斯（Bay St. Louis）、格爾夫波特（Gulfport）、比洛克西（Biloxi）與帕斯卡古拉（Pascagoula）等城市，為旅客提供探索南方文化的新交通選擇。

北卡羅來納州阿什維爾（Asheville, North Carolina）的比爾特摩莊園（Biltmore Estate）推出沉浸式夜間體驗「Luminere」，透過光影、影像與聲音，為歷史莊園帶來全新感官體驗，於03/26~10/18登場。

喬治亞州薩凡納（Savannah, Georgia）則將於2026年秋季迎來全新生活風格飯店「Recess Hotel & Club」，打造結合在地社交與旅遊體驗的城市新據點。

▲加州1號公路「大蘇爾」（Big Sur）被譽為全美最壯麗的海岸景觀公路。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲加州1號公路「大蘇爾」（Big Sur）被譽為全美最壯麗的海岸景觀公路。　圖：美國國家旅遊局／提供

美國西部（亞利桑那州、加州、蒙大拿州、內華達州、新墨西哥州、猶他州、科羅拉多州）

近期中華航空與星宇航空紛紛開通台北到鳳凰城的直飛航班，進一步強化亞洲與美國亞利桑那州（Arizona）以及西南地區之間的連結，其中亞利桑那州內的旗桿鎮（Flagstaff）不僅是「66公路」的重要路段，更是一個四通八達的城市，是為連接州內大峽谷國家公園及格倫峽谷國家公園的重要樞紐。

新墨西哥州（New Mexico）以境內長達465英里的「母親之路」路段稱霸全美，並透過多元活動展現其公路文化魅力。其中位於阿布奎基（Albuquerque）的「Route 66 Summerfest」為代表性活動之一，全新「Route 66 Remixed」計畫，將「Central Avenue」轉化為一段「沉浸式公路之旅」此計畫攜手 Meow Wolf、Refract Studio 與在地藝術家，共同打造大型藝術裝置與數位互動體驗。此外，阿布奎基首任桂冠詩人 Hakim Bellamy 亦將擔任此次旅程的敘事者與故事引導者，帶領旅客以全新視角感受「Route 66」的文化魅力。同時，新墨西哥州亦與《米其林指南》合作推出首本美國西南地區版本，並迎來聖塔菲（Santa Fe）全新「Heritage Market」美食廣場，預計於2026年正式開幕。

作為傳奇「母親之路」66 號公路的西端終點，加州聖塔莫尼卡將於2026年迎來這條歷史路線的百年紀念。旅客不可錯過沿線經典地標，包括位於聖塔莫尼卡碼頭的「End of the Trail」標誌，以及代表性的美式餐廳「Mel’s Drive-In」，在充滿懷舊氛圍的裝潢與經典美式料理中，重溫公路文化的魅力。

加州帕薩迪納（Pasadena）亦將於「Colorado Boulevard」沿線慶祝「66號公路」百年紀念，2026年全年將透過老爺車巡遊、現場音樂演出及社區節慶活動，呈現這條歷史公路的文化魅力。

▲鐵粉必訪！好萊塢環球影城最新雲霄飛車「玩命關頭：好萊塢飄移」。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲鐵粉必訪！好萊塢環球影城最新雲霄飛車「玩命關頭：好萊塢飄移」。　圖：美國國家旅遊局／提供

同場加映加州1號公路「大蘇爾」（Big Sur）路段耗時超過三年修復現已全面重新開放，使這條被譽為全美最壯麗的海岸景觀公路之一，再度啟動完整通行的公路旅行路線。

此外，加州好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）將於今夏推出全新遊樂設施《速度與激情：好萊塢飄移》為園區首座高速戶外雲霄飛車。該設施採用創新的360度車體旋轉設計，軌道全長達4,100英呎，最高時速可達72英哩，成為「Universal Destinations & Experiences」系列中速度最快的雲霄飛車之一。

2026拉斯維加斯將以全新亮點再度吸引全球目光，包括位於「The Cromwell」的全新奢華「Vanderpump Hotel」隆重登場，鄉村音樂傳奇明星「桃莉芭頓」重返拉斯維加斯大道的經典演出，匯聚全新娛樂動能。沉浸式場館「Sphere」《綠野仙蹤》放映活動將延長至年底。

猶他州「鹿谷度假村」（Deer Valley, Utah）預計將滑雪區域面積擴大至原有規模的兩倍以上。計畫包含新增近100條滑雪道、10座全新纜車，以及可容納10人的 East Village Express 纜車系統，同時打造全新 Deer Valley East Village 區域，並全面升級既有設施與重新規劃 Snow Park 基地，為滑雪旅客帶來更完善且升級的度假體驗。

位於蒙大拿州大天空（Big Sky）「Lone Mountain」山後側的「One&Only Moonlight Basin Resort」，預計於2025–2026冬季滑雪季正式開幕，坐擁優越地理位置，為旅客提供便捷直達滑雪場的頂級體驗。度假村由多棟建築組成，包含73間客房與套房，以及19棟獨立小屋，並設有6間餐廳與酒吧及先進水療設施，打造全方位的山林奢華度假體驗。

猶他州鹽湖城將於2026年4月「洛磯山之光」（Rocky Mountaineer）推出全新鐵道旅程「峽谷精神號」（Canyon Spirit）為旅客帶來結合景觀與舒適體驗的全新鐵道之旅。

此外，猶他州「拱門國家公園」與加州「優勝美地國家公園」於2026年起將不再實施入園時段預約制度，提供旅客更具彈性的遊覽安排；而科羅拉多州「洛磯山國家公園」（Rocky Mountain National Park, Colorado）則仍將於05/22至10月中旬旅遊旺季期間，於特定時段持續實施入園預約管理措施。

美國中西部（印第安納州、伊利諾州、密蘇里州、俄亥俄州、威斯康辛州、堪薩斯州、密西根州）

隨著美國迎來「建國250週年」，位於密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）的「國家第一次世界大戰博物館與紀念館」（National WWI Museum and Memorial）亦於今年迎來百週年紀念。該館收藏全球最完整的一戰文物，同時也是歷史第二悠久的公共一戰博物館。近期全面升級展廳與展覽內容，並將推出全新展覽與紀念活動。此外2026年夏季「FIFA 世界盃」期間，館方亦將舉辦免費的 FIFA 球迷嘉年華 FIFA Fan Festival 進一步提升參訪體驗。

位於伊利諾州芝加哥海德公園的「歐巴馬總統中心」（Obama Presidential Center）預計於2026年夏季開幕，將成為城市重要的文化與公共空間地標。園區內設有博物館、演講廳、芝加哥公共圖書館分館（Chicago Public Library）、社區與運動空間，以及景觀花園與全年活動，致力於促進公共對話與公民參與。

威斯康辛州綠灣（Green Bay, Wisconsin）西側，由奧奈達族（Oneida Nation）打造的新博物館目前正在興建中，預計於2026年春季開幕。擴建後的空間將提供更多展示歷史文物與檔案的場域，並設有文化展示與社區活動空間，進一步傳承與推廣在地文化。

俄亥俄州的克里夫蘭（Cleveland）與哥倫布（Columbus）隨著交通連結優化，區域文化旅遊魅力亦持續升溫，著名的「搖滾名人堂」（Rock & Roll Hall of Fame）正進行約50,000平方英呎的擴建計畫，強化其作為指標性文化地標的吸引力。

密西根州大急流城（Grand Rapids, Michigan）將於5月迎來全新河岸戶外地標「Acrisure Amphitheater」。這座可容納12,000人的戶外表演場地坐落於市中心大急流河（Grand River）沿岸，專為大型巡演與社區活動打造。場地規劃包含草地觀演區、露台座位、高級包廂及專屬 VIP 區域，提供多元觀演體驗。

玩美春遊！美國2026最新旅遊亮點一次掌握 繽紛慶典精采絕倫【圖 / 旅奇傳媒】
玩美春遊！美國2026最新旅遊亮點一次掌握 繽紛慶典精采絕倫【圖 / 旅奇傳媒】

美國東北地區（紐約州、新澤西州、賓州、維吉尼亞州、華盛頓特區、麻州、緬因州）

長榮航空將自今年06/26將開通台北直飛華盛頓特區（Washington, D.C.）航線，每週營運四班，採用波音787-9客機執飛，旅客抵達後可順遊附近主要城市，其中作為全美焦點城市，華盛頓特區將領銜展開為期一整年的美國「建國250週年」慶祝活動，於全市各地推出多元且精彩的系列盛事。

從博物館、劇院、餐廳到地標景點，城市各角落都將規劃限定展覽、表演節目、特色美食體驗與公共藝術裝置，串聯呈現自1776年建國至今的文化脈絡與歷史演進，帶領旅人全方位感受美國豐富多元的文化面貌。其中，全新亮點包括位於華盛頓特區的國家檔案館（National Archives），這裡是全球唯一可親眼見到美國歷史性建國文獻的場所，收藏包括《獨立宣言》、《美國憲法》與《權利法案》等重要原件，為此次里程碑慶典增添深刻歷史意義。

位於華盛頓特區（Washington, DC）的「史密森尼國家航空與太空博物館」（Smithsonian National Air and Space Museum）於完成大規模整修後迎來50週年里程碑，多數展廳已重新開放，全面展示人類在航空與太空探索領域的重要歷史時刻。博物館並將於2026/07/01推出七大全新展區，主題涵蓋宇宙運行的奧秘、人類未來於太空生活的可能性，以及全新「飛行與藝術中心」等，帶領觀眾從科學、科技到文化多面向探索飛行與太空的無限想像。

位於費城的「國家憲法中心」（National Constitution Center）於2026年2月全新開幕一座展廳，透過沉浸式展示生動呈現美國建國歷史的重要篇章；並預計於5月推出另一座以「三權分立」為主題的全新展區，進一步帶領訪客深入理解美國憲政體系的核心精神。此次展廳升級為自2003年開館以來首次大型整修的一部分，內容亮點包含展出全球僅存14份官方印製版本之一的《美國憲法》原件，並同步呈現多件珍貴歷史文獻，為迎接美國「建國250週年」重要里程碑揭開序幕。

全球規模最大的女性運動、音樂與生活風格盛會「Super Girl Festival」將於2026年迎來20週年里程碑並於09/05~09/07在「維吉尼亞海灘」（Virginia Beach）盛大登場。這場免費入場的年度盛事，預計匯聚超過1千位來自不同領域的傑出女性運動員，橫跨10項運動項目，全面展現女性力量與多元風采；現場同時規劃系列精彩活動，包括現場音樂演出、免費健身課程以及名人講座等多元體驗，打造結合運動、娛樂與生活風格的全方位節慶氛圍。

紐約「新當代藝術博物館」（New Museum）於3月揭幕全新擴建計畫《New Humans: Memories of the Future》作為擴建後的開幕首展，將橫跨整棟博物館空間展出，集結超過200位藝術家與文化創意人士，透過多元媒材與觀點，探索人類未來形態與身份認同的演變，帶來一場前瞻且充滿想像力的藝術體驗。

此外，所有活動將與「2026惠特尼雙年展」（Whitney Biennial 2026）同步登場，展出來自世界盃主辦城市與各國的藝術家作品，並與 Edward Hopper、Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat 等美國經典藝術巨匠的代表作同場呈現，激盪出跨文化的藝術對話。25 歲以下觀眾全年皆可免費入館。

經典籃球表演團隊「哈林環球旅行者籃球隊」（Harlem Globetrotters）迎來創立100週年，推出紀念巡迴演出，致敬這支橫跨一世紀的傳奇歷程。本次世紀巡演將帶來一連串令人驚嘆的高難度灌籃、炫目花式技巧與充滿歡笑的互動演出，延續其結合運動與娛樂的獨特魅力，為各年齡層觀眾打造難忘的觀賞體驗。這場千載難逢的盛事，也邀請全球旅人親身感受美國體育娛樂文化中最具代表性的經典之一，見證百年傳奇的魅力與活力。

位於馬里蘭州坎伯蘭（Cumberland, Maryland）歷史市中心的山區地帶，一項活化再利用計畫為一棟長期閒置的維多利亞時期建築注入新生命。全新精品旅宿「Wills Hotel」預計於6月正式迎接首批旅客，這座三層樓、共20間客房的現代風格酒店，將成為當地首間精品飯店，特別適合規劃自行車旅行或戶外探險的旅客入住。

另一方面位於緬因州的「阿科底亞國家公園」（Acadia National Park）持續實施交通管制措施：每年05/20~10/ 25期間，前往熱門景點「Cadillac Summit Road」需提前預約車輛通行以維持交通順暢並提升旅遊品質。

太平洋西北地區（華盛頓州、奧勒岡州、愛達荷州）

愛達荷州「太陽谷」（Sun Valley）將於6月迎來全新奢華度假酒店「Observatory Sun Valley, A Viceroy Resort」。該度假村位於凱徹姆（Ketchum）市中心，設有73間客房，結合「中央愛達荷暗空保護區」（Central Idaho Dark Sky Reserve）的自然優勢，打造獨具特色的星空體驗。

華盛頓州的「雷尼爾山國家公園」以及蒙大拿州的「冰川國家公園」自2026年將不再實施分時段入園預約制度，旅客可更彈性地規劃行程，輕鬆探索壯麗自然景觀。

美國本土以外（夏威夷、波多黎各、阿拉斯加）

2026 年將是前往阿拉斯加展開難忘旅程的絕佳時機，多家郵輪品牌紛紛擴大航線與航程布局。

「麗思卡爾頓遊艇系列」（The Ritz-Carlton Yacht Collection）首次推出阿拉斯加航線；頂級郵輪品牌「水晶郵輪 」（Crystal Cruises）亦於睽違七年後重返阿拉斯加市場；「維珍郵輪」（Virgin Voyages）則以全新郵輪「輝煌女士號」（Brilliant Lady）首度進軍該區域；「公主遊輪」將以全新 Sphere 級郵輪「星辰公主號」（Star Princess）展開阿拉斯加航程；「風星郵輪」（Windstar Cruises）旗下「尋星者號」（Star Seeker）迎來其首個阿拉斯加航季。

璽寶郵輪（Seabourn Cruise Line）亦以全套房、全陽台郵輪「璽寶安可號」（Seabourn Encore）提供高端航旅體驗。MSC 地中海郵輪則首度以「詩歌號」（MSC Poesia） 進入阿拉斯加市場。「迪士尼郵輪公司」（Disney Cruise Line）則加碼航次，新增「迪士尼魔法號」（Disney Magic）與既有的「迪士尼奇妙號」（Disney Wonder）一同投入阿拉斯加航線，為旅客提供更多元的海上探索選擇。

更多美國旅遊靈感與行程規劃資訊，請參考 AmericaTheBeautiful.com

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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2026-03-28 17:54 跟著KarenW.品味人生

有時候生活忙到一個程度，真的會很想按一下暫停鍵。

不是想逃離什麼，只是想暫時離開城市的節奏一下。

不用飛出國

只要找一間可以好好放鬆的飯店，兩天一夜的小旅行，其實就很剛好。

這次我選擇入住的地方

是很多人推薦的👉礁溪老爺酒店

以前其實就常聽朋友說

如果想找 礁溪溫泉飯店推薦👇

礁溪老爺幾乎都是名單上的常客。

但真正住過之後我才發現：

它吸引人的地方，其實不是奢華。

而是一種很舒服的節奏。

其實你一到這裡，整個人就會慢下來。

抵達礁溪老爺酒店，度假的節奏好像自然就開始了

從台北出發到礁溪，其實距離很剛好。

開車大約一個小時左右，就能從城市切換到比較慢的生活步調。

如果像我沒有開車行動也很方便，搭車到礁溪轉運站或者是礁溪火車站就有免費的接駁車🚙

抵達礁溪老爺酒店時

第一個感覺其實是，嗯，空間很舒服。

整體園區被綠意包圍，建築之間的距離也很寬敞。

不像有些飯店，大廳總是很熱鬧、很匆忙。（真別說我也是住過五星飯店，但是大廳很擁擠 不舒服的⋯）

礁溪老爺的氛圍反而比較安靜，有一種遠離塵囂度假的節奏，那種感覺其實很微妙，一進門就會感受到。

好像不用刻意安排什麼行程，只要在飯店待著，就已經是一種旅行。

公共設施非常豐富，不出飯店也可以待一整天

如果要說這次入住，最讓我印象深刻的一件事。

其實是 飯店的公共設施真的很多。

很多飯店房間很漂亮，但公共空間其實不多。

但礁溪老爺完全不是這樣。

整個飯店的設施其實滿豐富的，例如：

• 戶外溫泉風呂

• 室內溫泉設施

• 游泳池

• 健身房

• 桌球與撞球空間

• 閱讀休憩區

• 兒童遊戲空間

光是戶外泳池區，就可以游泳泡溫泉、泡腳、還有我最喜歡的小魚吃腳腳👣

如果真的好好使用，其實可以在飯店待上一整天，估價還不夠用！

我自己最喜歡的是戶外溫泉區♨️

泡著溫泉

看著遠方的山景

整個人會很自然慢下來。

有時候旅行最難得的，不是跑很多景點。

而是有一段時間，可以什麼都不做，只是單純放鬆。

房間氛圍溫暖舒服，住起來很放鬆

房間整體設計，是比較溫暖的日系風格。

不是那種很誇張的設計，但整體住起來很舒服。

最讓人喜歡的就是：房間裡有溫泉浴池。

晚上泡一次

早上起床再泡一次。

套一句我朋友說的；每次來都要泡到筋都鬆掉才要回家🤣

這種放鬆的心情真的其實很簡單，就是單純的享受慢慢生活的小片刻。

一泊二食晚餐自助餐，餐點種類非常豐富

這次訂的是

很多人會選擇的 一泊二食方案。

晚餐是在飯店的雲天自助餐廳享用。

其實我吃過不少飯店Buffet

但礁溪老爺的晚餐自助餐

整體種類真的滿多的。（我真心覺得優秀。）

像是：

• 新鮮海鮮冷盤

• 各式熱食料理

• 日式料理

• 現切肉品

• 沙拉輕食

• 甜點水果區

整體吃下來會覺得：選擇很多，而且用餐空間其實滿舒服的

不是那種很吵雜的Buffet。

反而比較像是可以慢慢吃、慢慢聊天的晚餐，雖然說用餐有限制，因為是分兩個梯次吃晚餐，不過兩個小時真的吃到，我當下飽到差點出不去⋯

對我來說，一泊二食最大的優點就是，不用再思考晚餐要去哪裡。

旅行的時候，有時候少一個決定，反而更輕鬆。

早餐可以選擇雲天自助餐或岩波庭無菜單料理

隔天早餐其實滿有意思的，飯店提供兩種不同的用餐方式。

一個是在

雲天自助餐餐廳。

另一個則是在

岩波庭餐廳享用無菜單料理。

如果喜歡選擇很多

可以到雲天自助餐。

但如果想要比較安靜

岩波庭的早午餐其實也很有特色。

我自己其實滿喜歡這樣的安排。

因為每個人對早餐的期待都不同。

有人喜歡豐富

有人喜歡精緻

但礁溪老爺剛好兩種都有。

再來也是因為昨天晚上吃了自助餐，隔天的早上就是想要來點清爽精緻的料理！

這時岩波庭的早午餐對我來說就是剛剛好的選擇🙋‍♀️

為什麼礁溪老爺酒店一直是礁溪住宿推薦

這次入住之後，我其實可以理解，為什麼很多人會把它放在 礁溪住宿推薦名單裡。

它不是只有華而不實的噱頭，而是一間：很適合好好度假的地方。

公共設施夠多、餐點選擇也很多、整體空間也很舒服。

有時候旅行其實不需要太遠。

兩天一夜

泡溫泉、吃一頓好吃的晚餐

然後慢慢放空，其實就已經很療癒。

如果最近也在找：宜蘭溫泉住宿

或是想安排一趟 礁溪兩天一夜小旅行。

「礁溪老爺酒店」會是一個很不錯的選擇。

有時候生活需要的，其實只是短暫離開日常。

然後再帶著比較輕鬆的心情，回到原本的生活。

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#飯店 #五星飯店 #老爺酒店 #打卡景點 #住宿推薦

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20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

2026-03-28 21:49 卡娃思 / 開心趴趴走

一年只有20天左右的最佳觀賞期，專人照顧的花園，只在紫藤花開最美的時刻開放入園，只要花費350元，不僅可以享受花開之美，還有那鳥語花香的超自然環境，園區的環境就是會讓人放鬆，心情愉悅的什麼煩惱都離開，超值得划算。更何況20週年推出優惠方案，購買茶樹精油一瓶，可免費入園。

貴嗎？多次參訪後的心得，就是我的答案！


紫藤是需要細心照顧💕

  • 全日照、重修剪、控水分、適度施肥，
  • 需要選擇光照充足處（每日至少6小時直射光），並搭建堅固花架。
  • 紫藤是強力攀緣植物，枝條粗壯，需建立堅固的棚架、涼亭或花
  • 生長季需要水分充足，忌積水。花少或不開花ㄝ 通常是日照不足、氮肥過多或修剪不當（剪去花芽）導致。
  • 冬季落葉期進行重修剪以促進花芽分化，春季與秋季是施肥關鍵期。

🔻紫藤生長迅速，需要耐心等待（有時需3-5年成熟才大量開花）

 


從2014年第一次拜訪一號店的之後，時間過得可快，着迷紫藤花開之美，竟也超過十年了，不論是攀爬在棚架上，或是栽種在大花盆裡、種在土裡栽培的，都好看，三月天最被關注的賞花情報，追蹤官網，隨時掌握即時花況。

🔻巧遇園主分享，照顧管理紫藤花園，一年的人資費用，超過新台幣五百萬，一個人350元觀賞一次，貴嗎？看到就賺到了。

水源園區的淡水紫藤花園，不需要預約，開園時間都可以來賞花，8000坪的園區，想看多久就可以看多久，沒有限制。

🔺園區內供應有簡餐和飲品，每次來都可以待上半天，聞花香賞花，坐在戶外的休憩區放空冥想，或回到室內休憩區喝喝飲品吃吃簡餐，補給能量，悠閒中的享受。

🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。
🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。

🔻販賣部裡書法展，是賴文鏗園主個人分享專區，常見有興趣的遊客，好奇的問，這是園主親筆書寫的嗎？沒錯的！

觀察來到園區的遊客族群有團旅、小團體、個人自由行的都有，全年齡的成年人都有，拍照中擺拍時更是笑聲連連，快樂賞花行！

延伸閱讀

浪漫紫藤花已開，賞花仙子動作要快【淡水紫藤花園】












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#動作 #淡水 #茶樹精油 #打卡景點 #紫藤花海

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2026-03-25 15:26 Rhsuan

最近在朋友的分享中，被阿里山隙頂一間新開幕的莊園民宿璦勒芬莊園民宿」默默燒到，位置就在以前常追雲海的路線附近。樂爸就趁著假期跟朋友約一約來到阿里山放風啦～璦勒芬莊園民宿 位於隙頂生力農場後側，從阿里山公路轉進小巷，短短約 50 公尺，即可看見佇立在山景之中的民宿。



一下車就被眼前的山嵐美景吸引而拍起照，熱情的小管家上前招呼，原來民宿莊園取名為「璦勒芬」，正是源自藏匿於右前方這座外型神似大象的「象山」。


璦勒芬莊園民宿的外觀相當有設計感與質感，能在這充滿茶香、雲海主題的隙頂民宿區，且鄰近阿里山英迪格酒店落腳，更讓人期待它有所自信能展現自己的獨特魅力。




一樓是接待大廳兼品茶區，聽說未來還會規劃交誼廳與更多娛樂設施。現場提供的茶葉來自生力農場，35 年種茶資歷、獲獎紀錄一字排開，對愛喝茶的人來說，入住期間大概會直接把一樓當成第二個房間（笑）。


從大廳到民宿外觀的設計都能感受到，璦勒芬莊園民宿刻意留白了許多空間，並大量運用大片玻璃，引入自然光線，讓整體視野更加通透，同時把周圍的山嵐景色完整保留下來。這樣被自然包圍的空間感，大概正是現在大家最嚮往的自然系度假氛圍吧。




 

完成 check in及簡單介紹後，我們其實是直接被帶往頂樓，而在接下來的入住期間，絕大多數時間也都待在頂樓活動。有別於我們入住其它旅宿多只把重點放在大廳或房間，璦勒芬莊園民宿似乎把亮點藏在更高的地方——先在這裡賣個關子，接下來就來開箱樂爸今天入住的房間吧！


今天入住的房型除了基本的開放式掛衣區、迷你吧、浴廁空間與戶外浴缸外，還多了一個讓樂樂一看到就失心瘋的小塌塌米區，完全是他的最愛，直接樂歪（笑）。其實這間房是大家抽鑰匙決定的，沒想到運氣這麼好 XD。更貼心的是，管家早早就把浴巾摺成可愛的大象造型，迎接入住的旅客，第一眼就讓人心情大好。



小塌塌米空間還配有高檔音響，本以為這個空間會是樂爸與樂樂入住期間常待之處，殊不知......繼續賣關子，不過我們也在這裡迎接隔日的日出。



房內所有的東西都可以免費使用，也多以阿里山在地產品為主。


一走進房內，滿滿的高規格設備真的讓人小小驚訝了一下，從飲用水、衛浴設備、吹風機、垃圾桶，到床頭的燈光與電源配置等等，每個細節都感受得到非常用心提供奢華的度假感。房內配備了高檔音響、飲水機、吹風機與感應式免治馬桶，而最特別的是，衛浴設備竟然可以在進入浴室前，就先於外部以電子面板調整水溫，這種設計還真的是第一次遇到。







 


木造細節處處到位，邊角還貼心做了消邊設計，細節控(龜毛的樂爸)忍不住讚嘆這份用心。



加碼分享友人的家庭房及無障礙房，以及縮水機!? 連脫水機都使用滾筒！！





頂樓，我們大部分的時間都膩在這，這裡有2台按摩椅，餐廳，而戶外有無邊際戲水池、蒸氣室等設施，並提供食物、飲料等等，所有的東西都是免費使用。

璦勒芬莊園民宿，入住是提供一泊二食(下午茶及早餐)以及頂樓所有餐點都是免費享用，所以會有非常多住客在這裡聊天


啤酒、可樂、雪碧、豆漿、鮮奶、果汁、優格都是自取，還有提供阿里山當地茶種飲品

 



下午茶時間這裡會有甜點師，為大家客製化專屬的水果、蛋糕甜點。



很特別的留窗空間，看出去是整片茶園。



到了傍晚時分，二延平步道的夕陽落下，這裡的天空雲彩也會隨之變化，整個氛圍又是另一種浪漫的感覺，我們就在這裡等待傍晚用餐才離開前往餐廳。



隔日的早餐也在同一空間享用，陽光灑落，帶來另一種溫暖寧靜的感受，餐點大部分都是在地食蔬或食材。




用餐時剛好看到一幕美景，山嵐雲霧繚繞，「太美了！」立馬拿起相機捕捉，整個感覺有點像在日月潭，只想靜靜坐在這裡好好享受。


用完餐，太陽高昇，眼前景致又是另一種清新、開闊的感受，我們就在這裡又坐到了退房前(喝飲料喝回本 XD)~



戶外的戲水池也是一大亮點，規劃有深有淺，小朋友玩水也不用擔心。同行的夥伴還自備了造型泳圈，整個玩得不亦樂乎。在這片寬敞又舒服的環境裡戲水，放空的感覺簡直是一大享受，最後面則是蒸氣室，可惜這次沒使用到~



以上就是簡單的璦勒芬莊園民宿分享，來這裡度假可以看夕陽、看雲海、看日出、看星空銀河，而我們晚餐就直接前往生力農場吃團餐，吃完繼續前往頂樓泡茶聊天~，有時間也來體驗一趟什麼事都不用作的度假吧！附上夜間照片~



 

















Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#民宿 #阿里山

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