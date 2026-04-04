2026-04-04 18:58 女子漾／編輯周意軒
2026春季甜點新戰場！英格莉莉花園鬆餅免費送＋杏桃焙茶季回歸，5大亮點一次看
從信義區全新登場的花園系鬆餅，到日本同步爆紅的焙茶甜點，兩大人氣品牌同時出擊，直接把春季下午茶升級成話題焦點。這一波不只講求好吃，更是把拍照氛圍、約會質感、社群打卡一次拉滿。想找一間可以和姊妹悠閒聊天、同時吃鹹食又能享受甜點的聚會地點，這兩家絕對是近期最值得筆記收藏的選擇。
英格莉莉7週年開新店，信義區打造花園秘境空間
英倫甜點品牌 Engolili 英格莉莉迎來7週年，全台第7間門市正式進駐統一時代百貨台北店，並以花園秘境為主題打造全新空間。近百席座位搭配自然植栽與明亮設計，在信義區高壓節奏中，刻意留下一段可以慢下來的用餐節奏。從試營運到正式開幕，品牌不只在空間設計上升級，也同步推出限定甜點與完整套餐，明顯鎖定約會系甜點與打卡系餐廳族群。
話題爆表「熔岩鬆餅塔」登場 開幕首週免費吃
這次最具討論度的，就是統一時代店限定推出的「花園秘境熔岩鬆餅塔」。不同於傳統鬆餅靜態擺盤，這款甜點主打流動感視覺，以特調熔岩鮮奶油從鬆餅塔頂傾瀉而下，再搭配繽紛花果點綴，不只口感層次豐富，視覺效果也直接拉滿，開幕期間推出免費活動：
4/4–4/10 單點兩份主餐，即可免費獲得鬆餅塔
每日限量60份，送完為止
同步搭配排隊與訂位雙軌名額
雙人套餐升級
除了甜點，英格莉莉這次也強化整體餐桌體驗，推出花園秘境雙人套餐。主食亮點包含羅勒燒烤雞腿燉飯與旭日番茄燒烤牛排義大利麵，前者以青醬慢火熬煮，米芯吸附香氣，搭配外酥內嫩雞腿排；後者則用番茄奶油醬結合嫩煎牛排，整體走濃郁但不膩的風格。搭配飲品與甜點，整體從鹹食到甜點形成完整節奏，明顯朝儀式感用餐設計。
杏桃鬆餅屋焙茶季登場 日本同步療癒系甜點
來自日本原宿貓街的人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」，在3、4月也端出全新質感焙茶季限定菜單，把靜岡焙茶融入經典鬆餅與飲品之中，整體風味更顯細膩溫潤。這次主打低咖啡因、低單寧的焙茶特色，少了刺激感，多了一種柔順回甘的層次，不論是午後想來點療癒甜食，還是晚上想喝杯不影響睡眠的暖飲，都剛剛好。
厚鬆餅、薄鬆餅雙路線 打造茶香層次感
本次焙茶季主打三款核心甜點與兩款飲品，從口感到風味都有明確區隔。焙茶鮮奶油薄鬆餅走的是Q彈路線，搭配北海道鮮奶油與焙茶醬，層次輕盈；厚鬆餅則主打4公分厚實口感，類似熱海綿蛋糕，吃起來更扎實濃郁。而回歸的焙茶蒙布朗鬆餅，則用白豆沙結合焙茶，擠出細緻線條，強調視覺與風味同步堆疊。飲品部分則以熱焙茶歐蕾與焙茶起司奶蓋歐蕾做冷熱對比，一個溫潤、一個鹹甜交錯，補足整體甜點體驗。