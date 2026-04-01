週末飛一趟香港迪士尼！在夢幻國度待上一整天，真的超療癒～

還在猶豫香港迪士尼怎麼玩最順嗎？香港迪士尼樂園在2025年6月迎來了盛大的「20週年慶典」，從週年巡遊到360度光影的壓軸夜間表演，處處充滿期間限定的驚喜。為了讓台灣遊客能輕鬆出發，FunTime小編特別整理了這份2026最新版香港迪士尼攻略。只要收藏這篇，就能幫你省去排隊煩惱，在魔法國度裡開啟一場質感滿分的迪士尼之旅！

香港迪士尼米奇圖案。圖／IG, kikidin429

看詳細全文連結：【2026香港迪士尼攻略】20週年、預約流程、八大園區懶人包！

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香港迪士尼交通資訊

迪士尼線車廂。圖／FunTime小編群

港鐵（MTR）：搭乘機場快線或東涌線至「欣澳站」→轉乘迪士尼線至「迪士尼站」。

巴士：香港迪士尼提供本地巴士、跨境巴士往返市區，時間票價請參考香港迪士尼官網。

計程車：從香港機場搭乘20分鐘即可抵達迪士尼。

自駕：自行開車也可查看官方提供的路線指引。

期間限定活動：香港迪士尼20周年慶典

如果你計畫在近幾個月入園，那你非常幸運！香港迪士尼樂園從去年6月底開始就在慶祝20週年，預計活動時間為期一年，整座樂園都籠罩在濃厚的慶祝氛圍中，共有三場限定表演。

樂園史上最大型全新「迪士尼好友巡遊派對」

迪士尼好友巡遊派對。圖／FunTime小編群

是香港迪士尼開幕以來規模最宏大的一次表演，表演時間長達30分鐘，除了經典領軍的米奇、米妮，焦點還有初次登場的驚喜角色：來自《動物方城市》那位最愛甜甜圈的警員「洪金豹」，看到他圓滾滾又療癒的模樣出現在大街上，絕對會讓全場快門聲停不下來。

小編小提醒：建議提前在巡遊路線旁卡位（推薦美國小鎮大街附近），是捕捉眾多迪士尼角色同框的最佳時機。

全新周年限定「迪士尼好友Live：城堡派對」

迪士尼好友Live：城堡派對。圖／IG, zongjiewan

位於奇妙夢想城堡舞台的表演，是20週年的核心亮點之一，表演約15分鐘，現場響起20周年主題曲搭配巨大的LED屏幕、飄浮在空中的巨型氣球與色彩繽紛的慶典旗幟，米奇與好友、達菲與好友，以及優雅的迪士尼公主們集體換上20周年專屬主題服裝，在舞台上與大家同歡同唱。

小編小提醒：如果想拍到角色與城堡同框的絕美畫面，建議在開演前20分鐘抵達城堡正前方的觀賞區。

樂園最盛大夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」

星空派對。圖／FunTime小編群

作為閉園前的壓軸重頭戲，這場表演將「奇妙」二字發揮到了極致。隨著《仙履奇緣》中的仙女教母魔杖隨手一揮，璀璨的魔法光影瞬間從城堡延伸至整條美國小鎮大街，加入了大規模的無人機與高科技投影設備，打造出360°的視覺沉浸，近30分鐘的夜間演出，融合了震撼煙火與炫目燈光，為這趟迪士尼之旅畫上完美的句點。

小編小提醒：由於光影延伸到了美國小鎮大街，如果沒擠進城堡正前方也不要灰心！在大街的中後段也能欣賞到無人機與投影全景的震撼層次感喔！

香港迪士尼主題園區

香港迪士尼地圖。

香港迪士尼樂園目前由八大主題園區組成，除了有全球首創、超人氣的《魔雪奇緣》世界，還有迷離莊園與灰熊山谷等經典區域，每個園區都擁有獨特的奇幻氛圍與必玩設施，以下就跟著FunTime小編一起探索各園區的魅力所在！

魔雪奇緣世界

魔雪奇緣世界。圖／FunTime小編群

全球首座以《魔雪奇緣》為主題的園區，必衝「魔雪奇幻之旅」的木船漂流與「雪嶺滑雪橇」的過山車，一秒進入阿德爾王國！

熱門必玩設施：魔雪奇幻之旅、雪嶺滑雪橇

探險世界

探險世界。圖／IG, tiff__daily

以原始森林和異國風情為主題，必看震撼的「獅子王慶典」歌舞劇和搭乘探險船，深入熱帶雨林展開水上冒險並感受非洲草原的生命力。

熱門必玩設施：森林河流之旅

幻想世界

幻想世界。圖／IG, zongjiewan

經典夢幻的迪士尼童話區，擁有浪漫的「奇妙夢想城堡」與「小熊維尼歷險之旅」都在這裡。

熱門必玩設施：小熊維尼歷險之旅、小小世界。

香港迪士尼特色美食和餐廳

角色造型點心

迪士尼角色點心。圖／FunTime小編群

來到迪士尼，相機絕對比胃還要忙！除了夏天人手一支的「米奇造型冰棒」，以及香氣撲鼻、淋上鮮奶油超好拍的「米奇大頭鬆餅」外，也別忘了到美國小鎮大街尋找不定期推出的「角色造型甜甜圈」，或是在魔雪奇緣世界品嚐充滿充滿夢幻氛圍的主題甜點，這些外型精緻的療癒系點心，絕對是這趟奇妙旅程中最吸睛的拍照標配。

晶荷軒

晶荷軒。圖／klook

位於香港迪士尼樂園酒店，這裡以精緻的粵菜聞名，最吸睛的莫過於需提前預訂的「迪士尼造型點心」，從三眼怪小饅頭到各類超萌角色造型，精緻程度讓人捨不得動筷。

香港迪士尼園區酒店

香港迪士尼住宿地圖。

想要擁有最完整的迪士尼體驗，住在園區內絕對是首選！不僅能享有專屬入園通道，還能完全沉浸在迪士尼的夢幻氛圍中，目前香港迪士尼園區內共有三家特色迥異的酒店。

香港迪士尼樂園酒店

香港迪士尼樂園酒店。圖／agoda

步入維多利亞式的華麗建築，宛如置身於皇室宮殿。若你是達菲與好友的忠實粉絲，千萬不能錯過期間限定的主題房間！房內佈滿了各種達菲與好友的裝飾，有立體賀卡、隨行杯、杯套、毛氈及氣球等多款專屬限定小物，讓你退房後能將這份可愛回憶通通帶回家收藏。

迪士尼好萊塢酒店

迪士尼好萊塢酒店。圖／agoda

飯店完美結合了濃厚的好萊塢電影元素與裝飾藝術風格，踏進大廳就像穿越回大銀幕的黃金年代。除了處處可見的經典動畫彩蛋與米奇米妮元素，這裡更有專為超級英雄迷打造的漫威主題房型，是熱愛美式復古風與電影藝術旅人的夢幻首選。

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