2026-04-04 09:04 旅遊經
桃園彩色海芋季 賞花攻略！
桃園彩色海芋季 賞花攻略！
【旅遊經 洪書瑱報導】
「2026桃園彩色海芋季」已於大園溪海休閒農業區登場，相關活動至4月12日止，活動以「園夢奇芋記」為主題，由於適逢彩芋季邁入第10年，活動規模明顯增加，除種植逾6萬5,000株彩色海芋外，現場亦搭配小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉，並設置約6,000平方公尺、12萬株波斯菊花海，整體花海景緻繽紛壯麗，加上8座裝置藝術，不僅為活動增加亮點，也展現了桃園的城市活力！
現場有6萬5,000株彩色海芋
彩色海芋有不同花色
現場亦搭配小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉
現場亦搭配小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉
燈會移置
燈會移置
花海地景
桃園市長張善政表示，今年活動特別結合「樂天桃猿（Rakuten Monkeys）」棒球文化，將應援元素融入。活動將球場應援氛圍延伸至花海，園區不僅有樂天桃猿吉祥物「Rocky」與「猿氣小子」驚喜亮相，更設置「大聖花園」、「勝利飛船」等8大主題裝置藝術。
※.8大主題裝置藝術：
一、《大聖花園》：為今年桃園彩芋季景觀裝置「最大」亮點，作品結合了「地方農特產」、「運動文化」與「沉浸式花卉」為核心理念，建構出一處適合全家大小遊憩的夢幻場域。其中最吸睛的莫過於核心主題「榮耀與勝利的殿堂」，設計團隊以樂天桃猿吉祥物「大聖」為主角，手舉象徵「BEST」的冠軍獎盃站立於綠意丘陵前，打造成花果山場景，將桃園強烈的職棒屬性與地標景觀結合，展現對勝利的追求與城市榮耀。
大聖花園
二、《勝利飛船》：呼應棒球場的勝利小飛機，由「氣小子」駕駛載滿能量 。
勝利飛船
三、《園夢特快車》：展示日本職棒金手套獎盃及桃園農產「大賀米」，其獎盃凝聚了桃園農人的汗水與堅持。
四、《孩時夢想》：桃園吉祥物「ㄚ桃園哥」與樂天「大聖」、「氣小子」化身海芋精靈 。
五、《豐收交響曲》：將西瓜、香瓜、地瓜、小麥等農產轉化為音符精靈 。
六、《園温暖的夢》：以彩色海芋編織而成的拱門，成為純潔與幸福的守護，在拱門下感受大地的温暖擁抱！
七、《夢想巴士》：去年最吸睛的人氣巴士回來了!今年車身換上亮眼新裝，巴士不僅是一件別具用心的藝術傑作，更載滿了溪海的故事。
夢想巴士
八、《園未來的夢》：以明信片的造型呈現，把繽紛季節寄給明天的你，邀請定格專屬於您的永恆。
園未來的夢
桃園彩色海芋季活動期間，除了花海與藝術裝置外，清明兒童連假期間之4 月 3 日至 5 日將邀請「天馬戲創作劇團」、「YOYO 家族（柳丁哥哥、櫻桃姐姐）」及「咖哩玩劇團」等親子演出 。另，假日指定時段在服務台或樂天桃園棒球場，憑「花海打卡」及「中職 37 年樂天主場門票」兌換外，假日也將舉行「摺疊拍拍扇」DIY手作體驗，每場限量 50 份，需預約 。除此之外，還有APP 集章抽獎，凡下載「桃園市民卡 APP」完成展區集章任務，可獲得「園夢勳章」並參加抽獎 。
除了至大園溪海休閒農業區欣賞花海外，亦可規劃周邊農場體驗（需預約）──
◎.林園居農場：提供蘿蔔糕、韓式醃蘿蔔 DIY 。
◎.一級棒農場：包含園區導覽、認識動物及烤布蕾體驗 。
◎.和春花卉農場：香草植物介紹與品茗 。
◎.陽榮休閒農場：製作鹹鴨蛋、採摘蔬果與魚蝦同樂 。
◎.豐舟農園：大人味·香草尋味之旅，僅限 18 歲(含)以上報名參加。
提醒民眾，活動期間聖德北路與田溪路實施平假日不同的管制措施，部分路段禁止汽機車進入或停車，請用路人多行注意。
以上圖片：桃園市農業局提供