2026-04-01 08:01 卡娃思 / 開心趴趴走
二公里火紅木棉，花開時節壯觀裝扮【雲林虎尾木棉道】(散步趣雲林）
散步趣雲林，會讓心情和動作都慢下來
三月的春天，總會想離開熟悉快節奏的台北，散步趣雲林，賞花的季節，高鐵一日遊能如願，觀賞過紫花系的許願藤（錫葉藤）和苦楝樹屋希望鳥巢，接續的是熱情奔放的木棉花，雲林有最美木棉花隧道，是知名熱拍打卡熱點，在木棉花季進入尾聲前親臨觀賞，很開心。
最美木棉花道，花兒盛開時，火紅隧道迷人！🫠
- 綿延兩公里的花海隧道
- 路兩側形成整齊的樹列
- 木棉花開盛開時節，宛如被火焰點亮的火紅隧道
中南部木棉花季，最佳觀賞的盛開期大多在三月初到中旬之間的時間，北部的就要晚1~2週。這次在三月下旬拜訪時，知道花開滿樹盛況已過，依然想看中部木棉花開，看著新長的葉子還不多，木棉花持續開著花，三月底的這時刻依然有可觀賞之處，木棉道之美的詩意，盡在旅人的心裡。
木棉紅，紅如火豔如霞
豔橘怒放，通往幸福美的筆直花道
沒有彎彎曲曲，沒有綠葉，火紅花兒高掛，熱情花海🫠
🔺兩側木棉形成的人行道，掉落的木棉花看似不多，也大多是新鮮的落花，遇見在地人說：「這裡每天都有來打掃的，花落滿地時，行人走在其中確實是很容易絆倒的，就有人曾經因為踩踏在落花而滑跤過。」
🔻這是木棉花苞還是果子呢？看來像花苞⋯應該就是花苞，結果的時間大多在五六月。
關於木棉
- 台灣在1645年引入，原產印度、馬來群島和菲律賓 群島，廣泛分佈於熱帶地區因樹形優美和花色紅艷而被普遍栽植，是常見的行道樹。
- 木棉因為樹形高大挺拔， 開花紅艷壯麗，又被稱為英雄樹，可以稱作飄洋過海的英雄。
- 四季展現不同風情：春天一樹橙紅、夏天綠葉成蔭、秋天枝葉蕭瑟、冬天禿枝寒樹
🔺🔻在木棉花道隧道觀賞加上拍照，停留了半個小時，之後前往苦楝秘境，開著租用的車，行經在虎尾縣道，沿途田野風光太迷人也迷我，而縣道的行道樹排列整齊的矗立道路兩旁，認得的就有花開淺紫的苦楝樹、花兒火紅的雞罐莿桐、一年四季不同色變化的台灣欒樹和小葉欖仁，還有我不知名的開著黃色花朵的，美景無限延伸，加上路寬車少，開著車很享受。
🔻香蕉田的風景也很特別，香蕉樹容易被風吹倒，每一棵都是靠著防風柱筆直的生長。當蕉苗長至 1.2 公尺以上或抽穗後，需用塑膠繩將假莖固定在防風支柱上。這裡看到的防風柱材質有二種，一種是用竹竿，另一種是鐵製。靠著鐵製支柱的香蕉樹應該比較不會被強風吹倒，我是這麼的認為。
雲林的農產品最有名的是“蒜”和“花生”，現在是蒜頭收成季節，路邊就看得到收割的田野風景。每到這個季節，台北的菜市場就會出現“雲林新鮮蒜頭的攤位”，產地收成印象進海裡了。
遠遠看見前方右側岔路惠來橋旁有花開的洋紅色風鈴木，橋的另一側是太陽能光電板，綠能與自然的對比，田野另類風景。
道路轉角處遇見門戶大開的漂亮像神壇的天主教堂，駕車玩樂的卡娃思總會忘記，乾淨的化妝間借用解放一下，舒服多了，沿路都是農田還真不方便耶😣
觀賞雲林最美的木棉花道，更認識雲林了，也更喜歡，高鐵一日遊雲林，很輕鬆的散步趣，回到高鐵站時還真的是依依不捨，走在虎尾綠園道上，懶得拍照了，手機記錄一下，陶醉中享受所有的美好！
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