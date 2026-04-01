二公里火紅木棉，花開時節壯觀裝扮【雲林虎尾木棉道】(散步趣雲林）

2026-04-01 08:01 卡娃思 / 開心趴趴走

散步趣雲林，會讓心情和動作都慢下來

三月的春天，總會想離開熟悉快節奏的台北，散步趣雲林，賞花的季節，高鐵一日遊能如願，觀賞過紫花系的許願藤（錫葉藤）苦楝樹屋希望鳥巢，接續的是熱情奔放的木棉花，雲林有最美木棉花隧道，是知名熱拍打卡熱點，在木棉花季進入尾聲前親臨觀賞，很開心。

最美木棉花道，花兒盛開時，火紅隧道迷人！🫠

  • 綿延兩公里的花海隧道
  • 路兩側形成整齊的樹列
  • 木棉花開盛開時節，宛如被火焰點亮的火紅隧道

中南部木棉花季，最佳觀賞的盛開期大多在三月初到中旬之間的時間，北部的就要晚1~2週。這次在三月下旬拜訪時，知道花開滿樹盛況已過，依然想看中部木棉花開，看著新長的葉子還不多，木棉花持續開著花，三月底的這時刻依然有可觀賞之處，木棉道之美的詩意，盡在旅人的心裡。

木棉紅，紅如火豔如霞

豔橘怒放，通往幸福美的筆直花道

沒有彎彎曲曲，沒有綠葉，火紅花兒高掛，熱情花海🫠

🔺兩側木棉形成的人行道，掉落的木棉花看似不多，也大多是新鮮的落花，遇見在地人說：「這裡每天都有來打掃的，花落滿地時，行人走在其中確實是很容易絆倒的，就有人曾經因為踩踏在落花而滑跤過。」

🔻這是木棉花苞還是果子呢？看來像花苞⋯應該就是花苞，結果的時間大多在五六月。

關於木棉

  • 台灣在1645年引入，原產印度、馬來群島和菲律賓 群島，廣泛分佈於熱帶地區因樹形優美和花色紅艷而被普遍栽植，是常見的行道樹。
  • 木棉因為樹形高大挺拔， 開花紅艷壯麗，又被稱為英雄樹，可以稱作飄洋過海的英雄。
  • 四季展現不同風情：春天一樹橙紅、夏天綠葉成蔭、秋天枝葉蕭瑟、冬天禿枝寒樹

🔺掉落在地的木棉花，裝扮了綠草、綠地，紅花綠葉亮眼奪目！（影像拼貼，卡娃思）
🔺掉落在地的木棉花，裝扮了綠草、綠地，紅花綠葉亮眼奪目！（影像拼貼，卡娃思）

🔺道路兩旁苦楝樹
🔺道路兩旁苦楝樹

🔺🔻在木棉花道隧道觀賞加上拍照，停留了半個小時，之後前往苦楝秘境，開著租用的車，行經在虎尾縣道，沿途田野風光太迷人也迷我，而縣道的行道樹排列整齊的矗立道路兩旁，認得的就有花開淺紫的苦楝樹、花兒火紅的雞罐莿桐、一年四季不同色變化的台灣欒樹和小葉欖仁，還有我不知名的開著黃色花朵的，美景無限延伸，加上路寬車少，開著車很享受。

🔺花開火紅色的雞罐莿桐的行道樹。
🔺花開火紅色的雞罐莿桐的行道樹。

🔻香蕉田的風景也很特別，香蕉樹容易被風吹倒，每一棵都是靠著防風柱筆直的生長。當蕉苗長至 1.2 公尺以上或抽穗後，需用塑膠繩將假莖固定在防風支柱上。這裡看到的防風柱材質有二種，一種是用竹竿，另一種是鐵製。靠著鐵製支柱的香蕉樹應該比較不會被強風吹倒，我是這麼的認為。

雲林的農產品最有名的是“蒜”和“花生”，現在是蒜頭收成季節，路邊就看得到收割的田野風景。每到這個季節，台北的菜市場就會出現“雲林新鮮蒜頭的攤位”，產地收成印象進海裡了。

🔺玉米、成熟待收成蒜頭、生長中綠色蒜頭
🔺玉米、成熟待收成蒜頭、生長中綠色蒜頭

遠遠看見前方右側岔路惠來橋旁有花開的洋紅色風鈴木，橋的另一側是太陽能光電板，綠能與自然的對比，田野另類風景。

道路轉角處遇見門戶大開的漂亮像神壇的天主教堂，駕車玩樂的卡娃思總會忘記，乾淨的化妝間借用解放一下，舒服多了，沿路都是農田還真不方便耶😣

觀賞雲林最美的木棉花道，更認識雲林了，也更喜歡，高鐵一日遊雲林，很輕鬆的散步趣，回到高鐵站時還真的是依依不捨，走在虎尾綠園道上，懶得拍照了，手機記錄一下，陶醉中享受所有的美好！

圖：高鐵雲林站周邊道路，行道樹之美！
圖：高鐵雲林站周邊道路，行道樹之美！

圖：高鐵雲林站
圖：高鐵雲林站

🔺圖：高鐵彰化、苗栗和台中之間列車行進間黃昏風景
🔺圖：高鐵彰化、苗栗和台中之間列車行進間黃昏風景

延伸閱讀

台版天空之城雲林莿桐鄉【樹仔腳堤防步道＿苦楝樹屋希望鳥巢】&【虎尾綠園道】

錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#台北 #賞花 #花海 #散步趣 #高鐵出遊 #木棉花道

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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[嘉義住宿]阿里山隙頂住宿首選，房內欣賞日出雲海、無邊際泳池、頂樓放空、奢華度假｜璦勒芬莊園民宿

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2026-03-25 15:26 Rhsuan

最近在朋友的分享中，被阿里山隙頂一間新開幕的莊園民宿璦勒芬莊園民宿」默默燒到，位置就在以前常追雲海的路線附近。樂爸就趁著假期跟朋友約一約來到阿里山放風啦～璦勒芬莊園民宿 位於隙頂生力農場後側，從阿里山公路轉進小巷，短短約 50 公尺，即可看見佇立在山景之中的民宿。



一下車就被眼前的山嵐美景吸引而拍起照，熱情的小管家上前招呼，原來民宿莊園取名為「璦勒芬」，正是源自藏匿於右前方這座外型神似大象的「象山」。


璦勒芬莊園民宿的外觀相當有設計感與質感，能在這充滿茶香、雲海主題的隙頂民宿區，且鄰近阿里山英迪格酒店落腳，更讓人期待它有所自信能展現自己的獨特魅力。




一樓是接待大廳兼品茶區，聽說未來還會規劃交誼廳與更多娛樂設施。現場提供的茶葉來自生力農場，35 年種茶資歷、獲獎紀錄一字排開，對愛喝茶的人來說，入住期間大概會直接把一樓當成第二個房間（笑）。


從大廳到民宿外觀的設計都能感受到，璦勒芬莊園民宿刻意留白了許多空間，並大量運用大片玻璃，引入自然光線，讓整體視野更加通透，同時把周圍的山嵐景色完整保留下來。這樣被自然包圍的空間感，大概正是現在大家最嚮往的自然系度假氛圍吧。




 

完成 check in及簡單介紹後，我們其實是直接被帶往頂樓，而在接下來的入住期間，絕大多數時間也都待在頂樓活動。有別於我們入住其它旅宿多只把重點放在大廳或房間，璦勒芬莊園民宿似乎把亮點藏在更高的地方——先在這裡賣個關子，接下來就來開箱樂爸今天入住的房間吧！


今天入住的房型除了基本的開放式掛衣區、迷你吧、浴廁空間與戶外浴缸外，還多了一個讓樂樂一看到就失心瘋的小塌塌米區，完全是他的最愛，直接樂歪（笑）。其實這間房是大家抽鑰匙決定的，沒想到運氣這麼好 XD。更貼心的是，管家早早就把浴巾摺成可愛的大象造型，迎接入住的旅客，第一眼就讓人心情大好。



小塌塌米空間還配有高檔音響，本以為這個空間會是樂爸與樂樂入住期間常待之處，殊不知......繼續賣關子，不過我們也在這裡迎接隔日的日出。



房內所有的東西都可以免費使用，也多以阿里山在地產品為主。


一走進房內，滿滿的高規格設備真的讓人小小驚訝了一下，從飲用水、衛浴設備、吹風機、垃圾桶，到床頭的燈光與電源配置等等，每個細節都感受得到非常用心提供奢華的度假感。房內配備了高檔音響、飲水機、吹風機與感應式免治馬桶，而最特別的是，衛浴設備竟然可以在進入浴室前，就先於外部以電子面板調整水溫，這種設計還真的是第一次遇到。







 


木造細節處處到位，邊角還貼心做了消邊設計，細節控(龜毛的樂爸)忍不住讚嘆這份用心。



加碼分享友人的家庭房及無障礙房，以及縮水機!? 連脫水機都使用滾筒！！





頂樓，我們大部分的時間都膩在這，這裡有2台按摩椅，餐廳，而戶外有無邊際戲水池、蒸氣室等設施，並提供食物、飲料等等，所有的東西都是免費使用。

璦勒芬莊園民宿，入住是提供一泊二食(下午茶及早餐)以及頂樓所有餐點都是免費享用，所以會有非常多住客在這裡聊天


啤酒、可樂、雪碧、豆漿、鮮奶、果汁、優格都是自取，還有提供阿里山當地茶種飲品

 



下午茶時間這裡會有甜點師，為大家客製化專屬的水果、蛋糕甜點。



很特別的留窗空間，看出去是整片茶園。



到了傍晚時分，二延平步道的夕陽落下，這裡的天空雲彩也會隨之變化，整個氛圍又是另一種浪漫的感覺，我們就在這裡等待傍晚用餐才離開前往餐廳。



隔日的早餐也在同一空間享用，陽光灑落，帶來另一種溫暖寧靜的感受，餐點大部分都是在地食蔬或食材。




用餐時剛好看到一幕美景，山嵐雲霧繚繞，「太美了！」立馬拿起相機捕捉，整個感覺有點像在日月潭，只想靜靜坐在這裡好好享受。


用完餐，太陽高昇，眼前景致又是另一種清新、開闊的感受，我們就在這裡又坐到了退房前(喝飲料喝回本 XD)~



戶外的戲水池也是一大亮點，規劃有深有淺，小朋友玩水也不用擔心。同行的夥伴還自備了造型泳圈，整個玩得不亦樂乎。在這片寬敞又舒服的環境裡戲水，放空的感覺簡直是一大享受，最後面則是蒸氣室，可惜這次沒使用到~



以上就是簡單的璦勒芬莊園民宿分享，來這裡度假可以看夕陽、看雲海、看日出、看星空銀河，而我們晚餐就直接前往生力農場吃團餐，吃完繼續前往頂樓泡茶聊天~，有時間也來體驗一趟什麼事都不用作的度假吧！附上夜間照片~



 

















Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#民宿 #阿里山

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20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

2026-03-28 21:49 卡娃思 / 開心趴趴走

一年只有20天左右的最佳觀賞期，專人照顧的花園，只在紫藤花開最美的時刻開放入園，只要花費350元，不僅可以享受花開之美，還有那鳥語花香的超自然環境，園區的環境就是會讓人放鬆，心情愉悅的什麼煩惱都離開，超值得划算。更何況20週年推出優惠方案，購買茶樹精油一瓶，可免費入園。

貴嗎？多次參訪後的心得，就是我的答案！


紫藤是需要細心照顧💕

  • 全日照、重修剪、控水分、適度施肥，
  • 需要選擇光照充足處（每日至少6小時直射光），並搭建堅固花架。
  • 紫藤是強力攀緣植物，枝條粗壯，需建立堅固的棚架、涼亭或花
  • 生長季需要水分充足，忌積水。花少或不開花ㄝ 通常是日照不足、氮肥過多或修剪不當（剪去花芽）導致。
  • 冬季落葉期進行重修剪以促進花芽分化，春季與秋季是施肥關鍵期。

🔻紫藤生長迅速，需要耐心等待（有時需3-5年成熟才大量開花）

 


從2014年第一次拜訪一號店的之後，時間過得可快，着迷紫藤花開之美，竟也超過十年了，不論是攀爬在棚架上，或是栽種在大花盆裡、種在土裡栽培的，都好看，三月天最被關注的賞花情報，追蹤官網，隨時掌握即時花況。

🔻巧遇園主分享，照顧管理紫藤花園，一年的人資費用，超過新台幣五百萬，一個人350元觀賞一次，貴嗎？看到就賺到了。

水源園區的淡水紫藤花園，不需要預約，開園時間都可以來賞花，8000坪的園區，想看多久就可以看多久，沒有限制。

🔺園區內供應有簡餐和飲品，每次來都可以待上半天，聞花香賞花，坐在戶外的休憩區放空冥想，或回到室內休憩區喝喝飲品吃吃簡餐，補給能量，悠閒中的享受。

🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。
🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。

🔻販賣部裡書法展，是賴文鏗園主個人分享專區，常見有興趣的遊客，好奇的問，這是園主親筆書寫的嗎？沒錯的！

觀察來到園區的遊客族群有團旅、小團體、個人自由行的都有，全年齡的成年人都有，拍照中擺拍時更是笑聲連連，快樂賞花行！

延伸閱讀

浪漫紫藤花已開，賞花仙子動作要快【淡水紫藤花園】












卡娃思 / 開心趴趴走

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#動作 #淡水 #茶樹精油 #打卡景點 #紫藤花海

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2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略一次看

2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略一次看

2026-03-27 16:03 旅遊經


2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略，圖為學甲蜀葵花文化節01(學甲區公所提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

一連四天4/3（週五）至4/6（週一）的清明兒童連假即將來臨，隨著春意盎然、百花齊放，臺南府城春季真可說多元精彩，臺南各地花景陸續綻放，營造出豐富多元的春日氛圍，可賞花、市集、美食與藝文展演等，適合民眾規劃一場輕鬆愜意的春日小旅行。

一、花見春日好時光賞花遊──

 

※.學甲蜀葵花文化節（至5/3）


學甲蜀葵花文化節02(學甲區公所提供)


臺南春季重要活動「學甲蜀葵花文化節」今年邁入第13年！活動期間每週六、日及清明連假也安排街頭藝人表演。今年花海景觀專區廣達2.6公頃，並首度打造「多層次五彩花毯」，以高聳亮眼的蜀葵花為主角，搭配青葙、火焰雞冠花、鼠尾草、紅藜及萬壽菊等多樣花卉，營造層次分明、色彩繽紛的春日景觀。賞花後更別忘了造訪學甲在地美食，如品嚐米其林必比登推薦的鮮甜虱目魚及在地老字號牛肉湯等，體驗兼具視覺與味覺的豐富行程。



虱目魚湯(歷史照片)(南市觀旅局提供)

 

※.南化花旗木（至4/6）


南化玉山寶光聖堂花旗木(歷史照片)(南市觀旅局提供)


除了色彩斑斕的學甲花毯，亦不能錯過南化的浪漫粉色花海！南化區公所在玉山寶光聖堂舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶光花旗尋覓境」（3/21-4/6），結合花旗木美景、市集、美食及農遊體驗，讓大小朋友都能盡情享受春日假期。賞花之餘，也推薦走訪近期全新優化開放的「龍湖步道」健行踏青。這條全長約356公尺、坡度平緩的親子友善步道，沿途林蔭環繞、生態豐富，登上步道頂端，更可遠眺嘉南平原遼闊景致。此外，更可順訪龍湖寺祈福參拜，及規劃夜宿玉井ヽ楠西區合法露營場，進行一場兩天一夜深度小旅行。

 

二、兒童節系列活動──

※.「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」（4/3-4/4）

葫蘆埤自然公園於4/3至4/4推出「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」，每日上午11時至16時熱鬧登場，結合超人氣闖關遊戲、街頭藝人表演與親子DIY體驗，打造出色的親子放電樂園！今年活動融入葫蘆埤特色景觀與文化為設計主軸，以水雉、菱角、吊橋與葫蘆為主題設計場域，營造兼具教育與娛樂的沉浸式體驗空間，讓大小朋友在遊玩中認識地方特色與自然生態，邊玩邊學超有趣。


※.「水域x在地 與水童行Cha Cha好」（4/3-4/6）

隆田chacha文化資產教育園區在連假期間特別規劃「水域x在地 與水童行Cha Cha好」主題活動，以官田埤塘傳說為靈感，打造沉浸式水域世界。透過「水童」、田螺精、泥鰍精等角色，結合動畫電影與互動體驗，帶領親子認識在地文化與水資源歷史，非常適合親子共遊、好友同樂！

 

※.「2026 蕭壠14倉兒童藝術節」（4/4-4/5）


蕭壠14倉兒童藝術節(歷史照片)(南市文化局提供)

 

蕭壠文化園區辦理「2026蕭壠14倉兒童藝術節」，以「四大才子」為主題，規劃兒童劇場、創作體驗、沉浸式文學、音樂展演及藝術共創等多元活動，並串聯《風・鹽・海的光》戶外裝置藝術展，打造豐富的親子藝術場域。在4月4日至5日兒童節連假推出的系列特別活動，結合兒童演出、小老闆市集、藝術互動體驗等，邀請親子一同走進倉庫展開藝術冒險！

 

※.「水交社童趣時光」（4/4-4/5）


水交社文化園區(南市觀旅局提供)

 

水交社文化園區推出的「水交社童趣時光」活動，不僅規劃闖關遊戲、街頭表演、兒童節市集與定時泡泡派對，並結合天文觀測、說故事與文化走讀等，讓孩子在遊戲中探索知識。不妨在連假期間，與親朋好友在春日暖陽下留下難忘回憶。

 

※.敲響百年記憶，河樂廣場「聽」見運河（4/3-4/6）



河樂廣場(南市觀旅局提供)

 

為迎接臺南運河百年，河樂廣場將推出沉浸式表演活動「鼓舞水城」，以鼓樂劇為核心，結合變臉、扯鈴、溜溜球、魔術等多元演出，打造穿越時空的觀賞體驗，並設計「稚兒鎧甲」互動，讓孩子化身水城小守護者。邀請大小朋友在四天的藝文饗宴中，共同寫下屬於府城的當代運河記憶。

 

※.「走馬瀨童心大馳騁」（4/1-12）

 

走馬瀨農場推出12歲以下兒童免費入園優惠，並規劃一系列精彩表演，包括：歡樂小丑氣球秀、奇幻魔術秀、親子帶動跳及扯鈴特技秀。另設童玩專區，提供多樣趣味遊戲，邀請大小朋友在連假好好FUN電!

 

台南觀光旅遊局林國華表示，連假期間除可走訪虎頭埤風景區，享受湖光山色與悠閒氛圍，也推薦前往臺南兩大熱門觀光遊樂據點—頑皮世界野生動物園與尖山埤渡假村，不僅是台南重要的旅遊勝地，也是中央考評獲獎連連的常勝軍。另外四月的臺南活動精彩不間斷，連假過後緊接登場的春季重頭戲—「螢光花泉季」，結合賞螢、生態與自然景觀，將再掀一波旅遊熱潮。

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供


 

旅遊經

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「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#臺南

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Karen礁溪老爺酒店住宿心得｜礁溪溫泉飯店推薦，一泊二食晚餐自助餐超豐富、公共設施可以玩一整天

Karen礁溪老爺酒店住宿心得｜礁溪溫泉飯店推薦，一泊二食晚餐自助餐超豐富、公共設施可以玩一整天

2026-03-28 17:54 跟著KarenW.品味人生

有時候生活忙到一個程度，真的會很想按一下暫停鍵。

不是想逃離什麼，只是想暫時離開城市的節奏一下。

不用飛出國

只要找一間可以好好放鬆的飯店，兩天一夜的小旅行，其實就很剛好。

這次我選擇入住的地方

是很多人推薦的👉礁溪老爺酒店

以前其實就常聽朋友說

如果想找 礁溪溫泉飯店推薦👇

礁溪老爺幾乎都是名單上的常客。

但真正住過之後我才發現：

它吸引人的地方，其實不是奢華。

而是一種很舒服的節奏。

其實你一到這裡，整個人就會慢下來。

抵達礁溪老爺酒店，度假的節奏好像自然就開始了

從台北出發到礁溪，其實距離很剛好。

開車大約一個小時左右，就能從城市切換到比較慢的生活步調。

如果像我沒有開車行動也很方便，搭車到礁溪轉運站或者是礁溪火車站就有免費的接駁車🚙

抵達礁溪老爺酒店時

第一個感覺其實是，嗯，空間很舒服。

整體園區被綠意包圍，建築之間的距離也很寬敞。

不像有些飯店，大廳總是很熱鬧、很匆忙。（真別說我也是住過五星飯店，但是大廳很擁擠 不舒服的⋯）

礁溪老爺的氛圍反而比較安靜，有一種遠離塵囂度假的節奏，那種感覺其實很微妙，一進門就會感受到。

好像不用刻意安排什麼行程，只要在飯店待著，就已經是一種旅行。

公共設施非常豐富，不出飯店也可以待一整天

如果要說這次入住，最讓我印象深刻的一件事。

其實是 飯店的公共設施真的很多。

很多飯店房間很漂亮，但公共空間其實不多。

但礁溪老爺完全不是這樣。

整個飯店的設施其實滿豐富的，例如：

• 戶外溫泉風呂

• 室內溫泉設施

• 游泳池

• 健身房

• 桌球與撞球空間

• 閱讀休憩區

• 兒童遊戲空間

光是戶外泳池區，就可以游泳泡溫泉、泡腳、還有我最喜歡的小魚吃腳腳👣

如果真的好好使用，其實可以在飯店待上一整天，估價還不夠用！

我自己最喜歡的是戶外溫泉區♨️

泡著溫泉

看著遠方的山景

整個人會很自然慢下來。

有時候旅行最難得的，不是跑很多景點。

而是有一段時間，可以什麼都不做，只是單純放鬆。

房間氛圍溫暖舒服，住起來很放鬆

房間整體設計，是比較溫暖的日系風格。

不是那種很誇張的設計，但整體住起來很舒服。

最讓人喜歡的就是：房間裡有溫泉浴池。

晚上泡一次

早上起床再泡一次。

套一句我朋友說的；每次來都要泡到筋都鬆掉才要回家🤣

這種放鬆的心情真的其實很簡單，就是單純的享受慢慢生活的小片刻。

一泊二食晚餐自助餐，餐點種類非常豐富

這次訂的是

很多人會選擇的 一泊二食方案。

晚餐是在飯店的雲天自助餐廳享用。

其實我吃過不少飯店Buffet

但礁溪老爺的晚餐自助餐

整體種類真的滿多的。（我真心覺得優秀。）

像是：

• 新鮮海鮮冷盤

• 各式熱食料理

• 日式料理

• 現切肉品

• 沙拉輕食

• 甜點水果區

整體吃下來會覺得：選擇很多，而且用餐空間其實滿舒服的

不是那種很吵雜的Buffet。

反而比較像是可以慢慢吃、慢慢聊天的晚餐，雖然說用餐有限制，因為是分兩個梯次吃晚餐，不過兩個小時真的吃到，我當下飽到差點出不去⋯

對我來說，一泊二食最大的優點就是，不用再思考晚餐要去哪裡。

旅行的時候，有時候少一個決定，反而更輕鬆。

早餐可以選擇雲天自助餐或岩波庭無菜單料理

隔天早餐其實滿有意思的，飯店提供兩種不同的用餐方式。

一個是在

雲天自助餐餐廳。

另一個則是在

岩波庭餐廳享用無菜單料理。

如果喜歡選擇很多

可以到雲天自助餐。

但如果想要比較安靜

岩波庭的早午餐其實也很有特色。

我自己其實滿喜歡這樣的安排。

因為每個人對早餐的期待都不同。

有人喜歡豐富

有人喜歡精緻

但礁溪老爺剛好兩種都有。

再來也是因為昨天晚上吃了自助餐，隔天的早上就是想要來點清爽精緻的料理！

這時岩波庭的早午餐對我來說就是剛剛好的選擇🙋‍♀️

為什麼礁溪老爺酒店一直是礁溪住宿推薦

這次入住之後，我其實可以理解，為什麼很多人會把它放在 礁溪住宿推薦名單裡。

它不是只有華而不實的噱頭，而是一間：很適合好好度假的地方。

公共設施夠多、餐點選擇也很多、整體空間也很舒服。

有時候旅行其實不需要太遠。

兩天一夜

泡溫泉、吃一頓好吃的晚餐

然後慢慢放空，其實就已經很療癒。

如果最近也在找：宜蘭溫泉住宿

或是想安排一趟 礁溪兩天一夜小旅行。

「礁溪老爺酒店」會是一個很不錯的選擇。

有時候生活需要的，其實只是短暫離開日常。

然後再帶著比較輕鬆的心情，回到原本的生活。

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跟著KarenW.品味人生

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