2026-04-01 00:59 Enhsin
東京 | 都內也有浪漫的粉藍色花海！東京粉蝶花景點2選
春天來到日本旅遊除了可以賞櫻之外，大約從四月中旬開始也能欣賞到有著美麗別稱「嬰兒的藍眼睛」的粉蝶花。而說到關東的著名粉蝶花景點，大部分人直覺想到的肯定是位於茨城的國營常陸海濱公園，但其實在東京都23區內也能欣賞到小片的粉蝶花海！所以今天就要帶大家來看看，我個人推薦的2處景點啦！
*照片皆為2026年3月30日拍攝
日比谷公園
首先是鄰近東京Metro「日比谷」站及「霞關」站的「日比谷公園」，它同時也是日本第一座近代式洋風公園。
靠近「霞關」站一側的入口處目前也有滿開的染井吉野櫻可以欣賞。
而粉蝶花的所在地為公園內「草坪廣場」一側，天氣晴朗時可以看到中央草地上有許多人帶著野餐墊享受愜意時光。
目前粉蝶花因為剛撒種沒多久所以還是稀疏的狀態，此外中間還有色彩繽紛的鬱金香，雖然面積不大但放眼望去也很漂亮！
日比谷公園距離熱門購物景點銀座及有樂町一帶不遠，很適合逛街想稍作休息時徒步前來！
- 地址 : 東京都千代田區日比谷公園1-6
- 入園費用 : 免費
- 營業時間 : 全年無休(園內設施以現場公告為主)
舍人公園
接下來是位在足立區的「舍人公園」，距離最近的車站為日暮里•舍人線的「舍人公園」站，從「西日暮里」站搭車約15分鐘可抵達。
佔地廣大的舍人公園也種植了多樣品種的櫻花，而現在大部分正值滿開期，所以前往粉蝶花海所在的「草坪廣場」途中也是一條漂亮的賞櫻之路！
而今年粉蝶花的相關主題活動將於4月10日~4月26日舉辦。
到訪時有看到工作人員正在如火如荼地進行著相關的佈置作業。
活動期間每週一~四18:00〜20:00以及五~日18:00〜20:30會有夜間點燈，其他詳細的活動內容則可以參考特設官網。
- 地址：東京都足立区舎人公園1-1
- 入園費用：免費
- 營業時間 : 全年無休(園內設施以現場公告為主)
以上2處就是東京都23區內我個人相當喜歡的粉蝶花景點！如果下個月剛好來東京旅遊，有興趣的話不妨就加入賞花行程裡吧！
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