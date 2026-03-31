2026-03-31 21:23 女子漾／編輯周意軒
免等2年就能吃！「門前隱味」聯手「勞瑞斯」推奢華牛肉麵，每日限量15碗，菜單一次看
說到台北最難訂的牛肉麵，「門前隱味」絕對榜上有名，動輒排隊兩年讓不少人直接放棄。但現在不用再苦等，品牌直接帶來更狂升級版本，攜手擁有88年歷史的頂級牛排餐廳「勞瑞斯餐廳」，推出全新奢華牛肉麵套餐，一開賣就引爆社群討論。這次聯名不只是話題操作，而是一次真正把台灣牛肉麵推上國際高度的嘗試。從去年就開始籌備，耗時近半年反覆調整，最終打造出一碗結合東方與西方料理精髓的頂級之作。
3000天老湯底＋頂級牛肋排
這碗牛肉麵最狂的地方，在於兩大靈魂的極致融合。門前隱味使用超過3000天慢熬的老湯底，濃郁厚實又帶有層次，搭配長時間燉煮至入口即化的牛筋，延續品牌一貫的職人精神。另一邊則是勞瑞斯嚴選美國Prime等級牛肋排，經過28天濕式熟成，再以4小時低溫慢烤，肉質細嫩且油脂分布完美。兩種工法碰撞後，不只是味道升級，而是整體口感變得更立體，從第一口到尾韻都有不同層次，完全顛覆大家對牛肉麵的想像。
桌邊現沖＋現切牛排 吃麵也能有儀式感
這次套餐另一個亮點，就是直接把高級牛排館的儀式感搬進牛肉麵。上桌時，麵條與配料已經準備好，服務人員會在桌邊用陶壺現場注入熱湯，香氣瞬間爆發。接著主廚推著招牌銀色餐車登場，現場切下剛烤好的牛肋排，直接放進碗中。從視覺到味覺都是一場完整體驗，讓牛肉麵不只是吃飽，而是變成一場可以被記住的用餐儀式。
每日只賣15碗 不用排隊但更難搶
雖然這次不用等兩年，但難度其實沒有降低太多。奢華牛肉麵套餐採平日商業午餐限定，每日僅提供15碗，總量250碗售完為止，想吃只能透過勞瑞斯官網預約。價格落在1980元，直接站上牛肉麵界高端市場。消息一出，不少網友直呼根本是「牛肉麵界愛馬仕」，也有人笑說以前排隊兩年，現在變成要搶訂位。
《勞瑞斯 × 門前隱味》當東方遇見西方 聯名店家資訊聯名活動期間：平日商業午餐限定每日 15 碗，限量 250 碗售完為止。
地址：台北市信義區松仁路 28 號 6 樓
電話：02-2729-8555
平日商業午餐提供時段：週一至五 11:30～15:00（國定例假日除外）