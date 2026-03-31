2026-03-31 20:36 女子漾／編輯周意軒
壽司控4月衝了！藏壽司X貓福珊迪、點爭鮮X點點心聯名一次看
4月餐飲市場進入聯名大爆發，各大品牌不再只比口味，而是從IP、體驗到話題全面競爭。從療癒系貓咪扭蛋到港式與日式混血料理，壽司品牌紛紛推出限定企劃，讓用餐本身變成一種娛樂。這篇整理兩大話題壽司聯名，一次掌握本月最值得衝的美食清單。
藏壽司在4月3日至4月24日推出期間限定聯名，攜手日本人氣插畫貓福珊迪，打造春季療癒企劃。最大亮點是一次推出22款限定扭蛋，將貓咪與壽司元素結合，從造型吊飾、徽章到壓克力貼飾，每一款都具備高度收藏價值。
其中變裝系列最受關注，包含鮪魚壽司造型、軍艦壽司造型與甜點風格設計，搭配品牌標誌鮮度君，讓整體辨識度更高。活動期間預期將帶動大量粉絲回訪與扭蛋消費。
周邊部分同步推出兩波滿額贈活動。4月8日起提供透明文件夾，4月15日起推出雙面裝飾掛飾，皆需消費滿額並完成會員與社群條件才能兌換。由於數量有限，預估將出現搶換情況。
餐點方面，4月中旬同步推出多款新品。醬漬海螺搭配飛魚卵主打口感層次，蒲燒鮭魚結合鮭魚卵與蘿蔔泥強調甜鹹平衡，炙烤系列則延續高人氣路線。甜點部分以銅鑼燒霜淇淋聖代為主打，結合紅豆與蕨餅，兼具視覺與風味。
點爭鮮聯名點點心/h2>
爭鮮集團旗下品牌点爭鮮MAGiC TOUCH首度攜手港點品牌點點心，推出期間限定聯名活動至5月18日，主打港式與日式料理融合的創新餐飲體驗。
本次聯名最大話題來自豬仔流沙包的改版設計。原本的港點經典被重新詮釋為壽司風格，小豬造型加入鮮蝦與玉子燒元素，外層經過油炸處理，內餡保留鹹甜奶皇流沙，兼具視覺與口感記憶點。
在料理設計上，雙方將入選500盤的代表菜色進行延伸。火炙松露鮭燒賣融合焦糖鮭魚、港式燒賣與黑松露，提升整體香氣層次；避風塘香蟹握手卷以整隻軟殼蟹入菜，搭配蒜酥呈現酥脆與鹹香。
菜單規劃也打破品牌界線，在壽司店可以品嚐港式甜品與飲品，包括楊枝甘露與凍鴛鴦，同時加入XO雞扒撈丁等熱食，提升餐點完整度。另一方面，點點心也導入日式元素。包含壽司造型豬仔包、海鮮粥與軟殼蟹煲仔飯等品項，讓港點品牌呈現更多海鮮與日式風味變化。整體聯名強調雙向融合，而非單一品牌授權。
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