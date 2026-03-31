2026-03-31 20:13 水返腳浪人的旅行之詩
台東｜Opening！金峰公路旅行 東63線探索山海
「2026 金峰鄉原生藝術國際博覽會」將於4月至7月期間展開，活動聚焦三大核心願景「願景與建築」、「農業與花藝」、「文化照護」，將以原住民生活智慧為底蘊，串聯土地、生產、生活與照顧的多重面向，讓原生文化不只是被觀看，而能被真實體驗。
台東縣金峰鄉原就有豐富的自然與人文風情，在透過原生藝術國際博覽會拜訪金峰鄉時，若以東63線為軸，可來趟眺望太平洋的旅行，採集部落色彩，既能拜訪金峰鄉新興村、正興村等地，也遊覽太麻里鄉。
從太麻里火車站出發，眼前就是蔚藍太平洋。車站前有所謂的「櫻木平交道」，能同時看見藍天、碧海和鐵路平交道，綺麗靜謐的畫面，因與知名漫畫《灌籃高手》經典場景相似而聞名。
位於太麻里鬧區的「福興宮」，則是一座翻轉傳統印象、充滿童趣氣息的百年土地公廟。廟方結合太麻里古稱「大貓狸」的在地意象，在廟宇建築中融入現代文創元素，尤其是巨大的招財貓，吸引來自各地的遊人專程到訪，並有「貓廟」之暱稱，成為東台灣熱門的祈福與美拍聖地。
再來到金峰鄉的撒布優部落，可在共學中心聆聽深度導覽，感受排灣族的靈魂故事，並能安排品嘗取自山林的原民風味盛宴，還有月桃葉編織、咖啡烘焙等特色體驗。
如順遊三和定置漁場，可在現場親見各式活跳跳的生鮮魚種。旁邊的三和海濱公園，有觀景平台可眺太平洋，景色令人心曠神怡。鄰近的華源觀景台天空之鏡，則提供迥異的海景視野，可透過魚池倒影，感受海天一色。
在2026金峰鄉原生藝術國際博覽會期間，正適合來到金峰鄉、太麻里鄉等地，拜訪這些景點。2026金峰鄉原生藝術國際博覽會是一場從土地出發、以文化為語言，向世界分享金峰鄉生活智慧與治理經驗的行動平台。透過原生藝術的多元呈現，展現金峰鄉在永續發展、原住民文化傳承與地方治理上的實踐成果，讓文化不只是被看見，更能被理解與延續。
＃臺東縣金峰鄉公所2026 金峰鄉部落遊程統籌整合與遊程執行推廣計畫
活動網站
https://expo2026.ijinfong.com/
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