2026-03-31 18:29 舌尖上的旅人 Eric Hsu
雄獅推頂級歐洲體驗團 搭東方快車、看西恩納賽馬超狂
雄獅旅遊加速布局高端版圖，旗下精緻旅遊品牌「璽品 SP Collection」以整合全球稀缺資源為核心，重新定義高價值旅遊體驗。
隨著需求回溫，市場數據同步反映消費升級動能。根據調查，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一；雄獅內部CRM亦顯示，2025年中高價產品出團人數呈倍數成長，超過6萬元的日本團體行程較疫情前成長3倍，20萬元以上長線產品更成長4倍。「璽品 SP Collection」2026年第一季報名人數更已超越2024年全年水準，顯示高單價旅遊需求明顯升溫，且消費者決策更加仰賴品牌信任與整合能力。
雄獅進一步歸納2026年精緻旅遊五大趨勢，包括在地文化體驗、低密度與高隱私需求、目的地獨特性、餐飲體驗故事化，以及品牌信任度提升。隨著旅客愈發重視「值得感」，旅行社角色也從行程供應者，轉型為「稀缺體驗整合者」，強調資源整合與場景設計能力。
回應市場變化，「璽品 SP Collection」以「璽閱世界，動心每刻」為品牌核心，主打匠心細節與沉浸式體驗，透過「璽閱、相伴、品味、當下」四大面向，打造兼具儀式感與專屬性的旅程設計。
產品布局上，2026年主打歐洲與日本高端行程，強化稀缺性與文化深度。歐洲線推出「斯洛維尼亞東方快車13日」，串聯鐘乳石洞、牧羊人聚落與中世紀授爵儀式，並搭乘Venice Simplon-Orient-Express，結合歷史場景與經典交通體驗；另有「義大利賽馬節15日」，鎖定西恩納賽馬節，安排私人陽台席次，以高規格視角參與百年盛事。
日本線推出「關西米其林星鑰7日」，嚴選Six Senses Kyoto、平松系列及Four Seasons Hotel Osaka等高端旅宿，結合職人體驗、世界遺產熊野古道與在地飲食文化，並採小團制運作，透過低密度動線與深度沉浸設計，回應市場從「硬體導向」走向「體驗導向」的消費轉型。
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