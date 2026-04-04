2026-04-04 09:10 旅遊經
新北四大賞螢景點推薦 探尋夜晚飛舞小精靈之際，還能漫遊微笑山線蒐集寶石！
和美山步道成群螢火蟲圍繞，宛如流動的綠色星光(圖為資料照)
【旅遊經 洪書瑱報導】
每年4月中旬至6月是全台賞螢的季節，其中北台灣的新北的螢火蟲數量及交通上，對北部民眾是最為便利的賞螢地區，除了搭乘捷運即可輕鬆抵達的賞螢熱點，首推新店碧潭和美山步道外，土城桐花公園、平溪老街都是民眾方便親近的賞螢景點。由於新北市政府觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，特別推薦結合自然生態的賞螢登山步道，精選地點可搭乘捷運、公車、火車或騎單車輕鬆抵達，亦可安排在地留宿一晚，展開一場生態療癒之旅，親近春夜裡閃爍的夜間精靈的螢光派對奇景！
一、碧潭和美山步道：
新店碧潭擺渡賞螢，獨特生態旅遊體驗
賞螢熱點，首推新店碧潭和美山步道，這是一處搭乘捷運即可輕鬆抵達景點。從新店捷運站出發，步行僅需10至15分鐘便可抵達和美山登山口，春夜降臨，和美山化身為夢幻螢光走廊，沿徑點點螢火飛舞，宛如流動的綠色星河，登頂更可飽覽碧潭湖光山色美景，和美山螢火蟲求偶繁殖高峰期，集中在4月中旬到5月初，前往時，沿途還能收集「微笑山線大縱走尋寶集章任務」的螢火蟲寶石。若想深入認識螢火蟲種類與棲地營造知識，可透過網路線上表單報名「臺灣自然科技學會」於4/15至4/28舉辦之相關活動。
二、烏來雲仙樂園：
遊客必須搭乘特有的空中纜車才能至雲仙樂園(攝影：洪書瑱)
烏來是台灣著名的原住民泰雅族聚落，也是北台灣極具代表性的旅遊勝地，以「溫泉、瀑布、泰雅文化」三大特色聞名，而「雲仙樂園」位於烏來瀑布頂端的山頭，地理位置相當獨特，是全台唯一一處「開車到不了」的樂園，遊客必須搭乘特有的空中纜車，在纜車上可以從高空俯瞰烏來瀑布的壯闊景色，是園區最大的亮點之一外，園區還保留了豐富的原始森林景觀，設有森林步道、賞螢步道以及水生植物觀察區，在螢火蟲的季節，將有專業導覽人員帶領，深入螢火蟲棲地，親身感受夜色下的生態魔法。
烏來瀑布(攝影：洪書瑱)
三、平溪線鐵路沿線：
平溪線菁桐車站走訪石底大斜坑，在賞螢路上，還可認識礦業文化。
平溪線鐵路沿線擁有絕佳螢火蟲棲地及自然景點，白天可造訪氣勢磅礡的十分瀑布，下午轉往平溪望古瀑布步道、菁桐古道老街，賞螢之餘還能漫步古道、巡禮老街風情，一次滿足多重體驗；沿線更有「微笑山線服務據點」慢慢來咖啡，不定期舉辦植物染及天燈再生紙體驗活動。新平溪煤礦博物館及紫東社區等，皆推出結合礦業文化與在地風情的賞螢行程，透過電話或線上報名參加。這些活動不僅適合親子同行，更能讓遊客在點點螢光中認識地方特色與礦業歷史，增添溫暖人文溫度。
菁桐古道串聯老街與自然景觀，適合規劃一日賞螢小旅行
平溪望古瀑布景致清新宜人，白天賞瀑、夜晚賞螢，展現山林多元魅力
四、土城桐花公園：
漫步土城桐花公園，沉浸綠意環繞的自然療癒空間
桐花公園是北台灣最具代表性的賞桐花的勝地之一，坐落在「承天禪寺」上方的半山腰，不僅是五月雪的觀賞點，也是當地民眾健行與親近自然的後花園，其中土城桐花公園賞螢步道白天可欣賞近百株桐花樹形成的「5月雪」美景與翩翩蝶舞，夜晚則轉為螢火蟲復育區的浪漫舞台。
白日賞桐夜賞螢(攝影：洪書瑱)
春季夜晚微涼宜人，正是親近自然、學習生態的最佳時機，在這個螢光點點的季節，不妨藉機參與火金姑的相親約會的螢光派對，提醒民眾，賞螢時請穿著長袖長褲搭配布鞋或雨鞋，使用手電筒務必套上紅色玻璃紙，以免干擾螢火蟲發光，且切勿捕捉或帶走螢火蟲，並避免踩踏草地，方能守護這些閃閃發亮的「火金姑」永續繁殖的自然環境。建議大家優先參與在地導覽行程，不僅安全更有保障，還能從專業導覽員口中了解螢火蟲習性與棲地營造知識，收穫更豐富動人的賞螢體驗。
在走進新北山林賞螢之際，也能發現更多微笑山線沿途的自然與人文風景，同時還能參與「微笑山線登山縱走活動」，第三波季季抽活動持續進行中，民眾只要透過「健行筆記 APP」完成步道路線並蒐集寶石，就有機會參加抽獎，獎項包含：新北幣點數及戶外用品等多項好禮。相關活動及抽獎公告資訊，請至新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲專頁、IG，以及「健行筆記」活動專區查詢。
活動期間完成指定步道任務，就有機會抽中新北幣500點至5,000點等多項好禮
以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供