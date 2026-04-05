2026-04-05 09:09 旅遊經
2026臺灣國際熱氣球嘉年華 「吉伊卡哇」領銜登場 見面會及光雕音樂會4月先行熱場！
臺灣國際熱氣球嘉年華(檔案照，圖：臺東縣政府提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日至8月20日在鹿野高台舉行，熱氣球嘉年華活動繼哆啦A夢、三麗鷗Hello Kitty等知名IP合作後，臺東縣政府今年隨著《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》暑假7月底全台上映之際，趁熱度將邀請超人氣IP「吉伊卡哇」登場，也成為今夏熱氣球活動最新亮點！吉伊卡哇在嘉年華的活動期間，會出現吉伊卡哇造型熱氣球，但熱氣球會用什麼造型出現？令人期待！目前倒是有一件先令「吉友」們開心的事──就是台東縣政府將於4月11日（六）在臺東縣立體育場舉辦國際記者會，而且還開放一般民眾入場，屆時吉伊卡哇、小八貓與兔兔也將和吉伊粉、小八粉、兔兔粉來一場互動相見歡！
吉伊卡哇曾現身香港，也曾進駐高雄愛河灣時，紛紛引發聲量與熱潮(攝影：洪書瑱)
臺東縣政府表示，記者會4月11日（六）𝟭𝟵:𝟬𝟬舉行，當晚將特別邀請從日本來台《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》的吉伊卡哇、小八貓與兔兔，和影迷們近距離互動，而且活動中將結合無人機展演在熱氣球光雕音樂會中演出，現場將贈送限量贈品，營造完整的吉伊卡哇和小夥伴們玩台東的主題氛圍，影迷與球迷朋友不妨到台東，一起度過吉伊卡哇之夜。
光雕音樂會(檔案照)
「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日登場，縣府與《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》展開一系列的合作，除了「吉伊卡哇」和夥伴們將到台東與大家見面，備受球迷朋友期待的熱氣球光雕音樂會日期及地點也將於4月11日記者會中公布。
臺東縣縣長饒慶鈴表示，臺灣國際熱氣球嘉年華走到第16年，已成為臺灣最具代表性的國際級觀光品牌之一。今年不僅與可愛吉伊卡哇合作，讓角色化身熱氣球躍上天際，更結合「2026台東博覽會」，以整座城市為舞台，打造前所未有的城市盛會。
2026臺灣國際熱氣球嘉年華將於7月4日至8月20日盛大舉行，相關訊息將陸續在「臺灣國際熱氣球嘉年華」官方網站(https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw)及社群(https://www.facebook.com/balloontaiwan/)公布。
※.《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》
上映日期：7月31日(全台上映 )
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以上圖片：台東縣政府提供