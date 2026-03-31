2026-03-31 18:00 Suru
天天都是抹茶季！台中甜點店「南田牧野家」千層必吃
最近好多店家都推出抹茶季，台中的南田牧野家本身就有固定的抹茶品項，主打的千層很有水準，草莓季尾聲還有機會吃到本季新品抹茶果漾和少見的熟成抹茶乳酪蛋糕，現在審計新村也有店面，每天都可以是抹茶季！
南田牧野家除了固定的千層品項，還會把時令水果加入甜點，草莓季就有一系列期間限定品項，抹茶果漾就是之前好幾訪都沒嚐過的甜點～
主體其實就是抹茶捲，平放後擠上漂亮的抹茶歐牧奶霜，再點綴新鮮草莓和藍莓，看起來賞心悅目～（這顆送上桌時是外帶盒直接擺在盤子上，為讓拍照更美觀，蛋糕是我自己再移到盤子上）
這塊也是三塊中抹度最輕微的品項，沒拍到的蛋糕捲內餡是原味鮮奶油、抹茶鮮奶油，還有一塊濃抹內餡，頂層的抹茶奶霜是舒服輕盈口感，整體是一塊漂亮吃起來沒感受什麼負擔的抹茶捲～如果草莓季過了，推薦可以點抹茶歐牧奶霜捲，使用日本歐牧奶霜製造的內餡超級好吃！
南田的抹茶千層有兩種抹度，給老公二選一後選了儂抹茶千層，細緻餅皮下的抹茶味真的一入口就爆擊，非常過癮！久違前也吃過一般抹的版本，其實抹度就已經很有水準，怕味道太重也可以從普通的抹茶千層入手～
之前沒看過的熟成抹茶乳酪蛋糕，表層有一點像巴斯克的微焦上色，切面肉眼可見有些流心，口感非常柔順綿密，抹茶和帶點酸味的乳酪並重，走濃郁路線，和千層、抹茶捲各有風情！
南田以前是用丸久小山園抹茶粉，現在使用宇治茶道等級的千紀園，現場除了冷藏甜點還有一系列的禮盒可以選擇，飲品選項也不少，最近還有抹茶吐司日，詳情可見店家社群公告，絕對是間可以讓抹茶控滿載而歸的店家～
《南田牧野家》
📍 地址：台中市北區美德街365號
☎️ 電話：（04）2207-1395
🕛 營業時間：1030~1830
❌ 公休日：星期一、星期二
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