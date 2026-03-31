天天都是抹茶季！台中甜點店「南田牧野家」千層必吃

2026-03-31 18:00 Suru
濃抹茶千層，270元；抹茶果漾，230元；熟成抹茶乳酪蛋糕，220元
濃抹茶千層，270元；抹茶果漾，230元；熟成抹茶乳酪蛋糕，220元

最近好多店家都推出抹茶季，台中的南田牧野家本身就有固定的抹茶品項，主打的千層很有水準，草莓季尾聲還有機會吃到本季新品抹茶果漾和少見的熟成抹茶乳酪蛋糕，現在審計新村也有店面，每天都可以是抹茶季！

南田牧野家除了固定的千層品項，還會把時令水果加入甜點，草莓季就有一系列期間限定品項，抹茶果漾就是之前好幾訪都沒嚐過的甜點～


主體其實就是抹茶捲，平放後擠上漂亮的抹茶歐牧奶霜，再點綴新鮮草莓和藍莓，看起來賞心悅目～（這顆送上桌時是外帶盒直接擺在盤子上，為讓拍照更美觀，蛋糕是我自己再移到盤子上）


這塊也是三塊中抹度最輕微的品項，沒拍到的蛋糕捲內餡是原味鮮奶油、抹茶鮮奶油，還有一塊濃抹內餡，頂層的抹茶奶霜是舒服輕盈口感，整體是一塊漂亮吃起來沒感受什麼負擔的抹茶捲～如果草莓季過了，推薦可以點抹茶歐牧奶霜捲，使用日本歐牧奶霜製造的內餡超級好吃！



南田的抹茶千層有兩種抹度，給老公二選一後選了儂抹茶千層，細緻餅皮下的抹茶味真的一入口就爆擊，非常過癮！久違前也吃過一般抹的版本，其實抹度就已經很有水準，怕味道太重也可以從普通的抹茶千層入手～


之前沒看過的熟成抹茶乳酪蛋糕，表層有一點像巴斯克的微焦上色，切面肉眼可見有些流心，口感非常柔順綿密，抹茶和帶點酸味的乳酪並重，走濃郁路線，和千層、抹茶捲各有風情！


南田以前是用丸久小山園抹茶粉，現在使用宇治茶道等級的千紀園，現場除了冷藏甜點還有一系列的禮盒可以選擇，飲品選項也不少，最近還有抹茶吐司日，詳情可見店家社群公告，絕對是間可以讓抹茶控滿載而歸的店家～



《南田牧野家》 

📍 地址：台中市北區美德街365號

☎️ 電話：（04）2207-1395

🕛 營業時間：1030~1830

❌ 公休日：星期一、星期二

Suru

Suru

喜歡抹茶，內建全台抹茶地圖，資料持續更新中。 喜歡旅遊，單身時獨旅過倫敦、東京、關西，完成網球大滿貫和迪士尼全壘打，成為人妻後持續和先生探索世界。

#甜點 #抹茶 #美食探店 #美食推薦

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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2026-03-25 15:26 Rhsuan

最近在朋友的分享中，被阿里山隙頂一間新開幕的莊園民宿璦勒芬莊園民宿」默默燒到，位置就在以前常追雲海的路線附近。樂爸就趁著假期跟朋友約一約來到阿里山放風啦～璦勒芬莊園民宿 位於隙頂生力農場後側，從阿里山公路轉進小巷，短短約 50 公尺，即可看見佇立在山景之中的民宿。



一下車就被眼前的山嵐美景吸引而拍起照，熱情的小管家上前招呼，原來民宿莊園取名為「璦勒芬」，正是源自藏匿於右前方這座外型神似大象的「象山」。


璦勒芬莊園民宿的外觀相當有設計感與質感，能在這充滿茶香、雲海主題的隙頂民宿區，且鄰近阿里山英迪格酒店落腳，更讓人期待它有所自信能展現自己的獨特魅力。




一樓是接待大廳兼品茶區，聽說未來還會規劃交誼廳與更多娛樂設施。現場提供的茶葉來自生力農場，35 年種茶資歷、獲獎紀錄一字排開，對愛喝茶的人來說，入住期間大概會直接把一樓當成第二個房間（笑）。


從大廳到民宿外觀的設計都能感受到，璦勒芬莊園民宿刻意留白了許多空間，並大量運用大片玻璃，引入自然光線，讓整體視野更加通透，同時把周圍的山嵐景色完整保留下來。這樣被自然包圍的空間感，大概正是現在大家最嚮往的自然系度假氛圍吧。




 

完成 check in及簡單介紹後，我們其實是直接被帶往頂樓，而在接下來的入住期間，絕大多數時間也都待在頂樓活動。有別於我們入住其它旅宿多只把重點放在大廳或房間，璦勒芬莊園民宿似乎把亮點藏在更高的地方——先在這裡賣個關子，接下來就來開箱樂爸今天入住的房間吧！


今天入住的房型除了基本的開放式掛衣區、迷你吧、浴廁空間與戶外浴缸外，還多了一個讓樂樂一看到就失心瘋的小塌塌米區，完全是他的最愛，直接樂歪（笑）。其實這間房是大家抽鑰匙決定的，沒想到運氣這麼好 XD。更貼心的是，管家早早就把浴巾摺成可愛的大象造型，迎接入住的旅客，第一眼就讓人心情大好。



小塌塌米空間還配有高檔音響，本以為這個空間會是樂爸與樂樂入住期間常待之處，殊不知......繼續賣關子，不過我們也在這裡迎接隔日的日出。



房內所有的東西都可以免費使用，也多以阿里山在地產品為主。


一走進房內，滿滿的高規格設備真的讓人小小驚訝了一下，從飲用水、衛浴設備、吹風機、垃圾桶，到床頭的燈光與電源配置等等，每個細節都感受得到非常用心提供奢華的度假感。房內配備了高檔音響、飲水機、吹風機與感應式免治馬桶，而最特別的是，衛浴設備竟然可以在進入浴室前，就先於外部以電子面板調整水溫，這種設計還真的是第一次遇到。







 


木造細節處處到位，邊角還貼心做了消邊設計，細節控(龜毛的樂爸)忍不住讚嘆這份用心。



加碼分享友人的家庭房及無障礙房，以及縮水機!? 連脫水機都使用滾筒！！





頂樓，我們大部分的時間都膩在這，這裡有2台按摩椅，餐廳，而戶外有無邊際戲水池、蒸氣室等設施，並提供食物、飲料等等，所有的東西都是免費使用。

璦勒芬莊園民宿，入住是提供一泊二食(下午茶及早餐)以及頂樓所有餐點都是免費享用，所以會有非常多住客在這裡聊天


啤酒、可樂、雪碧、豆漿、鮮奶、果汁、優格都是自取，還有提供阿里山當地茶種飲品

 



下午茶時間這裡會有甜點師，為大家客製化專屬的水果、蛋糕甜點。



很特別的留窗空間，看出去是整片茶園。



到了傍晚時分，二延平步道的夕陽落下，這裡的天空雲彩也會隨之變化，整個氛圍又是另一種浪漫的感覺，我們就在這裡等待傍晚用餐才離開前往餐廳。



隔日的早餐也在同一空間享用，陽光灑落，帶來另一種溫暖寧靜的感受，餐點大部分都是在地食蔬或食材。




用餐時剛好看到一幕美景，山嵐雲霧繚繞，「太美了！」立馬拿起相機捕捉，整個感覺有點像在日月潭，只想靜靜坐在這裡好好享受。


用完餐，太陽高昇，眼前景致又是另一種清新、開闊的感受，我們就在這裡又坐到了退房前(喝飲料喝回本 XD)~



戶外的戲水池也是一大亮點，規劃有深有淺，小朋友玩水也不用擔心。同行的夥伴還自備了造型泳圈，整個玩得不亦樂乎。在這片寬敞又舒服的環境裡戲水，放空的感覺簡直是一大享受，最後面則是蒸氣室，可惜這次沒使用到~



以上就是簡單的璦勒芬莊園民宿分享，來這裡度假可以看夕陽、看雲海、看日出、看星空銀河，而我們晚餐就直接前往生力農場吃團餐，吃完繼續前往頂樓泡茶聊天~，有時間也來體驗一趟什麼事都不用作的度假吧！附上夜間照片~



 

















Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#民宿 #阿里山

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每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

2026-03-23 22:42 Suru

三月是抹茶季的月份，許多店家和便利商店都退出抹茶季～最近入手了這罐宇治濃萃抹茶液，在家有這罐，隨時都能是抹茶季！

這款由「尋酒趣工作室」代理的抹茶濃縮液，是京都名店北川半兵衛監修，使用的是嚴選宇治優質抹茶，不想自己刷茶時一罐就有多種變化～


這罐容量是500ml，搭氣泡水、牛奶啤酒刨冰都很可以，滿意！除了官方建議的加牛奶，以下也分享幾種試過很喜歡的組合：


➊ 抹茶咖啡拿鐵

原料：抹茶液、牛奶、濃縮咖啡

作法：牛奶當基底，加入濃縮咖啡和適量抹茶液

喜歡程度：★★★★★


➋ 清爽抹茶氣泡飲

原料：抹茶液、氣泡水、檸檬汁

作法：氣泡水當基底，倒入抹茶液，加入些許檸檬汁

喜歡程度：★★★★



草莓抹茶氣泡／牛奶

原料：抹茶液、氣泡水／牛奶、草莓果醬

作法：適量草莓果醬搭配牛奶／氣泡水，最後淋上抹茶液

喜歡程度：★★★★


-➍ 抹茶啤酒

原料：抹茶液、蜂蜜啤酒

作法：蜂蜜啤酒約7成滿，再加入適量抹茶液

喜歡程度：喜歡程度：★★★


-➎ 草莓抹茶刨冰

原料：抹茶液、冰塊、草莓果醬、新鮮草莓

作法：草莓果醬先下，攪拌機打出碎冰後中間加入新鮮草莓，最後淋上抹茶液

喜歡程度：★★★★★



整體來說是挺百搭的一款抹茶液，本身是有加糖，如果只加牛奶個人覺得甜度稍高，但做成抹茶咖啡拿鐵和刨冰淋醬效果都很好～和氣泡水也可以做很多變化，草莓季尾聲自己煮了草莓果醬後就可以和抹茶液做各種搭配，濃度也可以依個人喜好程度調整，推推～


到4/1前表單下單（https://reurl.cc/Z2j4LQ）還有超級特價，比加入代理商官方LINE還優惠，敬請把握！

Suru

Suru

喜歡抹茶，內建全台抹茶地圖，資料持續更新中。 喜歡旅遊，單身時獨旅過倫敦、東京、關西，完成網球大滿貫和迪士尼全壘打，成為人妻後持續和先生探索世界。

#草莓 #牛奶 #啤酒 #咖啡 #抹茶 #日本 #刨冰

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
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🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
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🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
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🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
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🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
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🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
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多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略一次看

2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略一次看

2026-03-27 16:03 旅遊經


2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略，圖為學甲蜀葵花文化節01(學甲區公所提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

一連四天4/3（週五）至4/6（週一）的清明兒童連假即將來臨，隨著春意盎然、百花齊放，臺南府城春季真可說多元精彩，臺南各地花景陸續綻放，營造出豐富多元的春日氛圍，可賞花、市集、美食與藝文展演等，適合民眾規劃一場輕鬆愜意的春日小旅行。

一、花見春日好時光賞花遊──

 

※.學甲蜀葵花文化節（至5/3）


學甲蜀葵花文化節02(學甲區公所提供)


臺南春季重要活動「學甲蜀葵花文化節」今年邁入第13年！活動期間每週六、日及清明連假也安排街頭藝人表演。今年花海景觀專區廣達2.6公頃，並首度打造「多層次五彩花毯」，以高聳亮眼的蜀葵花為主角，搭配青葙、火焰雞冠花、鼠尾草、紅藜及萬壽菊等多樣花卉，營造層次分明、色彩繽紛的春日景觀。賞花後更別忘了造訪學甲在地美食，如品嚐米其林必比登推薦的鮮甜虱目魚及在地老字號牛肉湯等，體驗兼具視覺與味覺的豐富行程。



虱目魚湯(歷史照片)(南市觀旅局提供)

 

※.南化花旗木（至4/6）


南化玉山寶光聖堂花旗木(歷史照片)(南市觀旅局提供)


除了色彩斑斕的學甲花毯，亦不能錯過南化的浪漫粉色花海！南化區公所在玉山寶光聖堂舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶光花旗尋覓境」（3/21-4/6），結合花旗木美景、市集、美食及農遊體驗，讓大小朋友都能盡情享受春日假期。賞花之餘，也推薦走訪近期全新優化開放的「龍湖步道」健行踏青。這條全長約356公尺、坡度平緩的親子友善步道，沿途林蔭環繞、生態豐富，登上步道頂端，更可遠眺嘉南平原遼闊景致。此外，更可順訪龍湖寺祈福參拜，及規劃夜宿玉井ヽ楠西區合法露營場，進行一場兩天一夜深度小旅行。

 

二、兒童節系列活動──

※.「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」（4/3-4/4）

葫蘆埤自然公園於4/3至4/4推出「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」，每日上午11時至16時熱鬧登場，結合超人氣闖關遊戲、街頭藝人表演與親子DIY體驗，打造出色的親子放電樂園！今年活動融入葫蘆埤特色景觀與文化為設計主軸，以水雉、菱角、吊橋與葫蘆為主題設計場域，營造兼具教育與娛樂的沉浸式體驗空間，讓大小朋友在遊玩中認識地方特色與自然生態，邊玩邊學超有趣。


※.「水域x在地 與水童行Cha Cha好」（4/3-4/6）

隆田chacha文化資產教育園區在連假期間特別規劃「水域x在地 與水童行Cha Cha好」主題活動，以官田埤塘傳說為靈感，打造沉浸式水域世界。透過「水童」、田螺精、泥鰍精等角色，結合動畫電影與互動體驗，帶領親子認識在地文化與水資源歷史，非常適合親子共遊、好友同樂！

 

※.「2026 蕭壠14倉兒童藝術節」（4/4-4/5）


蕭壠14倉兒童藝術節(歷史照片)(南市文化局提供)

 

蕭壠文化園區辦理「2026蕭壠14倉兒童藝術節」，以「四大才子」為主題，規劃兒童劇場、創作體驗、沉浸式文學、音樂展演及藝術共創等多元活動，並串聯《風・鹽・海的光》戶外裝置藝術展，打造豐富的親子藝術場域。在4月4日至5日兒童節連假推出的系列特別活動，結合兒童演出、小老闆市集、藝術互動體驗等，邀請親子一同走進倉庫展開藝術冒險！

 

※.「水交社童趣時光」（4/4-4/5）


水交社文化園區(南市觀旅局提供)

 

水交社文化園區推出的「水交社童趣時光」活動，不僅規劃闖關遊戲、街頭表演、兒童節市集與定時泡泡派對，並結合天文觀測、說故事與文化走讀等，讓孩子在遊戲中探索知識。不妨在連假期間，與親朋好友在春日暖陽下留下難忘回憶。

 

※.敲響百年記憶，河樂廣場「聽」見運河（4/3-4/6）



河樂廣場(南市觀旅局提供)

 

為迎接臺南運河百年，河樂廣場將推出沉浸式表演活動「鼓舞水城」，以鼓樂劇為核心，結合變臉、扯鈴、溜溜球、魔術等多元演出，打造穿越時空的觀賞體驗，並設計「稚兒鎧甲」互動，讓孩子化身水城小守護者。邀請大小朋友在四天的藝文饗宴中，共同寫下屬於府城的當代運河記憶。

 

※.「走馬瀨童心大馳騁」（4/1-12）

 

走馬瀨農場推出12歲以下兒童免費入園優惠，並規劃一系列精彩表演，包括：歡樂小丑氣球秀、奇幻魔術秀、親子帶動跳及扯鈴特技秀。另設童玩專區，提供多樣趣味遊戲，邀請大小朋友在連假好好FUN電!

 

台南觀光旅遊局林國華表示，連假期間除可走訪虎頭埤風景區，享受湖光山色與悠閒氛圍，也推薦前往臺南兩大熱門觀光遊樂據點—頑皮世界野生動物園與尖山埤渡假村，不僅是台南重要的旅遊勝地，也是中央考評獲獎連連的常勝軍。另外四月的臺南活動精彩不間斷，連假過後緊接登場的春季重頭戲—「螢光花泉季」，結合賞螢、生態與自然景觀，將再掀一波旅遊熱潮。

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供


 

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