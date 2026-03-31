2026-03-31 17:53 樂天小高＠美食之旅
吃。高雄市。美食|左營區。「GOLDEN VIBE 甜甜圈 · 咖啡 · 啤酒」新店報報!!!!!巨蛋商圈很有時尚感生甜甜圈複合咖啡店。
位在博愛路上高雅的扛棒外觀很顯眼。
小高專程來到「花山二代目拉麵」吃鴨湯日式拉麵時，發現隔壁有一間很時尚的「GOLDEN VIBE 甜甜圈 · 咖啡 · 啤酒」，觀看騎樓下彩色菜單得知，原來是一間甜甜圈、咖啡及啤酒等複合式店，因此吸引小高進去購買回家享用，走入店裡就可感受到店家的用心，花費巨資打造出極具時尚質感的空間，店家是主打新鮮現炸的「生甜甜圈」，且提供咖啡、茶飲及啤酒等飲品，小高就外帶甜甜圈和咖啡回家享用，品嚐完覺得不錯吃定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐。
門面金屬色搭配乳白色系來裝潢，呈現出韓系簡約高雅的氣息。
延續外觀設計理念，讓一樓銷售空間極具時尚質感的氛圍，高雅的吧台上有放置菜單供客人參考，甜甜圈3入組定價200元，鹹甜8入組則定價550元。
吧台上有展示不同口味的甜甜圈供挑選，香草布蕾70元、黑金可可70元、海鹽焦糖70元、伯爵茶韻70元、小山園抹茶70元、草莓甜心90元.....等等。
沿著樓梯來到二樓寬敞用餐空間，此空間比較有酒吧的用餐氛圍。
小高外帶甜甜圈3入組定價200元和美式回家享用。
這是黑金可可、小山園抹茶及草莓甜心等三種口味生甜甜圈，整體口感就是有水準不錯吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「GOLDEN VIBE 甜甜圈 · 咖啡 · 啤酒」銷售空間高雅超舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊:GOLDEN VIBE 甜甜圈 · 咖啡 · 啤酒
地址:813高雄市左營區博愛二路312號
營業時間:09:00–22:00
電話:無
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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