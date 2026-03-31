2026-03-31 17:01 就賀日常
一包搞定旅行到出差！熱銷7000顆國民神包，直接少帶一咖行李箱
臨時想安排一趟小旅行，或是突然被通知要出差，最怕的不是行程，而是「行李怎麼裝、包包怎麼背」。對女生來說，能裝、好找、還要好看，真的缺一不可。
最近在網路上討論度很高的這款BAGSMART「旅人休閒擴充後背包」，就被不少人直接封為「國民神包」，在台灣更是熱銷突破7,000顆。不只外型簡約百搭，更厲害的是，一包就能搞定從日常通勤到短天數旅行的所有需求。
不只是後背包，根本是「行走的小行李箱」
這款包最讓人驚艷的地方，在於它的收納力。平常是俐落有型的後背包，但只要需要裝更多東西時，立刻就能變身成小型行李箱。無論是4～6天的小旅行、週末快閃，甚至是頻繁出差，都不用再多帶一咖行李箱。
拉開直接多10L！收納空間瞬間升級
內建隱藏式擴充拉鍊，一拉開容量立刻增加10公升，對女生來說真的超有感。搭配上掀式開口設計，打包行李不用翻找半天，打開就能一目了然。
包內還設有十字束帶，可以固定衣物不亂跑，另外附有透明防水收納袋，讓盥洗用品或濕毛巾可以分開放，乾濕分離更安心。
過安檢不卡關！180°全開設計真的太方便
對於常帶筆電出門的人來說，這點會直接愛上。後方獨立電子層可收納15.6吋筆電、平板或Switch，並支援180°全開設計。過機場安檢時不用再手忙腳亂拿電腦，直接打開就能快速通關，整個過程優雅又有效率。
防潑水＋減壓設計，長時間背也不累
材質採用防潑水耐磨設計，遇到下雨或戶外行程也不用擔心。背帶與背部則做了減壓設計，長時間背負依然舒適，加上可固定在行李箱拉桿上的設計，移動時更輕鬆。
外型也在線！五款配色怎麼搭都好看
除了機能強大，外型也完全不馬虎。推出經典黑、質感米、軍綠、霧藍與海軍藍五種配色，不管是日常穿搭、上班通勤，還是出國OOTD，都能輕鬆駕馭。
對很多女生來說，旅行最大的安心感，其實就是「東西都有地方放，而且很好拿」。這款BAGSMART後背包，剛好把這件事做到剛剛好。
有了它，真的會開始更想安排下一趟旅行。
👉 產品連結：https://citiesocial.co/ZFqe3
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