宜蘭礁溪住宿推薦｜礁溪長榮鳳凰酒店一泊二食攻略，首爾美食節＋行政酒廊一次享受

不用套房，也能進行政酒廊？

老實說，在規劃這次礁溪行之前，以為「行政酒廊」只有住到頂級套房才能進去——那種動輒大概一晚好幾萬的房型。

直到發現礁溪長榮鳳凰酒店推出的「鳳凰飴號」，只要訂一泊二食專案，不論房型，就能免費進去。肥哥當下的反應是：「什麼？這樣也可以？」，然後立刻開始比價訂房。

這篇文章把我們這次的住宿體驗完整記錄下來，從下午入住一路吃到隔天退房早午餐，兩餐加點心加調酒，全部不漏掉。

－－－－－－－－－－－－－－－－

為什麼選擇礁溪長榮鳳凰酒店？

長榮鳳凰酒店座落在礁溪溫泉區的核心地帶，距離礁溪火車站步行大約十分鐘，旁邊就是礁溪溫泉公園，地理位置非常方便。這裡不只是一間住宿，更像是一個什麼都不用出去就能玩上一整天的度假基地——室內外溫泉泳池、千坪SPA設施、兒童遊戲室、健身房、KTV應有盡有。

入住辦理的大廳非常寬敞，挑高落地窗讓整個空間明亮舒適，木頭質感的裝潢透著溫暖氣息，不像某些酒店大廳華麗到讓人不敢久待，反而有一種讓人想坐下來發呆的舒適感。

－－－－－－－－－－－－－－－－

一泊二食內容開箱

這次我們選擇的是一泊二食方案，包含：

一晚住宿（高級洋式客房）

桂冠自助餐廳晚餐

桂冠自助餐廳早午餐

最重要的是——一泊二食方案直接獲邀使用鳳凰飴號行政酒廊，不需要額外加購，也不需要住套房。這一點真的是這個方案最大的亮點，後面會詳細介紹。

※ 價格資訊請以官網或各訂房平台當下公告為準，偶爾在旅展或平台促銷時可以搶到更划算的組合。

鳳凰飴號行政酒廊值得嗎？

從下午兩點吃到晚上十點半

鳳凰飴號是長榮鳳凰新推出的亮點設施，開放時間是每天下午 14:00 至 22:30。採開放式空間設計，融合 Lounge Bar 的慵懶氛圍，白天陽光透過落地窗灑落，晚上燈光調暗、音樂輕放，完全是兩種截然不同的氣質。

下午茶時段（14:00 起）

進去的第一件事，就是被星巴克咖啡機吸引住腳步——可以無限暢飲。喜歡喝咖啡的人光是這一點就值回票價了。除了星巴克，還有義豐古早味冬瓜茶、黑面蔡楊桃汁、大苑子蜜桃蘋果汁等台灣人氣飲品，不喝咖啡也有很多選擇。

點心區有各式懷舊餅乾和宜蘭零食，讓人不知不覺手就一直伸過去。

比較讓我們驚喜的是下午茶時段（14:00–16:00）的精選茶點，包括桂圓蛋糕、蜂蜜金棗凍、旗魚鬆蔥花捲，以及每天現場新鮮現做的韓式年糕雞蛋糕(配合首爾美食節推出)，外酥內Q，香氣四溢，一出來就被搶光的速度比我預期的還快。

Happy Hour 調酒時段（21:00–22:30）

這個時段是鳳凰飴號最熱鬧的一刻，也是我們最期待的部分。

主角是由榮獲 2025 裸鑽雪莉調酒大賽台灣冠軍調酒師「秋葵 Okra」精心調製的「鳳凰特調」。夜間特調會隨月份變化，這次喝到的是月下冬藏，它的口感——酒味不重，甜中帶點冬瓜茶香，連平常不太喝酒的人喝完也說好喝。

除了招牌特調，現場還有紅酒、白酒、氣泡酒無限暢飲，搭配起司盤與果乾。不用出飯店，直接小酌到盡興，喝完走回房間泡溫泉，這種行程安排，實在太對肥哥肥嫂的胃口了。

⚠️ 提醒：未滿 18 歲禁止飲酒、喝酒不開車。

－－－－－－－－－－－－－－－－

晚餐｜桂冠自助餐廳 × 首爾美食節

桂冠自助餐廳位於酒店二樓，是礁溪在地知名度極高的自助餐吃到飽，不少宜蘭在地人也會專程來吃。這次我們去，剛好碰上從 3 月 3 日起至 8 月 31 日推出的期間限定——首爾美食節。整體菜色的豐富度真的超出預期，不只有韓式料理，連原本的招牌菜色也完整保留。

韓式涼拌小菜

韓式涼拌小菜區就讓人眼睛一亮——麻藥鳥蛋（醬汁入味、蛋黃半熟的那種）、辣拌小章魚、辣拌小黃瓜、涼拌海苔、芥末豆芽菜、醬漬鮮菇、柚子蘿蔔等，清爽開胃，層次豐富，吃都吃了好幾輪。

韓式熱食

這才是重頭戲。幾道讓我印象深刻的菜色：

韓式炸雞：外酥內嫩，搭配韓式辣醬和洋釀醬兩種風味，一次各沾一下，甜辣層次分明，完全抗拒不了。

水梨醬豬五花：這道用水梨天然甜味調製醬汁的豬五花是我個人最喜歡的一道。肉質軟嫩多汁，甜中帶鹹，吃了第一塊就直接回去拿第二塊，還可以包生菜跟泡菜，口感層次豐富。

韓式辣醬肋排：帶骨慢火燒製，表面微焦帶香，醬汁濃郁。

春川辣炒雞：辣味比較直接，喜歡重口味的人會很愛，裡面還有年糕。

韓式海鮮煎餅：金黃酥脆，料很紮實，海鮮香氣足。

招牌菜色依然在線

美食節期間，桂冠自助餐廳的人氣招牌一樣全部保留：

烤鴨六吃：這是桂冠自助餐廳晚餐的代表作之一，不同部位以不同方式料理，每一吃都有它的魅力。

現煎牛排：現點現煎，熟度可以選，牛肉香氣非常足。

炙燒握壽司：現場炙燒，外表微焦，醋飯酸度剛好。

松葉蟹腳：這個吃到飽就已經超值了，放在一般餐廳單點的價格不敢想。

晚餐定價參考（※以下為參考，實際以官方公告為準）

成人：NT$1,380+10%

兒童（7–12歲）：NT$820+10%

6歲以下幼童免費

一泊二食方案已包含晚餐，直接入座就好，不用再另外付費。

－－－－－－－－－－－－－－－－

早午餐｜睡到自然醒再去吃也不怕

這是一泊二食方案另一個讓人很舒服的安排——早餐已升級成早午餐形式，用餐時段從早上 7 點一路到下午 1 點，分四個時段，就算睡到十一點再下去，也還來得及。

不用一大早趕著去吃飯，對肥哥肥嫂這種睡眠需求極高的人來說，根本是佛心設計。

早午餐的菜色同樣豐富多元，從宜蘭三星蔥麵包、金棗奶酥麵包到現沖的牛肉湯、各式蛋料理、甜點，應有盡有。現煮豆漿、各類麵食、中西日料通通都在，一頓早午餐可以吃得像一整天的份量。

早午餐定價參考（※實際以官方公告為準）

成人：NT$880+10%

兒童（7–12歲）：NT$550+10%

6歲以下幼童免費

－－－－－－－－－－－－－－－－

住宿體驗｜房間裡就有私人湯池

這次住的是高級洋式客房，12 坪的空間，有榻榻米休閒區、超大雙人床，以及最重要的——房間裡的獨立泡湯池。礁溪的溫泉是碳酸氫鈉美人湯泉，泡完皮膚光滑，難怪被稱為「美人湯」。我們這次前後泡了四次，光是這一點就覺得值回票價了。

備品使用的是 LVMH 集團旗下的茶靈 Cha Ling 系列，大罐裝很夠用，完全不用擔心長頭髮洗不夠的問題。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

肥哥肥嫂總評

這次礁溪長榮鳳凰酒店的體驗，讓我們非常驚訝的不是某一個單點，而是

整體的組合CP值。

一泊二食方案包含了：晚餐吃到飽＋早午餐吃到飽＋鳳凰飴號行政酒廊全天無限使用（下午茶、點心、咖啡、夜間調酒紅白酒暢飲）＋千坪 SPA 設施無限使用＋房間私人湯池隨時泡。

這一整個組合放在星級酒店的框架裡，說真的，超乎我們的預期。

特別是鳳凰飴號「只要一泊二食就能進去」這件事——對於不需要豪華套房、但又希望有行政酒廊待遇的旅客來說，等於直接把這個門檻大幅降低了。喜歡喝咖啡、喜歡微醺一下再去泡湯睡覺的人，這個方案真的很適合。

肥哥肥嫂說：這裡我們會再訪。

－－－－－－－－－－－－－－－－

礁溪長榮鳳凰酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路58號

交通方式

火車：搭台鐵至礁溪站，出站後步行約 10 分鐘

客運：首都客運或葛瑪蘭至礁溪轉運站，穿過溫泉遊客中心步行 5 分鐘即達

自駕：飯店提供免費停車，憑停車卡至櫃台蓋章即可

鳳凰飴號行政酒廊

開放時間：14:00–22:30

入場資格：符合資格的入住房客免費

特製點心專屬時段：14:00-16:00

Happy Hour 調酒時段：21:00–22:30

桂冠自助餐廳

早午餐：07:00–13:00（分時段）

晚餐：第一時段 17:20–19:10 ／ 第二時段 19:30–21:20

首爾美食節

活動期間：3/3–8/31（晚餐時段限定）

附近景點推薦

礁溪溫泉公園（步行可達）

湯圍溝溫泉公園（步行可達）

礁溪老街美食

－－－－－－－－－－－－－－－－

希望這篇文章對你有幫助！如果你也想來礁溪泡湯，礁溪長榮鳳凰酒店的一泊二食方案真的很值得考慮，尤其是現在剛好遇到首爾美食節，想吃韓料又不想出國的，直接衝！

#肥哥肥嫂FACEBOOK粉絲專頁#肥哥肥嫂官方INSTAGRAM

#肥哥肥嫂YOUTUBE頻道#肥哥肥嫂TIKTOK頻道