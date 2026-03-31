2026-03-31 13:37 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜南區。「阿星嬤虱目魚粥」老字號虱目魚店，不只賣虱目魚也有賣好吃的肉粽供挑選。
位在夏林路上外頭大大扛棒很顯眼。
「阿星嬤虱目魚粥」Google擁有639則評論獲得4.0顆星好評，假如問小高我個人也給4.0顆星，店家位於夏林路水萍塭公園對面，據說「阿星嬤虱目魚粥」是一間超過50年的老字號，也是網路很有名氣的虱目魚料理店，小高今天前來發現這裡還賣肉粽，小高就點虱目魚肚粥和肉粽來享用，品嚐完覺得美味定價可接受範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
騎樓下有放置桌椅供顧客坐下來用餐。
有放置人形立牌菜單供客人參考。
入口處就擺放料理台專賣粽子等餐點。
一旁是店家開放式料理廚房。
這是店家室內開放式用餐空間，裡頭有裝置冷氣供客人舒適用餐。
這張是店家點菜單供客人直接畫選，菜色品項很多可挑選定價合理範圍。
這碗虱目魚肚粥130元。
這虱目魚粥很大碗定價可接受範圍，乳白色湯頭浮著香菜、芹菜末及蒜酥等，這湯頭很甘醇爽口真好喝。。
這虱目魚肚很大片帶著厚厚的肚油，虱目魚完全無刺新鮮很好吃。
這米飯吸飽湯頭不爛真好吃。
這是肉粽45元。
這顆肉粽很大顆外觀色澤看起來很吸睛。
這肉粽裡頭有包三層肉、香菇及鹹鴨蛋等食材，糯米很入味軟硬度適中很好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「阿星嬤虱目魚粥」銷售空間整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：阿星嬤虱目魚粥
地址:702臺南市南區夏林路1-26號
營業時間:05:00–13:30（週三公休）
電話:06-223-1838
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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