2026-03-31 11:15 FunTime旅遊比價
台南花園夜市周邊精選住宿：親子包棟與優質飯店推薦
來台南旅遊，沒逛過全台知名的「花園夜市」別說你來過台南！但是不是每次逛完夜市，還要特地再騎車回市區的住宿，而覺得很累呢？本篇就特別整理了8間位於台南花園夜市周邊的住宿，快跟著小編一起看下去吧！
重要資訊：花園夜市營業時間是每週四至周日，晚上5點到12點
看詳細全文連結：【花園夜市住宿】精選8間台南飯店、親子友善、包棟民宿推薦
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花園夜市住宿｜快速導覽＋分類
依照不同的旅遊成員與需求，我們將住宿分為以下三大類：
➢ 星級飯店：重視品質與完善設施，適合追求高品質休息的旅客
➢ 親子友善民宿：房內附設溜滑梯，且也提供兒童遊樂設施，適合帶小孩放電的家庭
➢ 包棟民宿：適合好友團體或大家庭，享有獨立私密空間
花園夜市附近飯店推薦
如果你重視住宿品質與完善設施，以下幾間台南飯店提供穩定服務與舒適客房，逛完夜市後也能好好放鬆休息，是交通與便利性都兼具的好選擇。
家新大飯店
家新大飯店的地理位置極佳，走路約3分鐘就抵達花園夜市！飯店提供免費停車位，平日還有貼心的免費消夜服務。如果是帶小孩來的家庭也不用擔心，家新大飯店也有提供嬰兒備品，如有需要的話，記得先預約喔～最重要的房間則是採簡約的風格設計，且房內也相當乾淨整潔，讓人住得舒適又安心。
訂房網評價：8.8/10(agoda)
地址：台南市北區海安路三段287號
路徒行旅-台南成大館
路徒行旅-台南成大館絕對是小資族的首選！這裡的房價非常親民，平日雙人房一晚只需1千出頭。在服務上，飯店有提供多種免費的器材借用，包含嬰兒用品、轉接頭、雨傘等。在公共休息區也備有零食吧台、桌遊、電影與手足球，讓你在一天忙碌的行程後，回到飯店也能與好友享受悠閒的娛樂時光。
訂房網評價：8.7/10(agoda)
地址：台南市北區前鋒路318號
花園夜市附近親子友善民宿
帶小孩出門最怕孩子體力過剩沒地方放電！這幾間台南親子民宿不僅房內設有溜滑梯，還有另外提供兒童賽車場和球池等設施，不用特別安排行程小孩能盡情玩耍放電。
樂遊民宿
樂遊民宿是許多帶小孩遊台南的家長口袋名單，在google上更是有高達4.9顆星的評分。其中小編覺得最特別的莫過於立體感十足的恐龍房、生動的海洋房以及夢幻甜美的城堡房。這三間主題房不僅設有讓小朋友玩瘋的溜滑梯，還貼心配置了大浴缸與陽台，讓爸媽在孩子放電之餘也能享受放鬆時光。
訂房網評價：9.3/10(agoda)
地址：台南市北區公園南路233巷1號
花園夜市附近包棟民宿
適合好友或大家庭出遊，這類民宿提供多人包棟，擁有麻將桌和大客廳，逛完夜市後可以聚在一起吃宵夜、暢聊整晚。私密又溫馨的居家氛圍，是台南團體旅遊的首選。
康家居旅 Home in Tainan
康家居旅是不少文青旅客的愛店，整體走清新自然的文青風格，室內還用許多綠意植物作為點綴。康家居旅提供14-25人的大型包棟服務，房型包含4間雙人房和1間六人房。更貼心的是，店家還準備了精緻的手繪旅遊攻略地圖，帶你深入探索台南巷弄裡的在地魅力。
訂房網評價：9.3/10(agoda)
地址：台南市北區臨安路二段
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