東京 | 澀谷櫻花祭2026 3/27~4/5期間限定展開！

最近在朋友的分享中，被阿里山隙頂一間新開幕的莊園民宿「璦勒芬莊園民宿」默默燒到，位置就在以前常追雲海的路線附近。樂爸就趁著假期跟朋友約一約來到阿里山放風啦～璦勒芬莊園民宿 位於隙頂生力農場後側，從阿里山公路轉進小巷，短短約 50 公尺，即可看見佇立在山景之中的民宿。

一下車就被眼前的山嵐美景吸引而拍起照，熱情的小管家上前招呼，原來民宿莊園取名為「璦勒芬」，正是源自藏匿於右前方這座外型神似大象的「象山」。

璦勒芬莊園民宿的外觀相當有設計感與質感，能在這充滿茶香、雲海主題的隙頂民宿區，且鄰近阿里山英迪格酒店落腳，更讓人期待它有所自信能展現自己的獨特魅力。

一樓是接待大廳兼品茶區，聽說未來還會規劃交誼廳與更多娛樂設施。現場提供的茶葉來自生力農場，35 年種茶資歷、獲獎紀錄一字排開，對愛喝茶的人來說，入住期間大概會直接把一樓當成第二個房間（笑）。

從大廳到民宿外觀的設計都能感受到，璦勒芬莊園民宿刻意留白了許多空間，並大量運用大片玻璃，引入自然光線，讓整體視野更加通透，同時把周圍的山嵐景色完整保留下來。這樣被自然包圍的空間感，大概正是現在大家最嚮往的自然系度假氛圍吧。

完成 check in及簡單介紹後，我們其實是直接被帶往頂樓，而在接下來的入住期間，絕大多數時間也都待在頂樓活動。有別於我們入住其它旅宿多只把重點放在大廳或房間，璦勒芬莊園民宿似乎把亮點藏在更高的地方——先在這裡賣個關子，接下來就來開箱樂爸今天入住的房間吧！

今天入住的房型除了基本的開放式掛衣區、迷你吧、浴廁空間與戶外浴缸外，還多了一個讓樂樂一看到就失心瘋的小塌塌米區，完全是他的最愛，直接樂歪（笑）。其實這間房是大家抽鑰匙決定的，沒想到運氣這麼好 XD。更貼心的是，管家早早就把浴巾摺成可愛的大象造型，迎接入住的旅客，第一眼就讓人心情大好。

小塌塌米空間還配有高檔音響，本以為這個空間會是樂爸與樂樂入住期間常待之處，殊不知......繼續賣關子，不過我們也在這裡迎接隔日的日出。

房內所有的東西都可以免費使用，也多以阿里山在地產品為主。

一走進房內，滿滿的高規格設備真的讓人小小驚訝了一下，從飲用水、衛浴設備、吹風機、垃圾桶，到床頭的燈光與電源配置等等，每個細節都感受得到非常用心提供奢華的度假感。房內配備了高檔音響、飲水機、吹風機與感應式免治馬桶，而最特別的是，衛浴設備竟然可以在進入浴室前，就先於外部以電子面板調整水溫，這種設計還真的是第一次遇到。

木造細節處處到位，邊角還貼心做了消邊設計，細節控(龜毛的樂爸)忍不住讚嘆這份用心。

加碼分享友人的家庭房及無障礙房，以及縮水機!? 連脫水機都使用滾筒！！

頂樓，我們大部分的時間都膩在這，這裡有2台按摩椅，餐廳，而戶外有無邊際戲水池、蒸氣室等設施，並提供食物、飲料等等，所有的東西都是免費使用。

來璦勒芬莊園民宿，入住是提供一泊二食(下午茶及早餐)以及頂樓所有餐點都是免費享用，所以會有非常多住客在這裡聊天

啤酒、可樂、雪碧、豆漿、鮮奶、果汁、優格都是自取，還有提供阿里山當地茶種飲品

下午茶時間這裡會有甜點師，為大家客製化專屬的水果、蛋糕甜點。

很特別的留窗空間，看出去是整片茶園。

到了傍晚時分，二延平步道的夕陽落下，這裡的天空雲彩也會隨之變化，整個氛圍又是另一種浪漫的感覺，我們就在這裡等待傍晚用餐才離開前往餐廳。

隔日的早餐也在同一空間享用，陽光灑落，帶來另一種溫暖寧靜的感受，餐點大部分都是在地食蔬或食材。

用餐時剛好看到一幕美景，山嵐雲霧繚繞，「太美了！」立馬拿起相機捕捉，整個感覺有點像在日月潭，只想靜靜坐在這裡好好享受。

用完餐，太陽高昇，眼前景致又是另一種清新、開闊的感受，我們就在這裡又坐到了退房前(喝飲料喝回本 XD)~

戶外的戲水池也是一大亮點，規劃有深有淺，小朋友玩水也不用擔心。同行的夥伴還自備了造型泳圈，整個玩得不亦樂乎。在這片寬敞又舒服的環境裡戲水，放空的感覺簡直是一大享受，最後面則是蒸氣室，可惜這次沒使用到~

以上就是簡單的璦勒芬莊園民宿分享，來這裡度假可以看夕陽、看雲海、看日出、看星空銀河，而我們晚餐就直接前往生力農場吃團餐，吃完繼續前往頂樓泡茶聊天~，有時間也來體驗一趟什麼事都不用作的度假吧！附上夜間照片~