南法河輪行(1) 用流動的風景，來趟悠閒的法國慢旅

同樣是坐船旅遊，你知道河輪與郵輪有什麼差別嗎？郵輪航行在茫茫大海景觀單調，且停靠在港口，僅能在周遭景點旅遊；河輪航行在河川上，特別是歐洲河流密集，有萊茵河、多瑙河及塞納河等，城市沿河發展可直接停靠市中心，下船即可觀光，省去大量接駁與拉車時間，因此河輪旅遊是近年很受歡迎的歐洲旅行方式。本文介紹「艾凡隆河輪」的船上設施，讓你感受河輪旅遊的魅力。

移動的五星飯店，住宿即風景

河輪旅遊像是一段順著河流展開的故事，城市一座座出現，風景一幕幕流動，讓人用最從容的節奏走進歐洲的歷史與日常。一次入住全程跟著船移動，不用每天整理行李換飯店，適合喜歡慢旅、想深入歐洲文化、中高年齡族群或不想頻繁換飯店的人。

不同於傳統狹窄的船艙，這裡擁有比業界標準大30%的全景套房，最特別的是「面向風景」的床鋪設計與全景落地窗，輕推滑門房間瞬間變身為私人露台，讓人躺在床上就能擁抱絕美河景，且航行平穩不用擔心暈船問題，是很舒適的河上居所。

水上私人俱樂部的頂級的享受

社交與美食中心—全景交誼廳

走出房門，整艘船都是水上社交殿堂，全景交誼廳是船上社交與美食中心，可在坐擁絕佳視野的座位上，一邊欣賞河岸風光，一邊與親友聊天，或用船上提供的高速網路，隨時與遠方親友分享旅程點滴。這裡有世界級主廚運用當地食材烹製的佳餚，從早午餐的自助饗宴，午後的下午茶，到晚餐精緻的四道式晚宴，全天候滿足旅客的味蕾。

微醺賞景的陶醉—全景酒廊及酒吧

艾凡隆河輪平均載客人數128〜166人，在河輪界中以「高空間比」著稱，堅持小眾的載客量，是為了確保每一位旅人都能在船上享有最寬敞的個人空間與社交距離，擁有高品質的服務，屬於高質感旅遊。船上提供迎賓及告別雞尾酒，佐以氣泡酒和精緻小食，船行期間還可一邊賞窗外無敵美景，一邊盡情啜飲船上精心調製的雞尾酒、無酒精雞尾酒、自釀啤酒、精選葡萄酒和獨特的經典飲品。

戶外精采的選擇—甲板活動與露天燒烤

戶外區擁有360度無死角的開闊視野，可在露天按摩浴缸中放鬆身心，洗去旅途的疲憊，或在躺椅與遮陽篷下，享受一本好書與日光浴，也可體驗有趣的戶外甲板遊戲，像是巨型西洋棋、推桿果嶺等。日出時分船上常舉辦晨間伸展與瑜伽，不妨參與來舒展身心，夜晚偶爾有音樂會，用音樂帶來愜意的度假心情。

天氣晴朗時，更不能錯過露天燒烤，在微風吹拂下享用主廚現烤的美味佳餚，這種高溫與煙霧是室內餐飲無法取代的。一邊切著鮮嫩的牛排，一邊看著岸邊的中世紀小鎮或葡萄園，那種在風景裡用餐的感覺是河輪旅遊獨有的享受。

破浪前行的震撼—水上前廊

水上前廊是整艘船視野最前方的位置，能直接呼吸河面上的冷空氣，可毫無遮蔽平視前方的河道轉彎，觀看船頭切開水面，兩岸景色展開的動態感，讓風景迎面而來主動靠攏，是側面窗戶無法提供的視覺震撼。

河輪旅遊是一種把風景、城市與時間慢慢串起來的優雅流動，每天醒來窗外就是不同的地點，更像是一場輕鬆的文化之旅。好漾旅行社的南法河輪行程有上述的船型安排，想要感受河輪旅行不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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