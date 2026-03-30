2026-03-30 21:13 Suru
連假就來吃這間！宜蘭必吃甜品店「小亀有／ kaki gori 店」
每年草莓季不可錯過的宜蘭愛店小亀有 ，季節限定的草莓冰預計提供到這星期，接下來的清明連假如果要去宜蘭小旅行，趕快把小亀有排進行程吧！
小亀有招牌之一就是日式刨冰，除了經典品項外還有每一季搭配時令水果的組合，主要兩個重點就是草莓和芒果了～
每年的草莓冰造型都略有不同，口味也有幾種選擇，像今年有草莓牛奶、草莓焙茶和草莓抹茶等，不吃抹茶也可以得到滿足～今年抹茶草莓刨冰的造型走澎湃路線，抹茶刨冰體上是滿滿的店家自製草莓醬和新鮮草莓，刨冰裡還有各種餡，仙草、白玉、紅豆等，完全不會無聊！
小亀有之所以會成為超級愛店，就是抹茶味道調得之好！儘管現在丸久小山園價格已經翻倍漲，在小亀有還是吃得到濃抹好滋味，像抹茶草莓刨冰就算冰體融化，也是變成甜度很剛好的抹茶！
想再被抹茶爆擊推薦點京濃茶的甜湯，薏仁湯／紅豆湯／紫米粥上會先擠上厚厚的抹茶慕斯，再加一球抹茶冰淇淋，另外還有碗配料～綿密的抹茶慕斯每一口都口齒留香，搭上抹茶冰淇淋讓抹度再加成，這碗真的是每來都必點，吃超過10碗了也不厭倦！
除了日式刨冰和甜湯，小亀有也有飲品和其他甜點像是銅鑼燒、巴斯克和布丁等，選擇很多元～
小亀有的地點距離宜蘭車站步行不到5分中，搭乘火車的話很方便到達，店裡還有很多老闆從日本帶回的小物，等待甜點上桌時前可以好好欣賞一下！
《小亀有／kaki gori》
📍 地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路29號
🚂 火車：宜蘭車站，步行約3分鐘
☎️ 電話：（03）932-7335
🕛 營業時間：1100~1800
❌ 公休日：星期三
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