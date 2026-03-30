2026-03-30 17:03 女子漾／編輯王廷羽
2026超商清酒推薦TOP10！月桂冠、白鶴都上榜，小資也能微醺高級感
最近，人們對於清酒的興趣與日俱增，尤其是方便購買的管道。在台灣，超商成為了許多人搜尋清酒的首要選擇之一，全聯提供了多樣的清酒選擇，從日本進口的知名品牌到本地精選，無一不令人垂涎，不論是初次嘗試清酒或是尋找新的口味，全聯都能滿足，其中，大關清酒因其獨特的口感與評價屢屢獲得肯定，家樂福也推出了不少受歡迎的款式，而在競爭激烈的市場中，7-11 和其他超商也不甘示弱，提供各種來自日本的精選清酒，有十分豐富的選擇，如果您正尋找一款能夠在家中或派對上享用的優質清酒，不妨參考編輯精心挑選的 10 款超商清酒推薦，絕對能讓您滿意。
文章目錄
超商清酒推薦 1. 松竹梅白壁藏澪 MIO 氣泡清酒
超商清酒推薦 1. 松竹梅白壁藏澪 MIO 氣泡清酒
價格：260 元
喝起來帶有酒米天然的清甜與發酵後的微酸口感，加上微氣泡的清新感受，酒精度只有 5%，非常適合清酒新手嘗試。
超商清酒推薦 2. 黃櫻 櫻花純米吟釀清酒
超商清酒推薦 2. 黃櫻 櫻花純米吟釀清酒
價格：450 元
使用「黃櫻」花酵母釀製，花香般的吟釀香氣淡雅迷人，不知不覺就會喝上好幾口。
超商清酒推薦 3. 大關生貯藏清酒
超商清酒推薦 3. 大關生貯藏清酒
價格：420 元
清爽口感中蘊藏淡淡清香，尾韻的甜味在冷飲之際更為活躍，值得你細細品味。
超商清酒推薦 4. 山田錦大吟釀 匠
超商清酒推薦 4. 山田錦大吟釀 匠
價格：169 元
嚴選使用 100% 酒米之王「山田錦」纖細上等的酒質、清爽的口感、雅緻的香氣，尤其淡淡米香格外迷人，百喝不厭。
超商清酒推薦 5. 越乃雪椿 純米吟釀「花」
超商清酒推薦 5. 越乃雪椿 純米吟釀「花」
價格 580 元
以新潟清冽的天然水手工釀造，香氣華麗、口感細緻，喝一口就會愛上！
超商清酒推薦 6. 白鶴一口杯圓滿純米杯酒
超商清酒推薦 6. 白鶴一口杯圓滿純米杯酒
價格 95 元
輕盈的酸味和芳醇旨味完美調和，展現出「圓滿」輕快又柔和的風貌，同時帶出純米酒特有的圓潤口感和原料米的輕快旨味，具有豐富的層次口感。
超商清酒推薦 7. 松竹梅上撰清酒
超商清酒推薦 7. 松竹梅上撰清酒
價格 850 元
使用代代相傳的古老酵母發酵，酒質淡麗清醇，讓人忍不住會一口接一口。
超商清酒推薦 8. 上撰本釀造 辛丹
超商清酒推薦 8. 上撰本釀造 辛丹
價格 182 元
色澤透明帶略辛辣口感，香氣重，口感偏嗆但清爽柔順，上撰、淡麗辛口，需要多品嘗幾口才能體會其中的美味。
超商清酒推薦 9. 菊水淡麗甘口清酒
超商清酒推薦 9. 菊水淡麗甘口清酒
價格：390 元
「菊水淡麗甘口清酒」口感甘醇、香氣清幽，推薦大家可以加入冰塊冰飲，搭配海鮮料理、清淡料理都十分合適！
超商清酒推薦 10. 月桂冠檸檬清酒
超商清酒推薦 10. 月桂冠檸檬清酒
價格 390 元
在日本熱銷 NO.1 的利口清酒「月桂冠檸檬清酒」以京都伏見水釀製、四段式的釀酒工藝造就口感圓潤的清酒為基底，加入檸檬汁調和黃金比例，入口後可以感受到檸檬的香氣，8% 的酒精度非常適合小酌，以清酒為基底，讓尾韻沒有酒精感，取而代之是圓潤平衡的酸甜清爽，酸甜的口感非常受歡迎！
以上 10 款清酒可以在各大超商超市如頂好超市、大潤發、JASONS、微風超市、楓康超市等買到外，現在於部分全家便利商店還設置了「清酒專屬小冰箱」，讓你隨時想喝就能在家開喝，下班回家怨氣滿滿，喝上一杯就對了！
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