2026-03-30 15:27 水返腳浪人的旅行之詩
遊日本｜青之交響曲 搭近鐵觀光列車 慢遊大阪奈良
在繁華熱鬧的大阪阿部野橋車站，一輛深藍色塗裝的列車緩緩滑入月台，沉穩而優雅的風格彷如大提琴前奏，無愧其名「青之交響曲」(青の交響曲，Blue Symphony)。
作為日本規模最大的私鐵，俗稱近鐵的近畿日本鐵道，將這列行駛於大阪與吉野之間、僅有三節車廂的觀光特急，打造成了一座流動的歐式古典沙龍。
步入車廂的瞬間，外界的嘈雜聲響，頓時被厚實的地毯與溫潤的木質所隔絕。腳下是觸感極佳的高級織物，身側是以吉野山脊稜線為設計靈感的墨綠色沙發座椅。扶手是產自奈良的竹材，溫涼圓潤，細節展現職人工藝之美。
車廂內有恰到好處的柔和燈光，木桌上有點綴著散發橙光的古典檯燈，在車窗映出的翠綠山色中，營造出一種如夢似幻的氛圍。當列車啟動時，「交響曲」也正式揭開了序曲。
第一、三節車廂是靜謐的私人包廂，中間的「沙龍車廂」則氣氛迥異。是讓旅人自由走動、交流的社交空間，吧檯後方飄來咖啡香氣，在這裡可以點一份車內限定的甜點，或是品嘗奈良在地酒莊釀造的葡萄酒。在窗外連綿風光的相伴之下，看著都會的繁華漸漸遠去，取而代之的是寧靜的田園與錯落的民宅。一邊則能在沙龍車廂內裡品味美食，愜意而享受。
從大阪到終點吉野，沿途的下市口、飛鳥、吉野等站，可分別前往洞川溫泉、明日香村、吉野山等各具自然或人文魅力的景點。比如吉野那份遠離塵囂的禪韻，就與「青之交響曲」的高雅格調相當契合。而從城市出發到進入山林懷抱，僅約一個多小時車程，就能在空間上位移的同時，來一趟心靈的洗滌。
「青之交響曲」列車通常逢週三停駛，其他日期每日往返各兩班次。如欲搭乘近鐵列車拜訪關西地區，可考慮購買近鐵電車周遊券，分單日、二日、五日券和五日券Plus，各有不同套裝與優惠，其中二日券以上包含近鐵電車和奈良交通巴士，更適合往來各景點。
近畿日本鐵道：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/
近鐵周遊券：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/ticket/
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